Dette skal være Europas største elbilbatterifabrikk

Flere av Europas storbyer pensjonerer nå dieselbusser til fordel for elektriske alternativer. Ulike produsenter deler sine planer om nye, større batterifabrikker (se faktaboks). Selv om mange av aktørene påstår at de lager den største fabrikken, er planer som kjent gjerne av det fremtidige slaget.

Europas fremtidige batterifabrikker LG Chem bygger en seks GWt stor batterifabrikk nær Wroclaw i Polen. Den skal stå ferdig neste år. Samsung planlegger å åpne sin batterifabrikk i Ungarn neste år. Den skal kunne produsere batterier for 50.000 elbiler i året, men nærmere kapasitet er ikke kjent. Daimlers datterselskap Accumotive bruker rundt 500 millioner euro på å bygge batterifabrikk i Kamenz i Tyskland. Heller ikke her er kapasiteten nærmere angitt. Northvolt og tidligere Tesla-topp Peter Carlsson ønsker å bygge en fabrikk i Sverige med en elbilbatteriproduksjon tilsvarende 32 gigawattimer i året når den etter planen åpner i 2023.

Akasol har imidlertid nå åpnet det de kaller Europas største elbilbatterifabrikk i Langen i Tyskland. Med en kapasitet på 600 megawattimer, vil fabrikken produsere batterier for 3000 busser hvert år, melder selskapet.

Fabrikken vil produsere Akasols AKA-system OEM, et modulært batterisystem av litiumion-batterier. Standardversjonen av batteriene har en lagringskapasitet på 24,4 kWt.

Batteriene skal kunne parallellkobles for nær sagt uendelig kapasitet og tåle mer enn 3000 fulle sykluser. De skal også ha mulighet til for hurtiglading på opptil 500 kilowatt.

10.000 batteribusser

Akasol melder at to ledende, europeiske bussprodusenter skal kjøpe batteriene. Batteriprodusenten vil ikke navngi produsentene, men sier selskapene vil starte elbuss- og hybridbussproduksjon i 2018.

– De to kontraktene innebærer at vi vil levere batterisystemer for 10.000 el- og hybridbusser de neste årene, skriver Akasols sjef Sven Schulz i en epost til TU.

Fabrikken, som koster knappe 100 millioner kroner (ti millioner euro), er semi-automatisert. Mennesker og maskiner vil jobbe tett sammen, forteller Schulz.

– For eksempel er det en maskin som helper til med å transportere 250 kilos batterisystemer fra ett sted til et annet, skriver Schulz i e-posten.

Batteriene skal kunne kobles sammen parallellt for nær uendelig kapasitet. Bilde: Alexander Heimann/Akasol

Liten produksjon

I dag er 55 prosent av verdens litiumionbatterier produsert i Kina, ifølge en analyse fra Bloomberg New Energy Finance. Den europeiske produksjonskapasiteten er ventet å være lav i forhold til andre steder i overskuelig fremtid.

The Market Mogul skriver at Europa ikke har kapasitet for produksjon av litium-ion-batterier til elbiler.

Vil øke produksjonen

Kreisel Electric offentliggjorde i fjor sine planer om en batterifabrikk i Østerrike med en kapasitet på 800.000 kilowattimer i året. Fabrikken, døpt 3K One, skulle åpnes i mars i år. Åpningen har imidlertid uteblitt.

Fabrikken er semi-automatisk. Bilde: Alexander Heimann/Akasol

Kreisels sentralbord forteller på telefon til TU at de ikke åpnet 3K One. I stedet åpnet de et forsknings- og utviklingssenter i september i år. Sentralbordet henviser til presseavdelingen for ytterligere spørsmål.

Pressekontakt Martin Lettner i Kreisel kommenterer ikke 3K One, men gjentar at de har åpnet et forskningssenter.



Dermed kan det se ut som Akasol har sine ord i behold når de hevder at deres nyåpnede fabrikk er den største europeiske elbilbatterifabrikken som faktisk produserer batterier i dag.

Den posisjonen kan de uansett miste når andre aktørene åpner sine fabrikker neste år (se faktaboks).

I oktober inviterte EU flere aktører fra kjemisk industri og bilindustrien til samtaler for å finne ut hva som kan gjøres for å dekke behovet for batteriproduksjon i Europa.