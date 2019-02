Volkswagens elbil skal bli den første klimanøytrale bilen

Selv om en elbil ikke slipper ut noe CO2 under kjøring, betyr det ikke at det overhodet ikke er CO2-utslipp fra en elbil.

CO2 slippes ut indirekte gjennom produksjonen av bilen, og gjennom produksjon av energien som lader batteriene.

Det er særlig produksjon av batteriet som er energikrevende, og står for et betydelig CO2-utslipp. Dette fører til at en elbil, når den overleveres kunden, allerede har et større CO2-utslipp enn en tilsvarende forbrenningsmotorbil.

Det skal endres, hevder Volkswagen i en pressemelding. Deres kommende elbil ID skal være den første serieproduserte bilen som produseres klimanøytralt.

Dersom bilen lades opp med energi fra kun fornybare kilder, vil bilen gjennom livsløpet være helt CO2-nøytral.

Ny rapport: Så sakte går hurtiglading egentlig

Europa-produksjon

Batteriene i bilene produseres helt og holdent i Europa, fra cellene til ferdige batterier.

Ladeboks fra Volkswagen. Foto: Volkswagen AG

Her er det imidlertid et hull. For råmaterialene som går til både bil og batteri utvinnes og prosesserers ikke uten CO2-utslipp. Det er slett ikke mulig at det lar seg løse med det første.

Volkswagen skriver at de ser på hele leveringskjeden, tilbake til utvinning av råstoff, og vil kompensere for utslipp de ikke klarer å unngå gjennom sertifiserte klimaprosjekter.

Enkelt sagt; Om det slippes ut et tonn CO2 fra utvinning av for eksempel kobolt, sørger Volkswagen for at det slippes ut et tonn mindre CO2 et annet sted.

Det vil antakelig i praksis dreie seg om produksjon av fornybar energi gjennom det nyopprettede datterselskapet Elli,som leverer slike løsninger.

CO2 fra elbiler

CO2-utslipp fra elbiler i produksjonsfasen og driftsfasen er en het potet. Det kan hevdes at dette gjør at elbilene i det store bildet ikke er stort bedre enn biler med forbrenningsmotor.

En rapport fra IVL Svenska Miljöinstitutet (PDF) hevder at det i snitt sllippes ut 150 til 200 kg CO2 per kilowattime elbilbatteri som i snitt lages.

Halvparten av CO2-utslippet til en elbil kan tilskrives produksjonen av cellene til batteriet. Dette fordi produksjonen er energikrevende. Det stilles svært strenge krav til lokalene produksjonen foregår i. Det skal være svært tørr og ren luft.

Problemet er at cellene ofte (men ikke alltid) produseres i Asia, i områder hvor det kan være både høy luftfuktighet og høy kullandel i energimiksen.

CO2-utslippet fra celleproduksjon er imidlertid ikke en fast variabel. Å flytte produksjonen til Europa vil ha stor praktisk betydning.

Klimakvoter

I Europa er industrien underlagt EUs kvotehandelssystem ETS. Her er det en øvre grense for CO2-utslipp, som sikrer at utslippene ikke går opp, og at det koster å forurense.

Utslippene i bilparken er ikke regulert gjennom klimakvoter. Så all bensinen og dieselen som forbrennes hver dag kommer utenom disse kvotene. En elbil, som står med null gram CO2 per kilometer i utslipp, flytter utslippet over i kvotesystem.

Og jo flere elbiler som kommer inn i kvotesystemet, enden det er via lading eller produksjon av batterier, jo mer øker prisen på klimakvotene.

Volkswagen skal for øvrig sørge for at strømmen som leveres gjennom ladenettverket Ionity også er CO2-nøytral.

Harald Edvardsen-Eibak, direktør for Volkswagen i Norge, sier i pressemeldingen at Volkswagen vil kunne levere elektriske biler som er bærekraftige både i produksjon og bruk, og at det vil være et betydelig bidrag i kampen mot klimaendringene.