Den lille svenske elbilen er forhåndsbestilt av over 900

Det svenske oppstartsselskapet Uniti melder at de er i ferd med å sette i gang produksjonen av sin første elbil i Landskrona i Sverige.

Bilen, som har samme navn som produsenten, er en liten bil ment for bybruk. Den har plass til to persopner, og skiller seg fra de fleste andre kjøretøy ved å være en såkalt «drive-by-wire»-bil.

Det vil si at det ikke er mekanisk kobling mellom ratt og pedaler og hjul og bremser.

Faktisk har ikke Uniti ratt og pedaler i det hele tatt, men styres ved hjelp av to spaker som brukes til gass, brems og styring.

Bilen skal være i stand til å kjøre seg selv.

– Tesla er et symbol på slutten av en æra. Vi er begynnelsen på en annen, sier Uniti-direktør Lewis Horne til svenske Elbilen.

Universitetsprosjekt som ble oppstartsbedrift

Bilen er født ut av et prosjekt ved universitetet i Lund i Sverige, og bedriften har siden ansatt en rekke personer med ulik kompetanse.

Og selv om prosjektet kanskje har en aura av «vaporware», altså produkter som lanseres men aldri kommer i produksjon, ser det nå ut til at svenskene er klare til å gå videre med prosjektet.

Fra en demonstasjon av prototypen av cockpiten. Spakene erstatter det tradisjonelle rattet. Foto: Uniti

Historisk er det få ting som er så vanskelig som å etablere seg som ny bilprodusent, men med elektrifisering og digitalisering har dette blitt stadig mindre utfordrende å faktisk få til, uten å ha milliardbudsjetter til forskning og utvikling.

Uniti har ifølge en pressemelding nå 915 reservasjoner, og har inngått partnerskap med blant andre Siemens og KUKA Robotics.

Folkefinansiert

Uniti er finansiert gjennom folkefinansieringstjenesten Funded By Me, hvor de skaffet til sammen 11,6 millioner kroner i investeringer fra 569 investorer. De hevder at det i dag er over 1000 investorer i selskapet.

Selskapet skal flytte til Landskrona 1. november, og skal være helt på plass her innen utgangen av mars neste år.

I løpet av det første året skal de videreutvikle prototypen samtidig som de planlegger produksjonen av den første bilen, som skal være klar tidlig i 2019.

I mellomtiden skal produksjonslokalet, som tidligere er blitt brukt til industriproduksjon, renoveres og gjøres klart til bilproduksjon.

Lanseres i desember

Selv om bilen har vært vist frem som konsept tidligere, skal den først offisielt lanseres 7. desember i Landskrona.

Bilen skal kun selges over internett, og leveres direkte hjem til kundene. Bilen kan forhåndsbestilles nå, mot et reservasjonsdepositum på 149 euro.

Bilen vil koste inntil 19.900 euro (189.000 kroner) med høyeste utstyrsnivå, men billigere varianter skal også tilbys.

Bilen er konstruert i store deler karbonfiber, som skal gi lav vekt og dermed lengre rekkevidde. Den skal kunne gå mellom 150 og 300 kilometer, avhengig av batteristørrelse. Selve batteriet skal være mulig å ta ut av bilen, slik at det kan lades innendørs, skriver Elbilen.

De planlegger å kunne produsere 50.000 biler i året innen 2020.