BMWs nye elbil heter i4

GENÈVE: BMW hadde ikke med seg noe nytt elbilkonsept til Genève, men bekreftet at den kommende elbilmodellen vil basere seg på Vision Dynamics som de viste fram i Frankfurt sist høst.

Da spekulerte vi, og en del andre, i at dette gjerne ville ende opp med å bli BMW i5. Det viste seg ikke å stemme, men vi var ikke så langt unna:

BMW-konseptet Vision Dynamics, en såkalt «gran coupé», skal bli til BMW i4. Foto: BMW

– Vi skal innfri våre løfter. Denne helelektriske bilen vil gå i produksjon, og babyen trenger et navn. Babyen heter BMW i4 og skal produseres i München i hjertet av BMW, sa BMW-sjef Harald Krüger på pressekonferansen.

Kommer flere i-nyheter

Utover dette er det heller sparsomt med opplysninger om den kommende i4. Vi får heller ikke vite når tyskerne har planer om å sette den i produksjon.

Det har lenge vært antydet fra BMW at deres neste batterimodell vil være en elektrisk X3, og at denne vil komme før i4. Slik ser det fortsatt ut, ut fra de noe vage uttalelsene fra designsjef Adrian van Hooydonk:

BMW X7 i Genève. Foto: Marius Valle

– Senere i år vil dere få flere nyheter fra oss om X-serien. Da vil dere også få vite mer om hvilke intensjoner vi har med tanke på å ekspandere BMW i-serien, som også er veldig viktig for oss, sa van Hooydonk.

Krüger uttalte at 2018 blir X-modellenes år, og viste til at BMW skal skru opp X3-produksjonen, X2 er på vei ut til kundene og mot slutten av året begynner produksjonen av X7. Den nye X4 ble avduket på messa i dag.

12 helelektriske

Da BMW for noen måneder viste fram den firedørs sedanen, sa de at konseptet viser hvordan de ser for seg en bil mellom elbilen i3 og ladehybriden i8.

Konseptet danner grunnlaget for en av flere nye elbiler frem mot 2025. I tiden frem mot det skal de lansere 25 elektriske modeller, hvorav 12 skal være helelektriske.

BMW i8 roadster kommer om et par måneder sammen med faceliftet i8 coupé. Foto: Marius Valle

Spesifikasjonene de da opererte med, tilsa en rekkevidde på 600 kilometer, en toppfart på over 200 kilometer i timen og en akselerasjon fra null til hundre på fire sekunder. Så gjenstår det å se hvordan den endelige produksjonsversjonen blir. Men BMW var nøye med å poengtere at de gjennom historien har demonstrert sin evne til å gjøre visjoner om til virkelighet.

– Vi hadde et fantastisk år i 2017. Vi solgte mer enn 100.000 elektrifiserte kjøretøy og nådde våre utslippsmål, sa Krüger.