Volkswagens elektriske varebil ute på prøve

Det er et litt over et år siden Volkswagen for første gang presenterte sin nye store elektriske varebil e-Crafter. Nå er de første eksemplarene levert ut til kunder.

Det er større kunder i Tyskland, Storbritannia, Nederland og Sverige som har fått bilen nå. Det er imidlertid ikke snakk om vanlige salg, men testbiler som skal brukes frem til midten av neste år.

Bilene skal brukes i til daglig varelevering, ettersom kundene er budfirma, varetransportører og energiselskaper som daglig tilbakelegger 70 til 100 kilometer i bilene sine, ifølge Volkswagens pressemelding.

Volkswagen hevder at 85 prosent av all kjøring i byer faller inn under disse parametrene. Enkelte av kundene kan gjøre hundrevis av stopp hver dag, ifølge deres analyse av 210.000 kjøreprofiler hentet inn fra 1500 kunder.

Les også: Volkswagen sender Golf og Passat på dør for å produsere elbiler

16 mil

E-Crafter er derfor utviklet spesielt med disse behovene i tankene, altså typisk bruk i byer. Derfor er rekkevidden 160 kilometer, og toppfarten 90 kilometer i timen.

Batteriet er integrert i dørken, slik at lasterommet i bilen er tilsvarende lasterommet i Crafter med forbrenningsmotor. Avhengig av versjon, har e-Crafter en nyttelast på mellom 1000 og 1750 kg.

Batteriet har en kapasitet på 35,8 kilowattimer, og kan hurtiglades med en effekt på inntil 40 kilowatt. Det gir en ladetid til 80 prosent på tre kvarter.

E-Crafter vil ikke komme i ordinært salg før i september 2018.

Da bilen først ble vist frem, fortalte Volkswagen imidlertid at bilen vil kunne leveres med større batteri for inntil 400 kilometer rekkevidde. Når det skjer er foreløpig ikke kjent.

Det er også verdt å merke seg at batteriet i bilene som er ute på prøve er mindre enn det Volkswagen hevdet den skulle få da den ble lansert. Den gangen var det snakk om 43 kilowattimer og rekkevidde på 200 kilometer.

Versjonen som er ute på prøve har for øvrig samme kapasitet som batteriet i e-Golf, så det kan tenkes at disse bilene har «lånt» batteripakken, og at den ordinære produksjonsmodellen får 43 kilowattimers batteri.

Tesla Semi: Fartsmonsteret har 800 kilometer rekkevidde

Flere alternativer på vei

Renault Kangoo og Master i elbilutgaver. Bilde: Renault

Om man har behov for en elektrisk varebil med stor lastekapasitet før dette, finnes det ikke mange alternativer med det første.

Renault Master Z.E. ser ut til å komme på markedet samtidig.

Den har lastekapasitet i samme klasse som e-Crafter, og en rekkevidde på 200 kilometer.

Renault Norge forteller oss at den trolig kommer i salg i fjerde kvartal neste år.

Renault tilbyr for øvrig også den mindre varebilen Kangoo i elbilutgave med rekkevidde på 270 kilometer. Modellen har fått 50 prosent større batteri, og har nå 33 kilowattimer.

Den kan imidlertid ikke hurtiglades. Maks ladeeffekt er 7 kilowatt. Det samme gjelder for den større Master Z.E.

Andre alternativer er PSAs Peugeot Partner og Citroën Berlingo i elbilutgaver, men disse er også mindre varebiler. Nissan selger også varebilen eNV200, som kommer i salg med batteri på 40 kilowattimer neste år.

Merceds-Benz lanserer dessuten en elektrisk versjon av Vito over neste sommer, og i 2019 kommer en elektrisk utgave av Sprinter, som størrelsesmessig befinner seg i samme segment som e-Crafter og Master Z.E.