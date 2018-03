Genève: Vi skal ta veldig hardt i om vi skal påstå at årets bilmesse i Genève først og fremst handlet om elbiler. For her var det mer enn nok slagvolum og bensin på menyen. Men elbiler er på ingen måte stuet vekk i et hjørne.

En rekke bilprodusenter viste frem kommende elbiler og konsepter. Og selv om messa ikke er et elbilbonanza, er det åpenbart at mange viser interesse for elbilene.

Volkswagen er opptatt av å snakke høyt om elbil, og selv om bilmerket ikke har all verdens utvalg i salg, har de etter hvert en rikholdig serie av konseptbiler å vise frem. I Genève ble det nyeste ID-konseptet presentert.

Nytt VW-konsept

Volkswagen ID Vizzion. Foto: Marius Valle

ID Vizzion, som bilen kalles, er en sedan som skal være helt selvkjørende. Dette skal være en luksusbil som kan stemmestyres. Kunstig intelligens skal gjøre at bilen kan tolke mønstre og lære seg hvordan nye situasjoner skal håndteres.

Volkswagen ID Vizzion. Foto: Marius Valle

Konseptet er tenkt å ha et batteri med 111 kilowattimer, som skal ligge i dørken på bilen slik som på de andre ID-konseptene. Konseptet skal vise hvilke muligheter som ligger i Volkswagens MEB-plattform for elbiler.

Men dette er et konsept med en rekke tenkte funksjoner, og ikke en bil som kommer i salg.

Kona i levende live

Hyundai Kona. Foto: Marius Valle

Som motsetning til det finner vil Hyundai Kona, som ble vist frem som elbilutgave under bilmessen.

I seg selv ikke oppsiktvekkende, ettersom det har vært kjent lenge at denne bilen kommer i elbilutgave. De første bildene av bilen ble publisert forrige uke, og Kona Electric ble for første gang vist frem i levende live i Genève denne uken.

Hyundai Kona interiør. Foto: Marius Valle

Og bilen ser i all hovedsak ut som en Hyundai Kona, bare med en annen grill enn de andre variantene.

Interessant nok demonstrerte Hyundai en bil med trådløs lading innebygget, men dette er ikke et tilvalg de har tenkt til å tilby. Det hele var ment som en demonstrasjon av muligheten. Men det viser om ikke annet at det er noe Hyundai har i tankene.

Ekstrem elbil

En annen bil som nesten kunne vært et konsept, var Rimac Automobilis C Two, som ble avduket under messen. Dette er en ekstrem sportsbil som gjør null til 60 miles i timen på 1,85 sekunder (med en fot utrulling), har en toppfart på 412 kilometer i timen, et samlet dreiemoment på 2300 newtonmeter, og en samlet effekt på 1404 kilowatt. Det tar 11,8 sekunder å nå 300 kilometer i timen.

Rimac C Two. Foto: Marius Valle

Altså; en ekstrem bil for de som er spesielt godt bemidlet.

Sjefen for selskapet, Mate Rimac, presenterte selv bilen. Han bemerket at det var mange spennende produktlanseringer i Genève i år, men at det var spesielt interessant å se store endringer. Bilindustrien var tidligere treg, rigid og lite endringsvillig, mener han.

– Vi er oppspilt over rollen vi spiller i denne endringen. Jeg kan ikke beskrive hvor glad det gjør meg å vite at våte teknologier er under huden på mange biler i denne hallen, sa han.

Kun egne deler

Rimac C Two. Foto: Marius Valle

Han påpekte også at bilen deres er bygget med kun egne deler. Den skal med andre ord ikke ha en eneste del du kan finne i en annen bil, og ingen hyllevare. Bilen er også utviklet helt fra bunnen av. Ingenting er tatt med videre fra deres første bil, ifølge Rimac.

Bilen er bygget i aluminium og karbonfiber, batteriet er bygget inn som en strukturell del av bilen, og hvert hjul har sin egen motor. Batteriet har 120 kilowattimer kapasitet, og har spesielt gode egenskaper når det gjelder store effektuttak. Det kan også lades med 250 kilowatt, som skal gjøre det mulig å lade fra null til 80 prosent på 30 minutter.

Rekkevidden skal være 650 kilometer etter den gamle NEDC-kjøresyklusen.

Ellers har den alt som skal til for å i stor grad kunne bli selvkjørende. Alle sensorene i bilen genererer inntil åtte terabyte med data i timen, ifølge sjefen. Men bilen skal ha masse regnekraft, og skal kunne nå autonomi på nivå 4, altså det nest høyeste nivået.

Dette er en bil du sannsynligvis aldri kommer til å eie. Den skal selges over hele verden, men den kommer kun til å bli bygget i 150 eksemplarer. Og Mate Rimac kommer til å prøvekjøre hver eneste bil før de leverer den.

Porsche med sin andre elbil

Porsche Mission E Cross Turismo. Foto: Marius Valle

Sammenlignet med en bil som dette, fremstår Porsches nye elbilkonset ganske så sedat.

For Mission E Cross Turismo er en såkalt CUV (cross utility vehicle) som skal være både kjapp og praktisk. Den blir noe sånt som en mellomting mellom en sportsbil og en SUV, og vil være både høy og sprek.

Porsche Mission E Cross Turismo. Foto: Marius Valle

Bilen ble stilt ut på messa, men er i realiteten kun et konsept. De har altså ikke sagt at den definitivt kommer i produksjon, men den skal være kjørbar, og vi antar at dette ikke er en bil Porsche viser frem for moro skyld.

Mission E skal for øvrig komme i salg i 2019, men denne var ikke å se i Genève i år.

Audis el-SUV debuterte

Audi E-Tron Quattro prototype. Foto: Marius Valle

Audi E-Tron Quattro prototype. Foto: Marius Valle

Volkswagen-konsernet har imidlertid andre elbiler som skal skje fyllest i år. Søsterselskap Audi viste frem prototypen av sin første masseproduserte elbil, E-Tron Quattro.

Og selv om den nå er ute av konseptstadiet, er det mye Audi ikke vil snakke så mye om enda. Men bilen får både taklast og hengerfeste, 150 kilowatt hurtiglading, og antakeligvis et batteri i området rundt 90 kilowattimer.

Den kan også leveres med kamera i stedet for vanlige sidespeil, og få mulighet for ekstra ladekontakt om du har behov for det.

Bilen vil så vidt vi forstår presenteres i ferdig utgave i august, med leveringer til kunder etter dette.

Det viktigste for Audi var trolig den nye utgaven av modellen A6, så det er nok ikke uten grunn at elbilen bare ble vist frem en liten stund.

Tesla Model 3-ulykke: – I en annen bil ville jeg vært død

Populær Jaguar

Den som ville se nærmere på en elektrisk SUV måtte derfor innom Jaguars område, hvor I-Pace ble viet mye oppmerksomhet. Bilen er den første virkelige konkurrenten til Tesla Model X.

Jaguar I-Pace. Foto: Marius Valle

Det har ikke vært noen hemmelighet at Jaguar har jobbet med denne bilen en stund, men den ble altså først offisielt lansert forrige uke.

Med batteri på 90 kilowattimer skal den ha en rekkevidde på 480 kilometer etter den nye WLTP-kjøresyklusen. E-Pace koster fra 600.000 kroner.

En annen SUV, om enn langt mindre, som vi ventet å få se under messen var Kias kommende elektriske Niro. Denne var imidlertid ingen sted å se. Niro ble først vist i elbilutgave under CES-messen i Las Vegas i januar.

Denne bilen blir ingen direkte konkurrent til de større SUV-ene, men blir et noe større alternativ til den som kanskje også vurderer Hyundai Kona.

Kias neste elbil kommer i år: Kan få 500 kilometer rekkevidde

BMWs neste i-modell

Ellers hadde BMW ingen elbilnyheter å melde om. I alle fall ikke noen produkter å presentere.

Det nærmeste var at de kunngjorde at et elbilkonsept tidligere vist frem som Vision Dynamics skal lanseres under navnet BMW i4.

Når den settes i produksjon, sa BMW-sjefen ingenting om. Men de har planer om å fortelle mer om elbilplanene sine senere i år.

Les også: BMWs nye elbil heter i4

Nissan med konsept-reprise

Da kan vi kanskje si at det var noe mer håndfast hos Nissan, som viste frem konseptet IMx Kuro. Dette er ikke en bil som vil komme i salg, men den skal i det minste gi oss en idé om hva Nissan ser for seg en fremtidig elektrisk crossover.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Nissan IMx Muro er en noe oppusset utgave av en eksisterende konseptbil. Foto: Marius Valle

IMx ble først presentert under bilmessen i Tokyo i fjor høst, og versjonen de viste frem i Genéve var mest flikking på denne.

Her har de også funnet frem loddebolten og montert sitt Brain-to-vehicle-system i bilen, hvis hensikt er å sette deg i stand til å korte ned reaksjonstiden din betraktelig.

Bilen fremstår i det hele tatt ikke som noe som vil dukke opp på veien med det første.

Selvkjørende Renault-buss

Det er imidlertid ingen konkurranse om vi sammenligner med Renaults nye elektriske konsept EZ-GO. Konseptet er kort sagt en gigantisk bil med plass til mange mennesker. Den kjører seg selv, og skal kunne praies gjennom en app, eller ved å oppsøke en stasjon.

Renault EZ-GO er en selvkjørende folkefrakter. Foto: Marius Valle

Passasjerene går inn og ut via en luke i fronten. Når de kommer inn i bilen, bussen eller hva man nå skal klassifisere dette som, ser Renault for seg at passasjerene skal sitte ansikt til ansikt.

Dette skal være et bykjøretøy, noe som blant annet understrekes av topphastigheten på 50 kilometer i timen.

Målet er at dette kjøretøyet skal være dyrere enn å ta bussen, men billigere enn å bruke transporttjenester med sjåfør.

Målet er å ha EZ-GO, eller i alle fall noe som er basert på konseptet, på gatene i 2022.