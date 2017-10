700 brukte elbilbatterier skal forsyne en BMW-fabrikk med elektrisitet

BMW er i gang med å sette i gang et anlegg som benytter resirkulerte batterier fra elbilen i3. Batteriene skal få nytt liv i et anlegg i Leipzig, hvor de skal lagre energi fra vindturbiner, skriver Automobilwoche.

700 batterier tas i bruk, og skal forsyne en BMW-fabrikk med elektrisitet. Anlegget skal også kunne sende strøm ut på strømnettet. Det kan levere en effekt på inntil 10 megawatt, og har en lagringskapasitet på 15 megawattimer.

Kapasiteten gjør det mulig å kompensere for midlertidig store effektuttak, slik at strømnettet ikke påvirkes.

Ved å bruke batterier som har en kapasitet som er forringet nok til at de fungerer dårlig i en bil, men fremdeles har kapasitet til å fungere som energilager, kan levetiden til batteriene forlenges.

Enkelte mener at batteriene kan brukes i ytterligere ti år i slike anlegg. Batteriene kan ha omtrent 70 prosent av opprinnelig kapasitet når de ikke lenger egner seg for bruk i en bil.

Dette er ikke det første «second life»-prosjektet fra BMW. De har tidligere inngått en avtale med Vattenfall om leveranse av inntil 1000 i3-batterier til lagring av vindkraft i Amsterdam og ved Pen y Cymoedd i Wales. Her brukes imidlertid nye batterier.

Liten tilgang til brukte batterier

Inntil videre er prosjektet i Leipzig relativt begrenset. Det er ikke mange brukte batterier tilgjengelig, så de må også benytte nye batterier. Av de 700 batteriene som brukes, er 500 brukte, og resten nye.

En utvidelse av anlegget er ikke aktuelt før tilgangen til brukte batterier blir større, men BMW planlegger å ta i bruk slike anlegg ved andre fabrikker senere.

Det ligger forretningsmuligheter i brukte batterier. Derfor er BMW langt fra alene om å sette slike prosjekter ut i livet.

Nissan lanserte sin hjemmebatteriløsning Xstorage sammen med Eaton i fjor. Denne løsningen tilbys med både nye og brukte batterier fra Nissan Leaf.

Slik skal Daimler sikre at batteriene deres gjenbrukes. Foto: Daimler

Renault utvikler også en hjemmeløsning i samarbeid med Powervault, mens Mercedes-Benz Energy selger et tilsvarende produkt, men med nye batterier.

Daimler har imidlertid pilotprosjekter som benytter brukte elbilbatterier i større konfigurasjoner. De åpnet det som var verdens største energilager basert på brukte batterier i fjor, som da hadde en kapasitet på 13 megawattimer. Batteriene var rundt sju år gamle da de ble tatt i bruk her.

Uvisshet

Hvorvidt det gir mening å gjenbruke batterier fra elbiler er det fremdeles ikke full enighet om.

Men batteribanker tilkoblet strømnettet kan bidra til å balansere nettet når stadig større deler av energiproduksjonen kommer fra kilder som vind og sol.

I et intervju med Teknisk Ukeblad i fjor sa Nissan Europes prosjektdirektør for batteri- og energitjenester, Francisco Carranza Sierra at stadig synkende pris på litiumionbatterier kan gjøre at det blir ulønnsomt å klargjøre brukte batterier for gjenbruk.

Alternativ til resirkulering

Samtidig er det fremdeles et problem å resirkulere brukte elbilbatterier. Årsaken er hovedsakelig den samme som hvorfor det kan være et problem å gjenbruke: Tilgangen til brukte batterier er fremdeles svært lav.

Liten tilgang gir få insentiver til å utvikle omfattende resirkuleringsprosesser. Batteriene er dessuten konstruert forskjellig, så én løsning vil ikke nødvendigvis fungere for alle batterier.

Dessuten er det foreløpig ingen prosesser som kan resirkulere alle råmaterialene slik at man ender opp med kvaliteter som kan brukes i nye batterier.

Dermed kan gjenbruk være en god løsning frem til tilgangen til batterier blir stor nok til at utvikling av bedre resirkuleringsmetoder lønner seg.