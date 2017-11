Volkswagen bruker 96 milliarder på å bygge elbiler

Volkswagen planlegger å bruke enorme summer på å utvikle og produsere elbiler og ladbare hybrider frem mot 2025. Særlig planlegger de å bruker penger i Kina.

10 milliarder euro, eller 96,5 milliarder kroner, skal brukes de neste åtte årene. Målet er å lansere 15 ladbare biler de neste to til tre årene. Disse skal lanseres under Volkswagen- og Audi-merkene.

Deretter skal ytterligere 25 slike biler lanseres frem mot 2025, skriver nyhetsbyrået Reuters, som har intervjuet Volkswagens Kina-sjef Jochem Heizmann.

Dette kommer i tillegg til de ti ladbare bilene Volkswagen allerede selger i Kina.

Årsaken til den store investeringen er stadig strengere kinesiske utslippskrav, og at myndighetene setter krav til produksjon av ladbare biler.

Stiller krav til produksjon av ladbare biler

Et kvotesystem skal innføres, og innen 2019 må bilprodusentene tjene minst 10 prosent av sine poeng i kvotesystemet ved å selge slike biler. I 2020 øker kravet til 12 prosent. Jo større andel lav- og nullutslippsbiler som produseres, desto flere poeng opptjenes i kvotesystemet.

Volkswagen-elbilen I.D. er bygget på en ny elbilplattform MEB. Bilen skal produseres blant annet i Kina. Foto: Volkswagen

Alle bilprodusenter som produserer eller importerer mer enn 30.000 biler i året omfattes av kravet. De som ikke klarer det må kjøpe utslippskvoter, men risikerer også bøter.

I realiteten gjør systemet at andelen ladbare biler må utgjøre opp mot fem prosent av faktisk salg av alle biler i Kina i 2020, skriver Bloomberg. Det skal være overkommelig for de fleste.

Bloomberg New Energy Finance-analytiker Colin McKerracher beskriver Kinas nye krav som verdens viktigste, og mener at dette kommer til å gi elbilindustrien i landet ytterligere støtte. Dermed vil salget av ladbare biler fortsette å øke, selv om de direkte subsidiene trappes ned.

Hevder bilprodusentene finner stadig nye smutthull: Utslippene går i realiteten ikke ned

Setter fart på bilprodusentene

De kommende kravene har satt fart på bilprodusentene. Honda skal begynne å selge en elbil i Kina i 2018. General Motors utvider med ladbare hybrider og elbiler. PSA planlegger at 2,5 prosent av alle produserte biler i Kina er ladbare biler i 2019, skriver Bloomberg.

Volvo-søster Polestars kommende fabrikk i Chengdu er tegnet av Snøhetta. Foto: Polestar

Daimler skal selge EQ-biler i Kina fra 2019. Volvo bygger en egen elbilfabrikk i Kina. Og nå er det altså klart at også Volkswagen skal investere store summer på ladbare biler.

Heizmann sier til Bloomberg at de 15 første modellene som skal introduseres er bygget på MQB-plattformen. Altså er det elektrifiserte utgaver av biler som fra før har forbrenningsmotor.

Til Reuters sier VWs Kina-sjef Heizmann at planen er å selge 400.000 ladbare biler i Kina årlig innen 2020, og 1,5 millioner årlig innen 2025.

I dag importerer Volkswagen ladbare biler til Kina, men planen fremover er å produsere dem i landet. Det kommer ikke til å bli behov for Volkswagen å kjøpe kvoter, hevder Heizmann. Planen er å tilby store volumer av ladbare biler.

En million elbiler i året

Hvordan de ser for seg fordelingen av elbiler og ladbare hybrider vites ikke, men Volkswagen har allerede et uttalt mål om å selge en million elbiler årlig innen 2025.

Enkelte av elbilene de skal selge i Kina får ifølge Heizmann ha en rekkevidde på 400 til 600 kilometer på én opplading. Volkswagens kommende elbil kalt ID skal ha en rekkevidde på 600 kilometer.

Volkswagens elbil-sjef Christian Senger sa for øvrig til Teknisk Ukeblad nylig at de planlegger biler i premiumsegmentet med rekkevidde på opp mot 800 kilometer.

Volkswagen satser ikke bare i Kina. Tidligere denne uken skrev Reuters at Volkswagen-styret at de trolig vil godkjenne flere investeringer i Tyskland for å øke produksjonen av elbiler der.

Les også: London klemmer til mot dieselbilene

Kina strammer inn

Volkswagen I.D. Buzz er et elektrisk minibusskonsept. Foto: Volkswagen

Kina har allerede varslet at de vurderer et forbud mot nye biler med forbrenningsmotor. Når et slikt forbud kommer er imidlertid ikke avklart.

Det har imidlertid vært spekulert i om de ser for seg å legge seg på samme linje som Storbritannia og Frankrike, som har satt 2040 som mål.

Det kan tenkes å komme tidligere, ettersom Kina ikke bare ønsker å redusere sin avhengighet av importert olje, men også har mål om å bli en høyteknologisk stormakt i løpet av de kommende tiårene.

Dessuten jobber kinesiske bilprodusenter med å få innpass på det europeiske bilmarkedet. Her spiller elbiler en viktig rolle. Kinesiske utslippskrav vil imidlertid også gjøre det mulig for forbrenningsmotorer produsert i landet å tilfredsstille europeiske krav.

Les også: Volvos kinesiske elbilbilfabrikk skal bli en av verdens mest miljøvennlige

Bedre kommunikasjon kan gi mer eksport

Kinesiske myndigheter har siden 2013 jobbet med å forbedre handelskorridorene mot Europa, gjennom den såkalte «ett belte, én vei»-planen.

Planen innebærer blant annet at kinesiske myndigheter skal låne ut opp mot 63 billioner kroner til infrastrukturprosjekter i en rekke land.

Det er ventet at dette kan bidra til forenkling og dermed økning i eksport av kinesiske biler til Europa de kommende årene.

Audi E-tron Quattro er en kommende elbil fra Audi. Foto: Audi

Billige kinesiske biler og batterier kan derfor komme til å spille en viktig rolle på vår kant av verden om ikke altfor lenge.

Frykten for kinesisk konkurranse i det europeiske bilmarkedet var for øvrig en av grunnene EU-kommisjonen oppga for innstramminger i CO2-utslippskravene.

At en stadig mer teknologisk moden kinesisk bilindustri inntar det europeiske markedet er ingen drømmesituasjon for EU. Bilindustrien utgjør fire prosent av EUs samlede bruttonasjonalprodukt.