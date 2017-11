BMW investerer milliarder i å utvikle fremtidens elbilbatterier

Nær to milliarder kroner legges på bordet de neste årene når BMW investerer i et nytt forsknings- og utviklingssenter for batteriteknologi.

Her skal de utvikle og teste nye batteriteknologi, med mål om å få dette i produksjon.

Ifølge Reuters planlegger bilprodusenten å investere 200 millioner euro (1,93 mrd. kroner) i løpet av de neste fire årene i senteret.

Det betyr selvsagt ikke at BMW først nå skaffer seg kompetanse innen batteriteknologi, men heller at kompetanse fra ulike deler av selskapet skal samles under ett tak.

Kan gi ny batteriteknologi raskere

Utvikling av battericelleprodtotyper hos BMW. Foto: Fabian Kirchbauer/BMW

Det skal gi en rekke positive effekter for produsenten, hevder de. Særlig skal de kunne utvikle og rulle ut ny teknologi raskere, særlig med tanke på neste generasjons batterier.

De skal produsere prototyper av nye battericeller. Men hensikten med å bygge prototyper er ikke nødvendigvis å utvikle teknologi de skal produsere selv.

Bredere sett gjør BMW dette for å analysere og forstå verdiskapingsprosessene knyttet til battericeller, sier BMW-styremedlem Oliver Zipse i en pressemelding.

For selv om BMW ikke nødvendigvis kommer til å lage batterier på egen hånd, kan de utvikle prototypene selv, og få disse bygget etter ønskede spesifiksjoner av en batterileverandør.

– Kunnskapen vi tilegner oss er veldig viktig for oss, uansett om vi produserer battericellene på egen hånd eller ikke, sier Zipse.

– Fremtidens celler

Battericellene er de individuelle energilagrene et batteri til sammen består av. Det er derfor forbedring av cellene som utgjør en forbedring i et batteri. Utviklingen som gjøres hos BMW skal analysere celledesign og celleteknologi, skriver de i pressemeldingen.

Battericelle. Foto: Fabian Kirchbauer/BMW

Prototypene som skal utvikles er det BMW beskriver som fremtidens celler. De skal fokusere på kjemisk sammensetning, bruk av ulike materialer, og se hvordan de håndterer ekstreme temperaturer og hurtiglading. De skal også evaluere hvilke størrelser og fysiske utforminger som lønner seg.

Et annet viktig aspekt er at BMW skal tilegne seg build-to-print-ekspertise. Det vil kort sagt se at de lager detaljerte oppskrifter, som de leverer til en fabrikant, slik at de kan bygge celler etter nøyaktige spesifikasjoner.

Senteret, som skal ligge i München, skal åpne tidlig i 2019, og vil skape 200 nye arbeidsplasser hos bilprodusenten.

Ny drivlinje kan gi 700 km rekkevidde

Den såkalte e-drive-enheten fra BMW i3 til venstre, og prototypen til neste generasjon til høyre. Foto: Fabian Kirchbauer/BMW

BMW melder for øvrig at de er i ferd med å utvikle sin femte generasjon elektriske drivlinje, som skal tas i bruk fra 2021.

I denne er elmotor, gir og kraftelektronikk samlet i én enhet. Det skal gi store plassbesparelser. Samtidig skal denne enheten kunne modifiseres, og tas i bruk i et bredt utvalg av modeller.

Kombinasjonen av denne modulen og videreutvikling av batterier skal gi BMWs elbiler en rekkevidde på inntil 700 kilometer, hevder de. I ladbare hybrider skal det være mulig å få en elektrisk rekkevidde på 100 kilometer.