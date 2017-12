Her skal det bygges nytt anlegg for biodrivstoff

Statkraft og Södra går sammen om å bygge et demonstrasjonsanlegg for annengenerasjons biodrivstoff, skriver selskapene i en pressemelding. Anlegget skal ligge på tidligere Tofte Celluloses anlegg på Hurumlandet.

Byggingen av anlegget begynner i februar.

Teknologi-kjøp

Selve teknologien for omdanning av skogsråvarer til biodrivstoff skal leveres av dansk-kanadiske selskapet Steeper Energy.

I utgangspunktet skal demoanlegget basere seg på råstoff fra skogsindustrien. Det skal imidlertid også være mulig å bruke annet biologisk nedbrytbart materiale i prosessen.

Statkraft og Södra skriver i pressemeldingen at formålet med demonstrasjonsanlegget er å teste teknologien for kontinuerlig produksjon av avansert biodrivstoff som kan komme til direkte erstatning for dagens fossile drivstoffprodukter samt å teste ulike råvaretyper.

En fullskala produksjonslinje vil ha en kapasitet på 100 - 150 millioner liter biodrivstoff hvert år. I første omgang sikter de mot å levere drivstoff til tungtransport. Målet er også å kvalifisere biodrivstoffet for bruk i lufttransport.

Anlegget på Tofte fra sjøsiden. Demoanlegget for biodrivstoff skal ligge i den rød mursteinsbygningen bak det runde bassenget. Bilde: Statkraft

Enova-bidrag

Totalkostnad er beregnet til 500 millioner kroner. Enova bidrar med 25 prosent av finansieringen.

De to selskapene dannet i 2015 Silva Green Fuel (SGF), som står for prosjektet. Statkraft er største aksjonær med 51 % og Södra med 49 %.

Konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, sier ei en pressemelding at avansert biodrivstoff vil være viktig i omleggingen fra fossil til fornybar energibruk i transport-sektoren.

- Som Europas største leverandør av fornybar energi er det naturlig for Statkraft å være en pådriver for en industriell utvikling som bidrar til det grønne skiftet, sier Rynning-Tønnesen.

Stort potensial

Ifølge Silva Green Fuel er markedspotensialet stort. Deres beregninger viser at dersom det bygges 10 biodrivstoffanlegg i Norge og Sverige, vil disse kunne produsere opp til 1,5 milliard liter årlig. Det tilsvarer 13 prosent av mengden drivstoff som i dag går til veitransport i disse markedene.

Saltkraft

Det er ikke første gang Statkraft tester ny teknologi på Tofte.

Statkrfat har testet ny teknologi på Tofte også tidligere. Her er deler av et osmose-anlegg. Bilde: Håkon Jacobsen

I 2009 ble det bygget et demoanlegg for saltkraftverk, basert på omvendt osmose. I 2014 ble det avviklet. Markedsutsiktene var ikke gode nok.

For biodrivstoff er situasjonen en annen. Myndighetene setter krav til innblanding av biodrivstoff. Drivstoffet kan også bidra til målet om 40 prosent utslippskutt fra transportsektoren.

Södra og Statkraft dannet selskapet Silva Green Fuel AS i 2015 med sikte på å etablere en fremtidig kommersiell produksjon av avansert (2. generasjons) biodrivstoff basert på skogsråvarer.