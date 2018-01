Hydros aluminiumskunnskap gjør det mulig: Nå kommer elektriske London-taxier til Norge

Aluminiumskunnskap fra Hydro spiller en viktig rolle når de tradisjonelle London-drosjene nå skal kjøre mest mulig elektrisk.

I desember fikk London Electric Vehicle Company (LEVC), tidligere The London Taxi Company, godkjenning fra myndighetene til å frakte personer med de første elektriske taxiene, TX eCity, i London. Salget er i gang og i løpet av noen uker blir de synlige i trafikkbildet.

Transport for London har som mål at byene i innen 2020 skal ha 9000 drosjer som kan kjøres i «nullutslippsmodus». LEVC håper å levere de fleste av dem. I dag kjører 23.000 «black cabs» i Londons gater.

Oslo-debut

Som TU meldte for halvannet år siden, er Norge et interessant marked for bilene. Selskapet bak den nye taxien, LEVC, har undertegnet en avtale med Subaru-importør Autoindustri.

De får en bil over fra London til Oslo til 1. februar.

- Vi lanserer modellen under Nordic EV Summit i Oslo og håper å få levert de første bilene til norske drosjeeiere i løpet av 2018, sier daglig leder Jan-Kåre Holmedal i Autoindustri til TU.

- Det er allerede drosjeeiere som har tatt kontakt, sier han.

Hydro

Uten norsk aluminiumskompetanse og Hydro-investering i en gjenåpning av Bedwas-fabrikken i Wales, ville elektriske London-taxier neppe sett ut som de gjør.

Hydros avdeling for ekstruderte produkter, Extruded Solutions, tidligere Sapa, har vært med i planleggingen av den nye modellen fra første stund.

LEVC produserer den elektriske TX-modellen i Coventry. Bilde: LEVC

- Det er viktig å ta hensyn til aluminiumens egenskaper og muligheter når man skal bygge hele karosseriet i aluminium. Det gjør det mulig å få en lett og sterk struktur med de ønskede egenskaper, sier Egil Hogna, direktør for avdelingen.

LEVC og Hydro antar at TX-modellen ville vært 30 prosent tyngre om den hadde blitt designet i stål.

Det meste av aluminiumen er innsamlet skrap fra aluminiumsindustri og produsenter, i hovedsak i UK. Der har Hydro omsmelterkapasitet og ekstrusjonsanlegg.

Klassisk design

Taxiene er utseendemessig temmelig like de tradisjonelle London-drosjene. Men hele karosseriet er bygget i aluminium.

- Aluminiumskarosseri og mange andre deler i aluminium, gjør at vi får akseptabel rekkevidde, sier kommunikasjonsdirektør Wil Barber i LVEC til Teknisk Ukeblad.

London Eye og LEVC TX eCity. Bilde: LEVC

Selskapet har bygget de tradisjonelle London-drosjene siden 1948 og kaller seg verdens største spesialleverandør av taxier.

TX eCity drosje Lengde: 486 cm

Bredde: 203 cm

Vekt: 2.230 kg

Batteri-rekkeviddde: 80 miles (129 km)

Batterikapasitet: 31 kWh

Effekt: 110 kW

Rekkeviddeforlenger/generator: 1,5 liters bensinmotor, 3 sylindre

Maks rekkevidde med batteri/generator: 377 miles (606 km)

Hastighet 80 mph (129 km/t). Maks grense fastsatt av Transport for London.

LEVC er nå eid av kinesiske Geely, som også eier Volvo. Fra nå av blir det full fokus på utvikling av elektriske drosjer og andre kjøretøyer.

- Vi er avhengige av å spare vekt der det er mulig. Derfor bruker vi aluminium og limer mer og mer i stedet for nagling og sveising, sier Barber.

Større og tyngre

Den nye TX eCity-modellen er 255 kilo tyngre enn forløpere TX 4, som har en dieselmotor på 81 kW.

Drosjen veier 2,2 tonn med sitteplass til 6 passasjerer og innkjøringsrampe for rullestol. Rekkevidden for kun elektrisk drift er på 80 miles, ca. 129 kilometer. Batteripakken er på 31 kWh og kan lades på 30 minutter. I tillegg har den en 1,5 liters bensinmotor til å lade opp batteriene. Total rekkevidde blir da 606 kilometer.

- Vi kaller ikke TX eCity en hybrid bil, men elektrisk med rekkeviddeforlenger, sier Barber.

Drosjene har innebygget rullestolrampe og sitteplass for seks passasjerer, strømuttak, wifi og stort soltak. Bilde: LEVC

Det sitter en elektrisk motor i hvert forhjul som forsynes av batteriene. Samlet motoreffekt er 110 kW. Når bensinmotoren går, vil den drive en generator som sender strømmen inn på batteriene.

En daglading

Ifølge LEVC kjører en London-taxi i gjennomsnitt 120 miles per dag.

Stor dør og lett inngang. Bilde: LEVC

- Det vil si at de fleste sjåfører kan klare seg med lading hver natt og bruk av rekkeviddeforlengeren på lange turer, sier Barber.

Utbygging av ladenett er i gang. Bilene kan benytte alle de vanlige ladesystemer, med unntak av Tesla.

Jan Kåre Holmedal i Autoindustri sier at dersom Oslo vil innføre utslippsfri bykjerne, kan bilene utstyres med GPS og Geofencing-system. Det vil si at bilen tvinges til å kjøre elektrisk når den er innenfor definerte soner.

Eksport

Ifølge Wil Barber har LEVC foreløpig ikke gjort veldig mange internasjonale framstøt.

-Vi har hatt noen promoteringsrunder til utvalget byer som Berlin, Paris, Oslo, Barcelona og Amsterdam, sier han.

Foreløpig er det bare Amsterdam som har bestilt 225 elektriske "London-drosjer".