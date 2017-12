Giganter går sammen for å utvikle elbilbatterier

Toyota og Panasonic vurderer å utvikle batterier til elbiler i fellesskap. De to selskapene har signert en avtale om å undersøke om de kan danne et fellesforetak som skal produsere batterier.

Målet er å utvikle prismatiske battericeller.

Det vil si celler som ikke har sylindrisk utforming, slik for eksempel Tesla bruker i sine batteripakker, men rektangulære. Slike brukes i de fleste elbilene på markedet i dag.

Forutsigbarhet

I pressemeldingen skriver selskapene at de planlegger videreutvikling av elbilbatterier. Toyota har tidligere sagt at de sitter på potensielt revolusjonerende batteriteknologi som kan gi biler som kan lades raskt og ha lang rekkevidde.

Panasonic har på sin side etablert seg som en av de store leverandørene av batterier til elbiler, blant annet gjennom sitt samarbeid med Tesla. Selskapets teknologi er vel ansett i markedet, hevder de. Kunnskapen de har bygget seg opp brukes nå til å utvikle sikrere prismatiske celler med høyere kapasitet.

Toyota RAV4 EV er så langt Toyotas eneste serieproduserte elbil. Den ble produsert i USA. Bilde: Toyota

Ved å danne et fellesforetak kan Toyota sikre seg forutsigbar leveranse av batterier til sine kommende elbiler og ladbare hybrider, men de ønsker også å selge celler til andre bilprodusenter på sikt, heter det.

Men det er foreløpig bare snakk om et mulighetsstudie. De to selskapene har allerede samarbeidet om utvikling av batterier til hybrider, gjennom foretaket Primearth EV Energy. Dette ble etablert i 1996, og lager batterier til Toyotas eksisterende hybrider. Toyota eier over 80 prosent av aksjene i dette foretaket, mens Panasonic eier resten.

Toyota planlegger elbil i 2020

Toyota planlegger å lansere sin første elbil i 2020. De har fra før gått inn i et samarbeid med Denso og Mazda om å utvikle elbilkomponenter som skal brukes på ulike biler.

Panasonic er eneleverandør av batterier til Tesla, og bygger sine celler ved Teslas Gigafactory. Gigafactory er et partnerskap mellom de to, så Panasonic er på ingen måte fremmed for å samarbeide tett med bilprodusenter.

En fordel med å danne et fellesforetak er at bilprodusenten og batteriprodusenten kan dele på utgifter til forskning og utvikling. Etter at de fleste av de store bilprodusentene de siste årene har presentert planer om å utvikle elbiler, har Toyota blitt oppfattet som en produsent som har sittet på gjerdet.

Sent ute

At de først nå i stor stil går ut og presenterer planer om elbiler har blitt tolket som at de forsøker å ta igjen forspranget aktører som Volkswagen.

Toyota-sjef Akio Toyoda. Bilde: Per Erlien Dalløkken

Toyota-sjef Akio Toyoda har også medgitt at de har vært sent ute med elbiler, skriver Bloomberg.

Han skal ifølge avisen ha sagt at elektrifiseringen som nå foregår er en forvandling av typen bilindustrien bare ser en gang i århundret. Så de må derfor samarbeide med en etablert batteriprodusent dersom de skal klare å lage bedre biler, sa Toyoda.

Og selv om det bare er Panasonic og Toyota som nå snakker sammen, er Toyoda åpen for at andre selskaper kan bli med i samarbeidet.