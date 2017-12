Bosch-sjefen om dieseldebatt: - Dessverre ser det ikke ut til at fakta er viktig i debatten

I Tyskland diskuteres det nå om det er på tide å kutte avgiftsfordelene til dieselbiler. Det foreslår Volkswagen-direktør Matthias Müller.

Et grønt skifte innen transport er ikke forenlig med skattefordeler til dieselbiler, mener han, og forestår at avgiftene myndighetene går glipp av i form av lavere avgifter på diesel heller burde gå til å fremme miljøvennlige fremdriftsalternativer.

Men alle er ikke enige i dette. Bosch-direktør Volkmar Denner sier i et intervju med Handelsblatt at det vil gjøre det vanskelig for store deler av bilindustrien. Bare i Bosch er det 50.000 personer som jobber med dieselteknologi.

Overgangen til elektrisk mobilitet kommer til å ta tid, mener Denner, og ser for seg at det blir en overgangsperiode på ti år.

Mer følelser enn fakta

Denner mener at debatten i kjølvannet av dieselskandalen har vært preget av følelser, og ikke fakta.

Han viser til at moderne dieselteknologi er ekstremt innovativ, og at utslippskravene som skal gjelde i EU i 2021 kan nås allerede i dag med denne teknologien.

Bosch-direktør Volkmar Denner. Bilde: ORV

– Uten dieselmotoren vil Tyskland neppe klare å nå sine nasjonale klimamål for CO2-utslipp. Dessverre ser det imidlertid ikke ut til at fakta er viktig i debatten, sier han til Handelblatt.

Han mener dette er uansvarlig, men understreker også at han ikke prøver å hvitvaske bilindustriens juks.

Nå jobber de med å utvikle motorer som, med unntak av CO2, kommer til å slippe ut eksos som er like ren som luften som kommer inn i luftinntaket. Tar man bort skattefordeler til dieselmotor, vil det hindre denne utviklingen, ifølge Denner.

Vurderer gigafabrikk for batterier

Samtidig mener han at ingen jobber så bredt med elektrisk mobilitet som Bosch. Neste år skal de avgjøre om de skal begynne å produsere celler til elbilbatterier.

Om de skal ta en ledende posisjon i dette markdet, må de ha en markedsandel på minst 20 prosent, sier han. Det betyr en kapasitet på 200 gigawattimer innen 2030, noe som vil koste rundt 20 milliarder euro (195 mrd. kr.).

Prototyp av det som kan bli fremtidens faststoffbatteri til elbiler og hybrider. Bilde: Bosch

Men det innebærer risiko, og Bosch må være sikre på at de produserer riktig teknologi til rett tid. Dermed vil det neppe være aktuelt å lage celler med dagens teknologi.

Bosch forsker allerede på batterier, og kjøpte for to år siden opp batteriteknologiselskapet Seeo. Målet er å lage faststoffbatterier som har redusert volum og høyere kapasitet sammenlignet med dagens litiumionteknologi.

Elektromotorer gir nye kunder

Elektrisk mobilitet åpner for øvrig for å fokusere på flere kunder enn bare store og etablerte bilprodusenter.

Det er stort sett bare bilprodusentene som lager forbrenningsmotorer, og underleverandører som Bosch eller Continental selger teknologi som brukes i disse motorene. Det kan være for eksempel innsprøytingssystemer.

Å utvikle en ny motor koster svært mye penger. Elektromotorer er derimot billige, og gjør det mulig for oppstartsselskaper å introdusere elbiler uten å ha flerfoldige milliarder i utviklingsbudsjett for motor alene.

E-Axle er en komplett drivlinje til biler. Foto: Bosch

Dette potensialet har leverandørene i bilindustrien sett. Bosch har for eksempel utviklet egne løsninger som har motor, gir og elektronikk i ett, som man i praksis kan kjøpe og montere om man vil produsere en bil. I realiteten er dette en komplett drivlinje.

Løsningen er en drivkraft for oppstartsselskaper, hevder Bosch ifølge Automobilwoche. Og de er ikke alene om å lage slikt. Mahle, Schaeffler, GKN, BorgWarner og ZF Friedrichshafen er blant selskapene i leverandørindustrien som har lignende løsninger.