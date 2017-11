EU dropper krav om elbilproduksjon: - En gave til bilprodusentene

EU-kommisjonen la onsdag frem et lovforslag som skal redusere CO2-utslippet fra person- og varebiler med 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990-nivå, melder kommisjonen i en pressemelding.

Det betyr at CO2-utslippet må reduseres med 30 prosent fra 2021-nivå. Samtidig legges det opp til at bilprodusentene må forholde seg til et poengsystem som skal oppmuntre til produksjon av nullutslippsbiler.

Det eksisterende CO2-målet for 2021 er 95 gram CO2 pr kilometer fra nye biler.

Et delmål på 15 prosent fra 2021 til 2025 foreslås også. Dette skal gi bilprodusentene et spark bak slik at de kommer tidlig i gang med å investere i teknologi som gir mindre utslipp.

Store bøter vanker for de som ikke klarer å nå utslippsmålene. Om en bilprodusent ikke klarer å holde seg innenfor kravet, skal de bøtelegges 95 euro per gram per bil solgt et helt år, dersom forlaget går igjennom EU-parlamentet.

Om en bilprodusent selger for eksempel 100.000 biler et år og ligger ett gram over kravet, vil de altså få en bot på 9,5 millioner euro, eller 90 millioner kroner.

Hevder bilprodusentene finner stadig nye smutthull: Utslippene går i realiteten ikke ned

Ingen krav til elbilproduksjon

Samtidig legger lovforslaget opp til at bilprodusentene kan justere utslippsmålet sitt ved å selge null- og lavutslippsbiler. Lavutslippsbiler defineres som biler som har et utslipp på maksimalt 50 gram CO2 pr kilometer.

Forslaget sier at biler i disse kategoriene bør utgjøre 15 prosent av bilflåten i 2025, og 30 prosent i 2030. Altså er dette ikke et bindende krav. De bilprodusentene som oppnår dette, vil få redusert sine CO2-utslippskrav med inntil fem prosentpoeng.

EU-kommisjonen foreslår å legge 800 millioner euro i en pott som skal sikre utbygging av ladeinfrastruktur. Foto: Eirik Helland Urke

Det har vært mye spekulasjoner rundt et eventuelt krav om produksjon av elbiler. Lovforslaget legger ikke opp til dette. Altså skal ingen tvinges til å lage for eksempel elbiler. Gulrot fremfor pisk, med andre ord.

Målet er strengere enn bilindustrien ønsker seg, ettersom industriorganisasjonen ACEA i september sa seg villige til å være med på en reduksjon på 20 prosent i samme periode.

Reduksjonen reflekterer EUs forpliktelser i Paris-avtalen, som sier at unionen innen 2030 skal redusere sine CO2-utslipp med 40 prosent sammenlignet med 1990-nivå.

Bilindustri er viktig for Europa. Den utgjør fire prosent av EUs samlede bruttonasjonalprodukt, og 12 millioner mennesker jobber i industrien. Noen land har særlig stor bilindustri. Den utgjør ti prosent av den tyske økonomien.

Tyskland ønsker ikke strengere krav

Det er derfor verken overraskende eller unaturlig at Tyskland allerede har tatt til motmæle. Landets utenriksminister Sigmar Gabriel sa i dag til kommisjonen at han er imot enhver innstramming av europeiske utslippsmål innen 2025, ettersom dette vil gi en reduksjon i arbeidsplasser og økonomisk vekst, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Kommisjonens forslag skal imidlertid være et forsøk på å stimulere europeisk bilindustri til å utvikle elbiler. For kommisjonen frykter at Europa skal havne bakpå i konkurranse med særlig kinesisk bilindustri.

Kinesisk bilindustri har de siste årene modnet, og har særlig fokus på elektrifisering. Kombinert med myndighetsinitiativ som skal gjøre det enklere eksportere varer vestover, og kinesiske bilprodusenters ønske om å delta i det globale bilmarkedet, er det i manges øyne en reell fare for at kinesiske bilmerker kan spise markedsandeler i Europa.

Maroš Šefčovič, EU-kommisjonens visepresident. Foto: Katarzyna Czerwińska/CC S-A 3.0 P

Maroš Šefčovič, visepresidenten i Europakommisjonen, sier ifølge Reuters at konkurransen allerede er på plass i Europa. Han sikter til belgiske drosjeselskaper som har tatt i bruk kinesiske elbiler.

– Bilen ble oppfunnet i Europa, og jeg mener den bør gjenoppfinnes her, sier han ifølge nyhetsbyrået.

Elektrifisering av busser endelig i gang for fullt: – Vi har vært litt trege i Norge

Lytter til bilindustrien

Da ACEA i september presenterte sitt syn på nye utslippskrav, var de tydelige på at de ikke ønsket noe krav om produksjon av elbiler. Det ser ut til at de har blitt lyttet til.

De påpekte også at EU måtte ta en aktiv rolle i utbygging av ladeinfrastruktur. Det ser ut til at kommisjonen tar dette til følge, ettersom de foreslår å øremerke 800 millioner euro (7,5 mrd kr) til å støtte utbygging av ladestasjoner til elbiler.

De foreslår også å sette av 200 millioner euro (1,9 mrd kr) til å støtte utvikling av batteriteknologi. Kommisjonen har allerede uttalt at de ønsker et Airbus-lignende batteriinitiativ i Europa.

Staten får miljøkritikk etter «hurtigrute»-anbudet: – De stiller ikke en gang krav om bruk av eksisterende teknologi

– Junckers tidlige julegave til bilindustrien

Den europeiske miljøorganisasjonen Transport & Environment (T&E) er blant de som uttrykker skuffelse over lovforslaget.

«EU-kommisjonens kunngjøring av CO2-mål for personbiler og varebiler i dag, er en gave til Europas bilprodusenter, og feiler i å takle EUs største klimaproblem» skriver T&E i en pressemelding, hvor de beskriver forslaget som en «tidlig julegave fra Juncker».

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. Foto: Factio popularis Europaea/ CC BY 2.0

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker skal ifølge Climate Home News' kilder ha droppet sanksjoner for de som ikke oppnår minstekrav om salg av nullutslippsbiler. Dette skal angivelig ha kommet etter et møte mellom Juncker og en representant for den tyske billobby-organisasjonen VDA.

En av Junckers rådgivere avviser overfor avisen at dette stemmer.

T&E mener at forslaget på 30 prosent reduksjon innen 2030 dekker mindre enn en tredel av utslippskuttet det i realiteten er behov for.

«Som resultat av dette blir EU-land nødt til å ty til mye vanskeligere tiltak, som å begrense trafikk, forby biler med forbrenningsmotor eller bratte økninger i drivstoffavgifter», skriver organisasjonen.

Hevder de «store, tunge» elbilene sliter mer på veiene: Avvises av fagfolkene

Må gjennom EU-parlamentet

Lovforslaget må behandles i EU-parlamentet før det kan vedtas. Hva som skjer her er usikkert.

Det er ventet at medlemsland med stor bilindustri, som Tyskland og Frankrike, vil jobbe for en så mild versjon som mulig.

Den foreslåtte reduksjonen er imidlertid lavere enn en koalisjon bestående av sju EU-land har ønsket seg. Disse ønsket at reduksjonen fra 2021 til 2030 skulle være 40 prosent.

Hvorvidt forslaget går gjennom EU-parlamentet slik det står nå, eller blir strengere eller mykes opp, gjenstår å se. Alle medlemsstatene må godkjenne forslaget.

Norge påvirkes ikke direkte, ettersom vi ikke er EU-medlemmer. Stortinget har allerede vedtatt lavere utslippsmål enn EUs 2021-mål, med 85 gram CO2 pr kilometer innen 2020. Salget av biler i Norge tas ikke med i EUs utslippstall.