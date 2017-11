Volkswagen sender Golf og Passat på dør for å produsere elbiler

Forrige uke ble det kjent at Volkswagen planlegger å investere 96 milliarder kroner på elbilproduksjon i Kina. Dette er bare en del av pengene de planlegger å bruke på omlegging til elektrisk mobilitet.

Totalt 331 milliarder kroner (34 milliarder euro) skal investeres frem mot 2022. Dette skal brukes på investering i elbiler, autonomi og nye mobilitetstjenester, melder Volkswagen i en pressemelding.

Milliardene Volkswagen investerer i Kina kommer utenom dette beløpet.

Mestenparten av beløpet skal gå til hybridisering og elektrifisering av alle bilmodellene fra Volkswagen-gruppen. Målet er at Volkswagen-konsernet skal være verdens største aktør innen elektrisk mobilitet innen 2025, ifølge Volkswagen-direktør Matthias Müller.

Bensin og diesel fortsatt viktig

Müller har tidligere vært klar på at konvensjonelle drivlinjer fremdeles er viktig for Volkswagen, og er fremdeles tydelig på dette. Han understreker at de gjør investeringer uten å spille eksisterende teknologier eller prosjekter utover sidelinjen, ettersom dette er deres inntektskilde i overskuelig fremtid.

Volkswagen-sjef Matthias Müller under lanseringen av Porsche Panamera plug-in hybrid. Bilde: Porshce

Men han forventer at elbiler vil ta en hovedrolle, ved siden av bensin og diesel, skriver Handelsblatt.

En tidlig investering på en milliard euro (9,7 milliarder kroner) skal gjøres ved Volkswagens fabrikk i Zwickau i Tyskland.

Her skal Volkswagens kommende MEB-baserte elbiler bygges, og fabrikken skal utelukkende produsere elbiler.

MEB (modularer elektrifizierungsbaukasten) er betegnelsen på Volkswagens modulære elbilplattform, som skal brukes i en rekke kommende elbiler, blant annet Volkswagen ID.

Sender Golf og Passat på dør

Det er planlagt at produksjonen av slike blir skal begynne i 2019. Det skal også bygges elbiler for konsernmerkene Audi, Seat og Škoda i Zwickau, og i 2020 skal produksjonen være 100.000 elbiler fra denne fabrikken alene, skriver Automotive News.

Volkswagen bygger i dag Passat og Golf i Zwickau. Siden fabrikken skal bli en ren elbilfabrikk, må Volkswagen i realiteten kaste ut disse modellene herfra.

Produksjonen av Golf skal flyttes til fabrikken i Wolfsburg, hvor de investerer 2,9 milliarder euro (28 milliarder kroner) for å forberede produksjonen av neste generasjon Golf. Passat skal produseres i Emdem fra slutten av 2018, og det investeres 1,1 milliarder euro (10,7 milliarder kroner) her for å få produksjonen på plass.

Volkswagen-elbilen I.D. er bygget på elbilplattformen MEB. Bilde: Volkswagen

Det investeres også i produksjon av deler ved andre Volkswagen-fabrikker i Tyskland.

Müller sier hele bilindustrien står overfor fundamentale endringer de kommende årene. Han mener Volkswagen har en overbevisende plan, og robust økonomi.

Han er trygg på at Volkswagen-gruppen vil klare overgangen til fremtidens teknologer på en måte ingen andre i industrien kan.

Skoda skal bygge elbiler i Tsjekkia

Selv om det skal produseres elbiler for Škoda i Zwickau, skal imidlertid det tsjekkiske bilmerket også bygge ladbare biler på hjemmebane.

Ved bilmerkets fabrikk i Kvasiny skal de produsere en ladbar variant av modellen Superb. Denne skal komme på markedet i 2019.

Škoda Vision E skal trolig produseres fra 2020. Bilde: Škoda

Deretter skal de bygge en helelektrisk bil i Mlada Boleslav i 2020. Det er ventet at det her er snakk om produksjonsutgaven av elbilen Vision E, som Škoda viste frem tidligere i år.

Nøyaktig hva Volkswagen planlegger å gjøre med tanke på anskaffelse av batterier til all elektrifiseringen er fremdeles noe uklart. De ser for seg å kunne produsere inntil tre millioner elbiler i året, og elektrifisere hele modellutvalget innen 2030.

Inntil videre ser det ut til at de ønsker å kjøpe inn batterier. De har batteriavtaler ute på anbud, og planlegger å handle batterier for 50 milliarder euro (487 milliarder kroner). Ifølge Volkswagen kommer de til å bli verdens største batterikunde med dette.

Volkswagen har tidligere anslått at det er behov for 40 ganger kapasiteten til Tesla Gigafactory for å dekke bilindustriens batteribehov neste tiår.