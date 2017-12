VW-sjef roper varsku: Europa taper batterikampen mot Kina

Det haster å få på plass batteriproduksjon i Europa. Volkswagen direktør for personbiler, Herbert Diess, etterlyser større konkurranse blant leverandørene av batterier.

Diess tror det kan være for sent å sette i gang produksjon av batterier i Tyskland.

Det fordi det er begrenset tilgang til råmaterialer, det kan være problemer med leveranse av nødvendig fabrikkutstyr, og ikke minst høye energipriser i Tyskland, skriver Automobilwoche.

Volkswagen får i dag sine batterier fra de koreanske leverandørene LG Chem og Samsung SDI.

Diess sier han er veldig fornøyd med disse leverandørene, men at han ville vært mer komfortabel dersom det også fantes en europeisk konkurrent til disse.

Ikke ideelt

For utover små batterifabrikker i Ungarn og Polen, begge operert av henholdsvis Samsung og LG, er det ingen store produsenter av celler til litiumionbatterier i Europa.

Diess uttrykker at det ikke er ideelt, og at det er en mangel på batteriproduksjon i Europa.

Volkswagens kommende ID. Bilde: Volkswagen

Volkswagen planlegger å selge en million elbiler i året innen utgangen av 2025. Styreleder i Volkswagen-konsernet, Matthias Müller, har tidligere sagt at de alene har behov for en årlig batterikapasitet på 150 gigawattimer for at dette skal gjøres mulig.

Ifølge Müller har Volkswagen behov for produksjonskapasiteten tilsvarende fire av Teslas Gigafactory.

De har til nå vært vage i spørsmålet om de skal bygge egen produksjonskapasitet, men har etablert en viss produksjonskapasitet i hjemlandet, først og frem for pilotutvikling.

Den store etterspørselen må imidlertid dekkes av et globalt nettverk av leverandører, og Müller beskrev dette som en av de største anskaffelsesprosessene i bilindustriens historie.

Flere vil etablere europeisk batteriproduksjon

Større europeisk batteriproduksjon ser ikke ut til å være i planene til noen bilprodusenter eller industriaktører akkurat nå. Daimler er blant de som vil produsere batterier selv, men hvor stor produksjonen skal være er ikke kjent.

EU er en pådriver for å etablere batteriindustri i Europa. Det er særlig viktig ettersom Kinas allerede store produksjonskapasitet er ventet å øke fra 55 prosent i dag til 65 prosent i fremtiden.

Flere aktører ser på muligheten for å lage batterier til europeiske elbiler. Bilde: Marius Valle

Det er ikke ønskelig at europeisk bilindustri gjør seg avhengig av kinesisk batteriindustri. Derfor har EU-kommisjonen tatt til orde for etablering av en «Airbus for batterier».

Kort sagt en felleseuropeisk satsing på batteriproduksjon. Akkurat som da franske Aerospatiale og Deutsche Aerospace, og senere CASA gikk sammen om å etablere Airbus på begynnelsen av 1970-tallet. Den gangen var målet å konkurrere med Boeing.

Denne gangen er hensikten å kunne konkurrere mot de mange kinesiske produsentene av batterier.

Flere av Europas største bilprodusenter er involvert i samtalene, som Renault, Daimler og Volkswagen. I tillegg en rekke andre aktører i elektro og kjemi.

Det finnes også en svensk initiativ kalt Northvolt, som planlegger å åpne en batterifabrikk med en årlig produksjonskapasitet på 32 gigawattimer.

Faststoffbatterier

Men det er ikke sikkert at det mest fornuftige vil være å bygge en fabrikk som skal produsere batterier med dagens teknologi.

Diess i Volkswagen sier til Automobilwoche at de tror dagens litiumionteknologi vil holde noen år til. Men i løpet av få år vil faststoffbatterier være veien videre.

Volkswagen er en av flere bilprodusenter som jobber med slik teknololgi, som potensielt kan gi langt større energitetthet i batterier. Diess sier at de allerede bruker mye penger på slik teknologi, men han tror ikke at slike batterier kommer i serieproduksjon før tidligst 2023.

De får konkurranse fra Toyota, som planlegger å sette slike batterier i produksjon tidlig neste tiår.