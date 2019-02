Nå er den norske ladestasjonen Europas største

Tesla utvider sin ladestasjon på Nebbenes i Akershus. Det gjør denne Supercharger-stasjonen til Europas største.

Etter utvidelsen har denne Supercharger-stasjonen 44 ladeplasser. Ladestasjonen åpnet i dag.

Tesla har til sammen 632 ladeplasser i Norge, så nærmere sju prosent av alle Supercharger-ladere i Norge befinner seg altså på Nebbenes.

Laderne er plassert ved Nebbenes kro på E6, som foruten Tesla-ladere også har fire ladestasjoner hver av CCS, CHAdeMO og type 2 AC til øvrige elbiler samme sted.

Ladestasjonen på Nebbenes åpnet i 2016, og var da verdens største ladestasjon. Den hadde da 20 Supercharger-ladere.

Deler effekt

Tesla Supercharger kan levere 145 kilowatt men hver enkelt ladeuttak kan ikke levere full effekt til enhver tid.

Ladestasjonene deler vanligvis på effekten parvis, slik at to stasjoner kan dele på 145 kilowatt, hvor den første bilen som kobler seg til, får inntil 120 kilowatt, mens den neste må vente til mer effekt blir tilgjengelig etter hvert som den første reduserer sin effekt i takt med at batteriet lades opp.

Tesla Model 3 får CCS-kontakt. Foto: Tesla

Om alle de 44 Superchargerne deler på effekten, kan altså «bare» 22 biler lade med full effekt samtidig. Med en ladeeffekt på 120 kilowatt hver, er det snakk om en effekt på 2,6 megawatt. som er imponerende nok i seg selv.

Tesla har bygget sine Supercharger-stasjoner i Norge siden 2013. Norge var første land i Europa som fikk slike ladere.

Siden den gang har Tesla bygget ut sine egne ladere i alle landets fylker, bortsett fra Finnmark.

Tesla utvider nå sine Supercharger-stasjoner med uttak som benytter CCS-kontakt. Dette fordi Tesla Model 3 leveres med slik kontakt, og ikke kan hurtiglades med samme type plugg Teslas øvrige modeller.