Nå har Audi vist frem sin nye el-SUV

Geneve: Audis kommende elektriske SUV har vært kjent en stund, men i dag trakk de offisielt sløret av bilen under bilmessen i Genève.

Til nå er det konseptmodellen som har vært vist frem. I dag er det prototypen på den kommende bilen. I praksis er det altså en bil som er helt lik denne som vil vises frem når produksjonsutgaven presenteres senere i år.

Audi snakker for første gang om håndfaste spesifikasjoner. En del har endret seg sammenlignet med konseptbilen de har vist frem en stund nå.

– Først og fremst har vi endret litt på grillen. Den er nå mer som en vanlig bil, sier Jens van Eikels, leder for Audi e-Tron-produktserien, til Teknisk Ukeblad.

Virtuelle speil

Bilen skal være gjenkjennelig som en Audi, men har også noen nye funksjoner, forteller han. For eksempel har bilen «virtuelle speil», som de kaller det. Altså er speilene kamera i stedet for speil. Dette er en funksjon som kommer på den ferdige bilen, og som blir tilgjengelig som ekstrautstyr.

– Bilen har blitt litt høyere bak. Den har mer karosseristil som en SUV sammenlignet med bilen vi viste frem i Frankfurt. Det er en femseters bil, sier han.

Konseptet hadde bare fire seter.

150 kilowatt

– Bilen har hurtiglading med CCS-plugg og 150 kilowatt, så du kan lade mer enn 100 kilometer på ti minutter.

De skal starte produksjonen halvveis i 2018, og gjøre den klar for salg til høsten. Så det de viser frem nå er helt likt bilen som kommer da. Med unntak av farger, selvsagt.

Bilen har takrails for taklast, og vil få tilhengerfeste, forteller van Eikels. Men hvor tung henger den vil kunne dra, ønsker han ikke å si noe mer om. Men med glimt i øyet sier han at bilen vil kunne ha mer enn en sykkel på hengerfestet.

En annen mulighet Audi åpner for er ekstra ladekontakt som ekstrautstyr. Bilen har som standard ladetilkobling på venstre side ved fremre hjulbue. For å gjøre det enklere å koble til lader, gjør Audi det mulig å i tillegg ha ladekontakt på motsatt side.

– God plass

Mange har kanskje vært i stuss over at konseptbilen har vært litt liten. Men prototypen viser at det er snakk om en relativt romslig bil.

– Det er god plass til fem mennesker og bagasje, sier kommunikasjonssjef i Audi Norge, Øyvind Rognlien Skovli.

For oss ser dette ut som en Audi-SUV, som tilfeldigvis også er elektrisk.

Han har ikke mulighet til å si noe om prisen enda. Men han sier at det ikke er veldig lenge til en indikasjon på pris skal presenteres.

– Dette er en premiumbil, og den skal leve opp til alle forventingene kundene våre har til Audi. Det kommer den til å gjøre, og vel så det. Den har en drivlinje som er veldig attraktiv i vårt marked, og forhåpentligvis i flere markeder etter hvert. Jeg tror denne kan bidra til at elbilen blir et bredt fenomen, sier Skovli.

Vintertest 2018: Bilen med minst batteri har samme rekkevidde som ny Nissan Leaf

Kommer mot slutten av året

Den endelige lanseringen av bilen gjenstår fremdeles. Dermed er det mye som ikke er kjent. Skovli sier at det vil komme mer informasjon i små drypp frem til da.

For eksempel er ikke interiøret vist frem enda. Det er med andre ord mye PR-potensiale i bilen for Audi fremover. De mange tusen nordmennene som har betalt 20.000 kroner i depositum for å komme først i køen ønsker nok helst at Audi viser hånda snart.

Bilen har vært vist frem på Genèves gater denne uken, og skal nå teste den på norske vinterveier. Bilen har vært testet i 85.000 timer allerede, ifølge Audi.