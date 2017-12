Toyota ruller ut minst ti nye elbiler

De selger for øyeblikket ikke en eneste elbil, japanske Toyota. Tidlig neste tiår skal de rulle ut minst ti slike.

Den første kommer i salg i Kina. Deretter skal de selges i Japan, India, USA og Europa. De skal også introdusere elektrifiserte versjoner av alle sine bilmodeller, inkludert bilmerket Lexus, melder Toyota i en pressemelding.

Innen 2025 skal enhver modell være tilgjengelig som enten hybrid eller ren elbil. Det utvikles ikke en eneste ny modell som ikke er elektrifisert.

En million i året

Innen 2030 forventer produsenten å selge en million elbiler eller brenselcellebiler året. Det skal dessuten lanseres flere nye biler med hydrogenbrenselceller tidlig neste tiår.

Toyota Mirai er selskapets første serieproduserte hydrogenbil. Bilde: Per Erlien Dalløkken

På lang sikt er målet å redusere gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye biler med 90 prosent sammenlignet med 2010-nivå. Elbiler blir sentralt i å nå dette målet innen 2050.

Hybrider vil fremdeles spille en stor rolle hos Toyota, som skal utvide tilbudet av slike. Dette ved å videreutvikle hybridsystemet som brukes i blant annet dagens Prius-generasjon.

Samtidig skal tilbudet av ladbare hybrider økes nest tiår.

Utvikler egen batteriteknologi

En viktig brikke i satsingen er produsentens egenutviklede faststoffbatterier, som Toyota har omtalt som revolusjonerende. Denne skal kommersialiseres tidlig neste tiår, altså samtidig som deres første elbiler kommer på markedet.

Samtidig skal de etablere et system for gjenbruk og resirkulering av batterier, og fokusere på infrastruktur nødvendig for nullutslippsbiler.

Toyota har fra før annonsert at de undersøker muligheten for å danne et fellesforetak med Panasonic for å utvikle og produsere elbilbatterier, både til egne og andres elbiler.

Planer om ti nye elbiler gjør plutselig at Toyota er helt i front i elbilløpet blant japanske bilprodusenter, skriver Autonews.com. For landets elbilpioner Nissan skal til sammen lansere 12 nye nullutslippsbiler innen 2022, men det inkluderer modeller fra konsernpartnere Renault og Mitsubishi.

Nå eller aldri

Motorrommet i Toyotas Tesla-konstruerte RAV4 EV. Foto: Toyota

Toyota-direktør Akio Toyoda har tidligere omtalt dagens situasjon i bilindustrien som et «nå eller aldri»-øyeblikk, og at det handler om å leve eller dø, skriver Autonews.

Og selv om de på ingen måte signaliserer at de har mistet troen på hydrogenbrenselcellebiler, er det sannelig nye takter fra produsenten.

Det er tross alt ikke mer enn tre år siden de avsluttet et samarbeid med Tesla om å bygge elbilutgaver av SUV-en RAV4, og samtidig la ned produksjonen av elbilvarianten av Toyota IQ.

Elbilskepsis

Takeshi Uchiyamada, styreleder i Toyota og ofte omtalt som far til Prius, har tidligere vært oppfattet som elbilskeptiker, og har sagt at elbiler ikke kan møte samfunnets behov. Riktig nok i 2012, og i lys av elbilene tilgjengelig på det tidspunktet.

Han har også sagt at han ikke tror det finnes et marked for elbiler. Det har i alle fall delvis bidratt til at Toyota har blitt oppfattet som – om ikke motstandere av elbiler, så i alle fall reserverte.

I september understreket Uchiyamada i et intervju med CNBC at Toyota ikke er elbilmotstandere.

– Men for at elbiler skal kunne kjøre over lange distanser, må de i øyeblikket lastes med store batterier som tar betydelig tid å lade. Det er også temaet batterilevetid, sa han.

Lovverket tar ikke hensyn

Han sa at Toyota har dette i tankene i sin utvikling. Han mener at lovverk som aktivt legger opp til å gi fordeler til elbiler i liten grad tar hensyn til at det skal være enkelt for forbrukeren.

Han medga at lover og markedsreguleringer i Kina og USA gjør at bilprodusenten ikke har annet valg enn å begynne å produsere elbiler dersom de ikke vil gå konkurs.

Prius har i hovedsak vært Toyotas elektriske alibi. Denne bilen har senere kommet i ladbar utgave med litiumionbatteri. Bilde: Toyota

– Toyota er ikke noe unntak, men vi er skeptiske til at det vil bli en rask overgang til rene elektriske biler, gitt spørsmål om brukervennlighet, sa han til CNBC.

Styrelederen ser dermed ut til å gå med på å lage elbiler så fort som mulig, om enn ved å bli holdt i øret av myndigheter i flere markeder.

Men det kan tenkes at Toyotas batteriteknologi vil åpne for bilene han ser for seg at vil løse kundenes faktiske behov.