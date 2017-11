Hevder 90 prosent av Teslas biler må repareres før de forlater fabrikken

Når Teslas biler kommer ut av samlebåndet ved fabrikken i Fremont i California, må mer enn 90 prosent av bilene videre til reparasjoner.

Dette ifølge ni tidligere og nåværende produksjonsmedarbeidere i Tesla, som nyhetsbyrået Reuters har snakket med. Alle er anonyme, og fire av dem er sagt opp.

Ifølge disse er det nødvendig å utbedre feil på de fleste bilene før de kan sendes videre. Kvalitetskontroller viser angivelig at ni av ti Model S og Model X produsert i oktober hadde feil.

Tallet skal stamme fra Teslas interne sporingssystem, men Reuters har ikke selv bekreftet at de stemmer.

Til sammenligning må Toyota i snitt utbedre feil på mindre enn ti prosent av bilene de produserer, ifølge industrieksperter Reuters har snakket med.

En tidligere Tesla-leder hevder at det brukes store ressurser på å fikse biler etter at de har forlatt samlebåndet, og at mye penger brukes på dette.

Hevder de fleste problemene er små

Tesla sier til Reuters at de har en uvanlig grundig kvalitetskontroll, som er skal oppdage og utbedre selv de minste problemene. De ønsker imidlertid ikke å oppgi noen tall for hvor mange biler som må repareres før de kan sendes ut. De ønsker heller ikke å kommentere påstandene fra sine ansatte.

De hevder imidlertid at de fleste av problemene er små, og repareres i løpet av minutter.

Tesla Model S. Bilde: Tesla Motors

Arbeiderne Reuters har snakket med sier at feilene kan være alt fra små bulker og riper, til mer kompliserte utfordringer som seter som ikke virker.

Biler med større problemer plasseres angivelig på en parkeringsplass, hvor det til tider har stått over 2000 biler på samme tid, hevdes det.

Tesla hevder på sin side at dette ikke er tilfellet, og at parkeringsplasser for biler som skal repareres ikke eksisterer, skriver Reuters.

Vannlekkasjer og dårlig justering

Ifølge noen av de ansatte Reuters har snakket med, har Tesla hatt slike problemer siden 2012.

Arbeiderne sier at det er vanlig å ha problemer i begynnelsen, men at det fortsatt er problemer med Model S og Model X viser at selskapet fortsatt strever med å mestre grunnleggende produksjon.

En ansatt forteller at problemene er alt fra dører som ikke kan lukkes, til deler som mangler.

En tidligere leder i produksjonen påpeker at de har bygget Model S siden 2012, og stiller spørsmål om hvordan det fremdeles er mulig at bilen kan ha vannlekkasje.

Retuers' kilder hevder at det var forventet at produksjonslinjen ikke stoppet opp, selv om problemer dukket opp. Enkelte biler skal ha kommet ut av samlebåndet uten deler som vinduer og støtfangere.

Særlig skal justering av karosserideler slik at de går i flukt med hverandre ha vært et problem.

Avviser beskrivelsene

Tesla avviser kildenes beskrivelse, og sier til Reuters at de har en streng prosess som krever at alle biler går gjennom mer enn 500 inspeksjoner og tester.

All justering av bilene i ettertid er dermed bare et bevis på hvor alvorlig Tesla tar kvalitetskontroll, hevder en talsperson.

Tesla har for øvrig fått kritikk for svak «fit and finish» på sine biler, senest av en analytiker hos Bernstein som påpekte at bilen hadde dårlig justering av paneler og dører, eller «panel gap» som det kalles på engelsk.

En leder i konsulentselskapet J.D. Power, Kathleen Rizk, sa tidligere i år til Bloomberg at kjøperne av Model 3 ikke kommer til å være like tilgivende når det til dårlig justerte karosserideler og dører som kjøperne av Model S og X til nå har vært.

Lang og beryktet historie

Teslas fabrikk i Fremont het tidligere NUMMI, og ble drevet i samarbeid mellom GM og Toyota. Foto: Tesla

Teslas fabrikk i Fremont gikk tidligere under navnet NUMMI (New United Motor Manufacturing, Inc.), og var et samarbeid mellom General Motors og Toyota.

NUMMI åpnet i 1984, og stengte i 2010. Samme år ble den gjenåpnet som Tesla-fabrikk.

Bilfabrikken ble imidlertid åpnet allerede i 1962, da som en ren General Motors-fabrikk frem til den ble lagt ned i 1982.

Produksjonsarbeiderne fra denne perioden var beryktet for å være de dårligste i hele den amerikanske bilindustrien, sa en tidligere fagforeningsleder til radiostasjonen NPR i 2010.

Andre beskrev at produksjonslinjen aldri kunne stoppe, noe som resulterte i svært mange kvalitetsproblemer. Denne kulturen ble endret etter at Toyota kom inn i bildet. Toyota oppfordret arbeiderne sine til å stanse produksjonslinjen dersom de oppdaget problemer.

Endringen i kultur førte til at kvaliteten i produksjonen ble betraktelig bedre ved fabrikken i Fremont.

Fabrikken ble lagt ned og overtatt av Tesla i 2010 etter at General Motors søkte konkursbeskyttelse i 2009 og samarbeidet med Toyota ble avsluttet.

Planlegger å produsere en halv million biler

Tesla kjøpte fabrikken for 42 millioner dollar. De kjøpte noe av produksjonsutstyret i fabrikken for ytterligere 15 millioner dollar.

Under NUMMI-perioden produserte fabrikken opp mot 450.000 biler i året. Teslas opprinnelig mål etter overtakelsen var å produsere 20.000 biler i året, og ha 1000 ansatte.

Nå er målet å innen 2018 produsere 500.000 biler i året ved fabrikken. I løpet av det tredje kvartalet i år leverte Tesla 26.150 biler, og de forventer å levere omtrent 100.000 Model S og X i år.

Altså må bilproduksjonen femdobles neste år dersom de skal nå dette målet.