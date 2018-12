Slik velger du riktig ladekabel

På ett eller annet tidspunkt kan det være lurt å investere i en ekstra ladekabel til elbilen. Det kan være samtidig som du kjøper bilen, eller på et senere tidspunkt når du ser et behov som melder seg.

Da er det greit å vite at en kabel ikke bare er en kabel.

Mange biler leveres med en ladekabel med Schuko-støpsel. Det vil si et vanlig jordet støpsel.

Slike løsninger inkluderer en ladekontroller, og noen slike lar deg velge ladestrøm. Det er ikke anbefalt å lade med for høy strøm i en vanlig stikkontakt, så denne bør settes lavt, kanskje 8 ampere eller lavere.

Vanlig stikkontakt er en dårlig løsning

Dette gjør man for å begrense faren for brann. En stikkontakt som utsettes for mye til- og frakobling, og i tillegg høy strømstyrke daglig, kan over tid utvikle seg til en brannfare.

For eksempel kan klemmene i stikkontakten med tiden bli litt løse, slik at det ikke er stabil og god kontakt med stikket i støpselet. Det kan føre til varmgang, og i verste fall brann i stikkontakten.

Det er ikke anbefalt å lade med vanlig stikkontakt som fast løsning. Foto: Renault/Cyril de Plater

En ladeløsning basert på Schuko-støpsel er derfor ikke anbefalt som fast ladeløsning, og bør betraktes som nødløsning.

Og etterhvert som mange Schuko-kontakter har blitt byttet ut på mange ladestasjoner, er det antakeligvis mange som opplever at det blir vanskeligere og vanskeligere å finne et ladested hvor man kan bruke Schuko.

Eget ladeuttak og egen ladekabel

Et eget ladeuttak hjemme er derfor en bedre løsning. Det finnes løsninger med fastmontert kabel, men det kan gjerne være greit å velge en løsning hvor ladekabel må kobles til i tillegg.

Da sikrer du at alle elbiler vil kunne lade der også i fremtiden. Elbiler har nemlig ulike ladekontakter.

Type 1 brukes grovt sett på Nissans eldre elbiler, Kia Soul (frem til 2020), og Mitsubishi i-Miev (trillingene). De fleste bilene som selges i Europa leveres med Type 2.

En ladestasjon med integrert Type 2-kontakt vil dermed fungere for de fleste, men ikke for alle.

Det kan også være lurt å velge en løsning med løs ladekabel dersom du ønsker å slippe å betale for enda en kabel om du har behov for å ha en med deg i bilen. Da bruker du den samme kabelen hjemme som ute.

Men da må du selvsagt også tenke over at kabelen kan bli stjålet om du ikke låser den inn når bilen ikke lader.

Pass på kabelen

Robort Kristensen, daglig leder i ladeutstyrsleverandøren Elbilhjelpen.no sier til TU Elektrisk at det er lurt å være oppmerksom på at ladekontakten står med 12 volt likespenning konstant og venter på tilkobling.

Han forteller at en typisk feil de ser er at folk utsetter den kontakten som skal inni bilen for vann. Enten fordi den ligger og slenger, eller fordi man forsøker å beskytte den med en gummihette.

– En gummipropp vil samle opp vann. Da får du et galvanisk badekar, som gir oksidering på kontakten. Vi anbefaler derfor at du ikke utsetter kontakten som skal inn i bilen for væske, sier Kristensen.

Det gjelder uansett om du har løs eller fast kabel på ladestasjonen.

Hva slags kontakt trenger du?

Å vite hva slags kontakt bilen din bruker, er det enkleste å finne ut av. Du får dem med samme type kontakt i hver ende, eller med ulike kontakter i hver ende.

Skal du kjøpe en ladeledning i dag, skal det være en med Type 2 i den enden du skal koble til ladestasjonen. Så godt som alle offentlige ladestasjoner har Type 2.

Ladekontakten på bilen din vil sannsynligvis være Type 2 om bilen er ny, eller Type 1 dersom det er en noe eldre elbil fra en asiatisk bilprodusent.

Se illustrasjonen over for referanse.

Hva slags kabel trenger du?

Det som kan være litt vanskeligere er å vite hva slags type kabel du trenger. Det kan nemlig være en del forskjeller mellom kabeltypene.

Så lenge du har en kabel med de riktige kontaktene, skal den i utgangspunktet fungere.

Men kabelen kan være spesifisert for maksimal strøm, spenning og effekt. Dersom du bruker en kabel med feil spesifikasjon, kan du oppleve at bilen lader tregere.

Og motsatt – Det kan være bortkastet å betale for en kabel som er spesifisert for høyere effekt enn bilen din kan lade med.

Et eksempel: Du kjøper en kabel som er spesifisert for trefase 22 kilowatt, mens bilen din maksimalt kan lade med enfase 3,3 kilowatt.

Lading av elbil med Type 2-kontakt. Bilde: Mona Strande

Kabelen er laget for å kunne ta inntil 400 volt, 32 ampere trefase. Bilen kan maksimalt ta 230 volt, 16 ampere enfase.

En passende kabel koster gjerne et sted mellom 1000 og 2000 kroner, mens en kabel som her er brukt som eksempel kan koste over 3000 kroner.

Du bør derfor undersøke hva slags kabel du trenger. Det finner du ut av ved å undersøke hvor høy ladeffekt bilen kan ta som normallading.

Vær oppmerksom på at det ikke er makseffekt ved hurtiglading man ser etter her.

Finn riktig kabel

Her er en kjapp oversikt med noen eksempler. Vær oppmerksom på at samme bilmodell kan være utstyrt for å ta høyere lading.

Makseffekt (Inntil) Spenning Strøm Faser Biler 3,7 kW 230 V 16 A 1 VW e-Up, Mitsubishi I-Miev, Leaf 7,2 kW 230 V 32A 1 Kia Soul, BMW i3 60 Ah, VW e-Golf, Leaf 11 kW 400 V 16 A 3 BMW i3 94Ah, MB B-klasse, Tesla Model S/X 22 kW 400 V 32 A 3 Renault Zoe, Tesla Model S/X (m/2x-lader)

Selv om dette kan virke litt forvirrende, er det til syvende og sist ett spørsmål å stille seg: Støtter bilen trefaselading eller ikke?

Prisforskjellen på en kabel rangert for 16 og 32 ampere er vanligvis ikke så stor, så det kan i utgangspunktet være greit å velge 32 ampere-kabel uansett om det er en eller tre faser.

Elbil ved ladeuttak. Bilde: Colourbox

Vil du ha en kabel du kan låne vekk eller være sikker på fungerer på din neste elbil, kan det være verdt det å kjøpe en trefase 32 ampere kabel først som sist.

Kristensen i Elbilhjelpen.no mener imidlertid at det det lureste er å kjøpe en kabel til den bilen du faktisk skal lade.

– En 16 ampere enfasekabel til Mitsubishi I-Miev koster 1300 kroner, og er mye mer håndterlig enn en 22 kilowatt kabel til Tesla som koster 2000 kroner, sier han.

Kristensen legger til: – Det blir som når du kjøper klær til en seksåring. Du kjøper ikke klær som skal passe når han blir 10 år.

Kjøpe med nybil, eller vente?

Mange vil antakelig vurdere å få med en ekstra ladekabel når de kjøper ny elbil. Installerer du ladestasjon samtidig som du kjøper bil, er det ikke sikkert at du får med en Schuko-lader i det hele tatt, eller kan velge dette vekk.

I enkelte tilfeller kan ladekabel være billigere å kjøpe separat hos en ladeutstyrsspesialist fremfor gjennom bilforhandleren.

Kjøper du en Kia Soul koster ekstra ladekabel med 2136 kroner uten moms. Ladekabel som kan gjøre samme nytten, 230 volt 32 ampere, fås for godt under 2000 kroner i nettbutikker, og det er prisen med moms.

400 volt 32 ampere trefasekabel til Renault Zoe. Bilde: Marius Valle

Da skal vi selvsagt passe på å nevne at du ikke kan klage til bilforhandleren om du får et problem med kabelen din.

Kristensen i mener at årsaken til at kabler er dyrere gjennom bilforhandlere er at mange ledd gir høyere pris. Han sier at de selv priser kabler utifra risiko for reklamasjon, og at en kabel av god kvalitet prises lavere siden det blir færre reklamasjonsutgifter på dem.

Han trekker fra at en dårlig kabel gjerne har dårligere vanntetting, slik at det kan skape problemer på sikt.

Og skulle du ønske å spare penger og lage din egen ladekabel er det ingenting som hindrer deg i å gjøre det, sier Kristensen. Men han mener det ikke er mye å spare.

En rask sjekk på kinesiske nettsider viser at en Type 2-kontakt alene koster rundt 300 kroner, avhengig av hvor mange du kjøper.

Skal du investere i en ladestasjon, anbefaler for øvrig Kristensen at du velger en ladestasjon med dynamisk styrt ladestyrke. Det besørges av en måletrafo som installeres før hovedsikring, og kommuniserer tilgjengelig effekt til ladestasjonen.