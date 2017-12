Ny svensk elbil kjører 300 km og skal koste fra 145.000 kroner

Torsdag kveld ble den nye svenske elbilen Uniti One lansert. Dette er en liten bil beregnet for bruk i byer, og har en rekkevidde på 300 kilometer.

Det tross et batteri på 22 kilowattimer. En imponerende energieffektivitet ligger til grunn, hevder produsenten.

Uniti skal komme i versjoner med to, fire og fem seter, og den billigste skal selges for 14.900 euro. Det bør bety en norsk pris på rundt 145.000 kroner.

Selges i elektrobutikk

Bilen kan ikke kjøpes hos bilforhandlere, men bestilles enten via nettsidene til produsenten, eller i den europeiske elektrokjeden Mediamarkts butikker. Foreløpig skal bilen stilles ut og kunne kjøpes i to slike butikker i Sverige.

Det var toseteren som ble vist frem i Landskrona i går. Den er utstyrt med nødvendig maskinvare for å gjøre bilen selvkjørende en gang i fremtiden.

Uniti sett fra siden. Foto: Uniti Sweden AB (publ)

Her brukes ifølge Ny Teknik Nvidias PX2, men det er ikke avgjort om alle biler skal utstyres med dette.

Bilen skal ifølge Ny Teknik også være i stand til å lade andre biler. Så om du har en venn som trenger strøm, kan du levere den med en Uniti.

Volvos kinesiske elbilfabrikk: Skal bli en av verdens mest miljøvennlige

Drive-by-wire

Bilen kommer med vanlig ratt og pedal, men skal også kunne leveres med en styrespak i stedet. Felles for begge varianter er at de har såkalt «drive-by-wire»-system, som betyr at det ikke er noen mekanisk kobling mellom ratt og hjul.

Planen er at prototypen som ble vist frem i går skal gå i produksjon i første kvartal 2019. Forhåndsbestilling er mulig, mot et reservasjonsbeløp på 149 euro. Det har angivelig over 1000 mennesker gjort til nå.

Siemens, Kuka Robotics og BorgWarner er blant selskapets produksjonspartnere. Uniti åpner en fabrikk i Landskrona. Denne skal være klar innen april neste år. Målet er å kunne produsere 50.000 biler i året.