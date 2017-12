Tesla beskyldes for juks i Tyskland

Kunder som kjøper Tesla vil ikke lenger få elbilstøtte i Tyskland.

Dette etter at undersøkelser fra magasinet Auto Bild angivelig har avslørt at det ikke er mulig å få selskapets biler til grunnprisen, skriver Automobilwoche.

Tyske myndigheter gir økonomisk støtte til de som ønsker å kjøpe elbil, men dette kommer under forutsetning om at bilen har en startpris på mindre enn 60.000 euro (590.000 kroner).

Siden mai i fjor har til sammen over 4000 personer søkt om støtte i forbindelse med kjøp av elektriske biler. Ladbare hybrider støttes med inntil 3000 euro (29.500 kroner), mens elbiler støttes med 4000 euro (39.400 kroner).

Da disse reglene ble innført i fjor, ville ikke Teslas biler være omfattet. De beskyldte derfor tysk bilindustri og myndighetene for å utforme støtteordningen med mål om at Teslas biler ikke skulle inkluderes.

Innførte ny innstegsmodell

Tesla responderte derfor med å tilby en billigere utgave av Model S i landet. Denne kommer uten en del utstyr som ellers er standard på bilen, som navigasjon, ryggekamera, parkeringssensorer og annet.

For å få dette i Tyskland må man bestille en såkalt komfortpakke, som da den ble innført kostet 5200 euro. Det gjorde at prisen uten ekstrautstyr havnet på rett under 60.000 euro, og at støtteordningen også omfattet Model S.

Auto Bild hevder imidlertid å ha funnet ut at dette var helt fiktivt, og at det i praksis ikke var mulig å kjøpe Model S uten denne komfortpakken.

De skal angivelig ha forsøkt å kjøpe en Model S 75D uten ekstrautstyrspakken, og fått beskjed av en salgskonsulent om at det kjøretøyet ikke kunne skaffes uten tilleggsutstyret. Konsulenten skal angivelig også ha sagt at grunnprisen bare var satt så lavt for at bilen skulle oppfylle kravene som utløser støtte.

Andre kunder skal ha fått bestillingen kansellert av Tesla.

Noen skal også ha fått bilen til grunnprisen, men da med komfortpakken inkludert. Dette er ifølge Automobilwoche ikke ulovlig.

Avviser beskyldningene

Tesla avviser ifølge avisen beskyldningene om at grunnmodellen er fiktiv, og sier at alle i Tyskland kan bestille denne bilen. De hevder å ha levert slike biler til kunder i landet. Om noen har fått beskjed om at det ikke er mulig å bestille slike biler, vil de granske dette, sier Tesla.

De viser også til at myndighetene har godkjent at Tesla kan tilby nedgraderte biler som kundene eventuelt kan oppgradere for å oppfylle kravet.

De gjentar også sitt standpunkt om at de tror støtteordningen er utformet med hensikt om å ekskludere Tesla fra den.

Tesla Model S fjernes fra listen

Nå har etaten som er ansvarlig for utbetaling av støtten, Det føderale kontoret for økonomiske saker og eksportkontroll (BAFA), fjernet Tesla Model S fra listen over biler som oppfyller kravene til støtte.

De mener at bilen faktisk ikke kan bestilles til den laveste prisen, og at prisen dermed er fiktiv, sier en talsperson for BAFA til Reuters.

Til sammen har de mottatt 1274 søknader om støtte. Så langt har 648 fått slik støtte, og BAFA ønsker å nå undersøke om de kan kreve å få disse utbetalingene tilbake.