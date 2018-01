Kias neste elbil kommer i år - kan få 500 kilometer rekkevidde

Kia skal lansere sin andre elbil i år. Bilen er en elbilvariant av crossovermodellen Niro, som allerede har vært i salg en stund.

Foreløpig har Kia strengt tatt ikke vist frem bilen, men under CES-messen i Las Vegas viser de denne uken frem konseptbilen Kia Niro EV, som skal være en forhåndstitt på bilen som kommer i salg senere i år.

Og bilen kan allerede bestilles her i landet. Det har siden i desember vært mulig å forhåndsreservere bilen kos Kia-forhandlere, mot et reservasjonsbeløp på 7777 kroner.

Så vidt vi har funnet ut, har rundt 500 nordmenn gjort dette i skrivende stund.

Konsept – men kommer i år

Så at Kia nå viser frem en elbilvariant av Niro er altså ikke akkurat overraskende. Særlig ikke når Kia har snakket om elbilvarianten i et år allerede.

Det mest oppsiktsvekkende er nok at de velger å vise en konseptbil. For da kan man ikke være helt sikker på hvordan bilen faktisk blir seende ut når den kommer i salg.

Kia Niro EV Concept. Foto: Kia

I pressemeldingen skriver Kia at Niro EV Concept «henter inspirasjon fra dagens Niro». Bilen skal ha et fotgjengervarslingssystem som gjenkjenner fotgjengere og syklister foran bilen ved hjelp av kamera.

Når bilen ser en av delene foran bilen, aktiveres høyttalere som skal påkalle oppmerksomhet.

Konseptet har også et lyssystem som ifølge pressemeldingen «gir passasjerer og fotgjengere en intuitiv visuell kommunikasjon med bilen».

Hvor mye av dette og annet fra konseptbilen som kommer til å følge med over til produksjonsbilen, gjenstår å se.

64 kilowattimer

Kia Niro EV Concept. (Foto: Kia)

Konseptet har motoreffekt på 150 kilowatt, og et 64 kilowattimers batteri som skal gi en rekkevidde på 383 kilometer etter amerikansk målemetode. Etter europeisk målemetode er rekkevidden trolig rundt 500 kilometer.

Antakelig får produksjonsmodellen også et slikt batteri. Ifølge Mette Simonsen Sauge, informasjonsansvarlig i Kia Norge, vet de fortsatt ikke hvordan fasiten ser ut.

– Vi vet at den trolig vil komme med to ulike batterier, men vi vet ikke eksakt rekkevidde, sier Sauge. Hun anslår en versjon med rekkevidde på 300 kilometer, og en på 500 kilometer.

Prisen er heller ikke klar, men bilen vil være i salg i slutten av året.

Det er ikke sannsynlig at alle som har reservert bilen vil kjøpe den. Det er tross alt ingen utenfor Kia som vet sikkert hvilke spesifikasjoner den får eller hva den vil koste.

Endelig utgave kan vises denne våren

– Selv om vi har meget god interesse for å reservere bil er det mulig det vil være en del som ikke ender opp med å kjøpe, mener Sauge.

Hun understreker at alle får tilbake reservasjonsbeløpet, ettersom dette ikke er en del av kjøpesummen for bilen.

Sauge tror konseptmodellen som vises frem i Las Vegas skiller seg fra den endelige utgaven av bilen.

Elbilen bil trolig se mer ut som den eksisterende utgaven av Niro enn konseptet Kia har vist frem. Bilde: Kia Motors/Bruce Benedict

– At de viser den frem i Las Vegas handler nok om å gjøre seg markert med en elbil, og å vise frem teknologi som kan komme i fremtiden. Bilen vil ikke komme med alle som vises frem der, sier hun.

Hun tror bilen blir ganske lik dagens Niro, med noen justeringer.

Hun tror den endelige versjonen blir vist frem under bilmessen i Geneve, som går av stabelen 8. mars.

Fem nye elbiler mot 2025

Kia selger allerede elbilen Soul. Frem mot 2025 er planen å tilby 16 elektrifiserte biler.

En av disse skal ha brenselcelle, og lanseres i 2020. Fem av bilene skal være rene batterielbiler.

I tillegg jobber Kia med utvikling av selvkjørende biler, og skal i 2019 gjennomføre større tester på offentlig vei.

Målet er å ha selvkjørende biler på nivå 4 – altså at du kan slippe rattet helt – fra 2021.

Delt plattform

Det skal for øvrig nevnes at Kia Niro er bygget på samme plattform som Hyundai Ioniq. Arkitekturen er felles, og drivlinjene likeså.

Altså er det bare naturlig at Kia lager en elbil også: Ioniq leveres som hybrid, ladehybrid og elbil.

Det er ikke sannsynlig at Kia får briske seg med lang rekkevidde alene. Hyundai, som har en stor eierandel i Kia, sa allerede i 2016 at de hadde planer om å lansere en Ioniq med 320 kilometer rekkevidde i 2018. Det er derfor ikke usannsynlig at en slik bil er på trappene.

I tillegg kommer Hyundais lille crossover Kona som elbil i år. Den leveres med rekkevidde på opp mot 500 kilometer NEDC.

Kona er ikke bygget på samme plattform som Ioniq og Niro, men en ny som trolig blir basis for mange kommende elbiler fra Hyundai og Kia.