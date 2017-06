Brukte elbilbatterier fra Renault skal gi huset strøm

Selv om det kanskje er Tesla som er mest kjent for det, har etter hvert flere bilprodusenter begynt å lage hjemmebatterier.

Nissan og Eaton selger løsningen Xcomfort, Daimlers batteriprodusent Accumotive selger et batteri med Mercedes-Benz-logo. Nå kommer også Renault på banen.

De har inngått et samarbeid med britiske Powervault, som selger hjemmebatteriløsninger for solcelleanlegg.

Partnerskapet innebærer at Powervault tar i bruk brukte elbilbatterier fra Renault, noe som bidrar til å redusere prisen på løsningen med 30 prosent, ifølge pressemeldingen.

Denne prisreduksjonen skal bidra til å rulle ut energilagring i private boliger til massemarkedet.

Pilotprogram

Brukte elbilbatterier fra Renault skal brukes i hjemmebatteriløsningen Powervault. Foto: Powervault

Powervault leverer batteriløsninger på 2 til 6 kilowattimer. Foto: Powervault

I første omgang skal 50 testenheter prøves ut hjemme hos kunder som allerede har solcelleanlegg. Dette skal avdekke hvordan brukte elbilbatterier yter til slik bruk.

Endemålet er å utvikle en strategi for hvordan en løsning som dette skal rulles ut til massemarkedet. Prosjektet starter i juli, og skal vare i ett år.

Renault bruker allerede brukte elbilbatterier hos industrikunder og i større boligkomplekser.

Elbilbatterier varer mellom åtte og ti år i en bil, ifølge Renault.

Men selv om kapasiteten gjerne er merkbart redusert mot slutten av levetiden, er det fremdeles mye kapasitet igjen som kan utnyttes på andre måter.

Renault anslår at batteriene får ytterligere ti års levetid som stasjonært energilager.

Batteriet i Renault Zoe har en bruttokapasitet på 26 kilowattimer. Men hele batteries gjenbrukes ikke i en Powervault-enhet. I prosessen demonteres batteriet, slik at cellene kan klassifiseres etter tilstand. Deretter tas de videre til nye bruksområder.

Hvorvidt det faktisk er en god idé å bruke elbilbatteri på nytt til energilagring, er ikke helt åpenbart. En rapport fra Lux Research konkluderte i fjor med at det er best å sende batteriene rett til gjenvinning.

Lav tilgang

Argumentet er at tilgangen til slike batterier vil være lav i lang tid fremover. Brukte batterier vil dessuten ikke ha like gode egenskaper som nye, og alle batterityper vil ikke egne seg like godt i et stasjonær energilager.

På den annen side er det ikke bare å resirkulere batteriene heller. Det er god tilgang til råvarene som brukes i batterier, som litium.

Å gjenvinne litium er en dyr prosess, så dette vil neppe lønne seg enda. Særlig om litiumet skal være av en slik kvalitet at det kan brukes på nytt i et batteri.

Om det skal lønne seg å gjenvinne disse råvarene, må tilgangen til brukte batterier bli større, slik at det kan gjøres i stor skala.

Forskere har tatt til orde for at batterier i større grad må bygges med gjenvinning i tankene, slik at prosessen blir så enkel som mulig.