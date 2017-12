Nå beskyldes også BMW for å jukse med dieselbiler

BMW beskyldes for å ha blitt avslørt i å jukse med dieselutslipp. BMW har til nå ikke vært involvert i noen av utslippsskandalene som har rammet europeisk bilindustri.

Beskyldningene stammer fra miljøorganisasjonen Deutsche Umwelthilfe (DUH). De har testet en BMW 320d, og kommet frem til at bilen har programvare designet for å gi bedre resultater i laboratoriet enn i virkeligheten.

DUH hevder at bilen slipper ut 7,2 ganger mer NOx under vanlig kjøring enn på et dynamometer i et laboratorium. Dette fordi resirkulering av eksos (EGR) deaktiveres under visse forhold, hevdes det.

Hastighet og dreiemoment spiller inn på dette, skriver de i en pressemelding. En programvareekspert forklarer at EGR skrus helt av nå turtallet passerer 3500 omdreininger i minuttet, og at dette er en funksjon kodet inn i programvaren.

I praksis blir deler av eksosrensingen deaktivert ved 47 kilometer i timen i andre gir, 70 i tredje gir, og 112 i femte gir.

Funnene er publisert i en rapport DUH har offentliggjort (PDF).

Les også: Forskere har funnet den skjulte koden i juksebilene til Volkswagen

Mener det er bevisst juks

DUH mener at dette faller inn under den europeiske typegodkjenningsreguleringen betegner som en «defeat device», altså programvare bevisst utformet for å jukse. Generell aktivering av slike funksjoner er ikke tillatt, utover når det er nødvendig for å beskytte motoren.

Når modusen automatisk aktiveres ved et bestemt turtall, er det klart juks, mener DUH.

DUHs målinger fra åtte tester viser at utslippet i alle ligger over grenseverdien på 80 mg NOx per kilometer. Faksimile: DUH

Bilen, som har en to-liters Euro 6-dieselmotor, skal i snitt hatt ut utslipp som var 2,6 ganger grensen på 80 milligram NOx pr kilometer i åtte tester gjort på vei. Når hastigheten ble økt ti prosent, økte dette til 7,2 ganger tillatt utslipp.

Under test på et dynamometer, skal imidlertid utslippet ha holdt seg under tillatt nivå.

BMW benekter å ha gjort noe galt, skriver Reuters. De sier at de forholder seg til regelverket, og at de ikke har manipulert utslippet. De hevder at eksossystemet er aktivt både på dynamometer og under kjøring.

BMWs utviklingssjef Klaus Fröhlich har ifølge Reuters avvist påstandene som en kampanje for å sverte bilprodusenten, og at de vil tilbakevise beskyldningene.

DUH etterlyser nå at det tyske transportministeriet ser nærmere på saken.

EU vil ha større kontroll

Samtidig som BMW nå beskyldes for juks, har det blitt kjent at EU ønsker mer kontroll over typegodkjenning av biler i unionen. Det får Tyskland og Italia til å sette seg på bakbeina.

I dag fungerer systemet slik at enhver typegodkjenning som gjøres i et EU-land i utgangspunktet automatisk gjelder for hele EU og EØS. Dersom typegodkjenning skal trekkes tilbake, har EU ingen makt til å gjøre dette. Det er bare landet som utstedet godkjenningen som kan gjøre dette.

Etter utslippskandalene som er avslørt de siste årene, har EU jobbet for å få større kontroll, og dermed sanksjonsmuligheter overfor bilprodusentene.

Ifølge dokumenter nyhetsbyrået Reuters har sett, jobbes det med et lovforslag som gir EU-kommisjonen rett til å utføre revisjon av nasjonale typegodkjenningsmyndigheter.

Vil ha perioder for kontroll

Dette skal ikke være en mulighet for å utføre tilfeldige kontroller, men det legges opp til at kommisjonen skal kunne utføre undersøkelser et visst antall dager i en tidsperiode. Akkurat dette er det ifølge Reuters ikke enighet om.

Frankrike skal være innstilt på å tillate to dager med revisjon hvert femte år. Tyskland ønsker imidlertid ingen slike kontrollmekanismer. De ser enhver form for revisjon som unødvendig byråkrati.

Dette ifølge et brev sendt til kommisjonen, som nyhetsbyrået har sett. Åtte andre land, inkludert Italia, skal ha ytret ønsker om at kommisjonen ikke skal få så mye makt.

En anonym diplomat sier til Reuters at ingen ønsker at EU-kommisjonen skal stikke nesen i de nasjonale typegodkjenningsorganenes anliggende, men at det er vanskelig å si nei etter dieselgate-skandalen.

Et annet forslag, som innebærer at EU får makt til å pålegge tilbakekalling av biler, ligger an til å bli godkjent.

Les også: Tesla beskyldes for juks i Tyskland

Ønsker å innføre strengere etterkontroll

DUHs testbil var utstyrt med utstyr som måler utslipp under kjøring på vei. Foto: Simon Annen/DUH

I tillegg skal det foreligge et lovforslag om at medlemslandene må gjennomføre utslippstester under reell kjøring. Forslaget innebærer at minst ett av 40.000 registrerte kjøretøy hvert år kontrolleres nærmere, og 20 prosent av undersøkelsene må inkludere utslippstester.

Dette kan bidra til å avdekke juksing med oppgitt utslipp på et tidlig tidspunkt.

Det skal tidligere ha vært forslag om at bilprodusentenes bånd til testlaboratoriene brytes. I dag fungerer systemet slik at bilprodusentene betaler et laboratorium for å utføre testene for seg.

Enkelte er bekymret for at dette gir laboratoriene et insentiv til å legge opp testene til å produsere et så lavt utslipp som mulig.

Det ble derfor foreslått et system hvor bilprodusentene ikke lenger betaler laboratoriene direkte for testene. Men dette skal ha blitt forkastet.