Sju EU-land vil ha enda strengere CO2-reduksjon fra nye biler

EU-kommisjonen skal legge frem forlag til nye CO2-standarder for bilparken neste måned. Nå melder sju EU-land at de ønsker større kutt enn man venter at kommisjonen vil foreslå.

De sju landene gjør med dette et siste forsøk på å drive lobbyvirksomhet for å pålegge europeisk bilindustri enda strengere utslippskrav, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Det er ventet at kommisjonen vil foreslå en utslippsreduksjon fra person- og varebilparken på 25 til 35 prosent innen 2030. Dette ifølge Reuters' kilder.

Koalisjonen av EU-land vil imidlertid ha en reduksjon på 40 prosent.

Det er Luxemburg, Belgia, Nederland, Portugal, Irland, Slovenia og Østerrike som har ytret dette ønsket. Dette kom frem i et brev landenes miljø- og samferdselsministere sendte til EU-kommisjonen onsdag.

Det ønskes neppe velkommen av bilindustrien, som mener at for strenge krav vil skade industrien.

Stor sektor i mange land

Bilindustrien er en viktig del av økonomien i mange land, som Tyskland, Frankrike og Italia. I Tyskland utgjør bilindustrien ti prosent av landets økonomi, og det er ventet at landet vil motsette seg forslag til strenge utslippskrav og eventuelle krav om minimumsproduksjon av elbiler.

Bilprodusentorganisasjonen ACEA har tidligere gått ut og foreslått en CO2-reduksjon på 20 prosent frem mot 2030 målt mot 2021-nivå. Fra 2021 skal gjennomsnittlig utslipp fra nybiler ikke overstige 95 gram pr kilometer.

Det kan komme krav om å produsere nullutslippsbiler. Renault produserer elbilen Zoe. Foto: Groupe Renault

De ønsker heller ikke å pålegges å lage nullutslippsbiler, og ønsker at utslippskravet skal justeres dersom det ikke er nok interesse for slike biler i markedet.

12 millioner mennesker jobber i bilindustrien i Europa. Industrien står for fire prosent av EUs samlede bruttonasjonalprodukt.

Likevel; Om ikke EU setter seg ambisiøse mål, kommer unionen til å slite med å oppnå de overordnende klimagassmålene, skriver landene i brevet, ifølge Reuters, som hevder å ha sett det.

EUs mål er å oppnå en samlet reduksjon i alt CO2-utslipp på minst 40 prosent sammenlignet med 1990-nivå innen 2030.

Legger frem forslag neste måned

Kommisjonen skal legge frem sitt forslag til utslippskrav for bilparken 8. november. Ifølge Reuters skal det ligge krav om å produsere nullutslippsbiler som en del av et kvotesystem. Det kan gi et større utvalg av nullutslippsbiler.

Tidligere denne måneden skrev Frankfurter Allgemeie Zeitung at EU-kommisjonen kommer til å foreslå at minst 15 prosent av bilene produsentene selger i Europa må være nullutslippsbiler innen 2030.

Dette skal bidra til å sende et signal til produsentene og resten av industrien om at de må satse på nullutslipp.

Nøyaktig hva kommisjonen legger frem, gjenstår å se. Det er imidlertid ikke slik at kommisjonens forslag må vedtas. Forslaget skal gjennom EU-parlamentet, hvor det er ventet at land med stor bilindustri vil arbeide mot strenge krav.