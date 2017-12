Nytt prosjekt sikter mot den tekniske grensen for hurtiglading av elbiler

Elbiler flest kan ikke hurtiglades med stort mer enn 50 kilowatt, men neste år dukker det opp biler som lades med 150 kilowatt.

Samtidig starter utbygging av et ladenettverk med 350 kilowatt-ladere, og den første bilen det er bekreftet at kan lade så raskt blir Porsche Mission E, som skal komme i 2019.

Men dette er bare starten. Nå jobber et konsortium av industriaktører sammen for å teste hurtigladere som kan levere en effekt på 450 kilowatt.

Dette skal være helt på grensen av hva som er teknisk mulig å gjennomføre, ifølge pressemeldingen.

Gruppen bak prosjektet, kalt FastCharge, består av Allego, BMW, Phoenix Contact, E-Mobility, Porsche og Siemens, og er støttet av det føderale tyske transportministeriet. Prosjektet ble startet sommeren 2016.

Høy effekt stiller store krav

FastCharge studerer hvor grensen går for hva som er praktisk å gjennomføre.

Det er tross alt ikke bare å pøse på med mer effekt om man har behov for det. Høyere effekt krever at spenning, strøm eller begge deler økes.

Mye strøm krever tjukke ledere, og er effekten høy nok kommer man til et nivå på tverrsnittet som gjør det upraktisk å koble ladekabelen til bilen.

Er ikke tverrsnittet stort nok, vil du få varmgang i kabelen.

Dette kan unngås om spenningen økes, men da møter man problemer med batteriet, som det neppe vil være praktisk å designe til å kunne lades med en spenning på for eksempel 5000 volt.

Les også: Slik fungerer hurtiglading av elbil

900 volt

Prosjektet jobber derfor med å teste ut hvor den praktiske grensen går. De jobber med å studere de tekniske og fysiske grensene til alle komponentene involvert i ladingen, både på kjøretøysiden og infrastruktursiden.

Illustrasjon av en CCS-ladekontakt med kjølekrets. Illustrasjon: Kjersti Magnussen

De forventer at de skal kunne demonstrere lading med en effekt på inntil 450 kilowatt, heter det i pressemeldingen. Systemet de tester er et 900 volt-system, som har en strømstyrke på inntil 500 ampere.

Målet er å kunne lade en bil på under et kvarter, uten at noen komponenter tar skade av det.

Da er det viktig å ha kontroll på temperaturen. Derfor skal de teste ut et væskekjølt system, som kjøler selve ladekabelen, plugger og ladekontakten i bilen. Dette skal sikre en fleksibel ladekabel, tross stor strømstyrke.

Les også: Slik skal væskekjøling sikre at de kommende elbilene kan lades med høy effekt

Bygger videre på standarden

Selve kontakten skal ellers være utformet etter CCS-standarden, som alle europeiske biler med likestrømshurtiglading støtter. Samtidig vil det sikre at alle biler vil kunne lade på disse stasjonene.

Prosjektet skal på sikt munne ut i produksjon av de nødvendige teknologiene.

Prosjektet skal også undersøke hvordan slik lading kan gjøres så brukervennlig som mulig, blant annet ved å ta i bruk automatiserte betalingssystemer som gjenkjenner biler og fakturerer kunder direkte.

Et komplett system skal være klart for demonstrasjon tidlig neste år.