Nissan: – Ingen grunn til å tvile på forbrukstallene på nye Leaf

Den nye Nissan Leaf var en av fem elbiler som var med på tur da Teknisk Ukeblad i forrige uke testet ladeevne og forbruk under vinterforhold.

På en 30 mil lang tur opp på fjellet målte vi et gjennomsnittlig forbruk på 1,95 kilowattimer på mila på Nissan Leaf, som sammenlignet med de fleste andre bilene var skuffende høyt for en nyutviklet modell.

Nissan Norge registrerer at resultatet ble som det ble, men peker samtidig på at det er enkelte faktorer som kan ha bidratt til Leaf kom dårligere ut enn de fleste konkurrentene når det gjelder forbruk.

Splitter ny

Kommunikasjonssjef Knut Arne Marcussen i Nissan Nordic, avdeling Norge, forteller at bilen vi testet kom så og si rett fra kaia. Derfor har ikke selskapet selv rukket å gjøre tilsvarende forbruksmålinger på norske vinterveier så langt.

Enkelte leserkommentarer under vår artikkel, og hos Elbilforeningen som vi samarbeidet med under testingen, peker på at en bil som kommer rett fra fabrikken neppe er så effektiv som den vil være etter at drivverket har fått noen flere mil. Også Marcussen tror manglende innkjøring kan ha hatt innvirkning på resultatene.

Han peker videre på at Leaf kjørte med 17-tommersfelger, noe som kan ha bidratt til høyere forbruk sammenlignet med VW e-Golf og Hyundai Ioniq som sto på 16-tommere. I tillegg mener han dekktrykket kan ha påvirket resultatet. I forbindelse med testkjøringa ble det ikke målt dekktrykk underveis og sørget for at dette var likt på alle testbilene.

Strømforbruk og ladeeffekt på vinteren var det vi i hovedsak målte i testen i forrige uke. Foto: Per Erlien Dalløkken

– Når det er sagt, ser dette ut til å være et grundig opplegg. Selv om summen av disse faktorene kanskje ikke tjente til Leafens fordel, har jeg ingen grunn til å tvile på forbrukstallene deres. Vi tar dette alvorlig og har meldt det inn videre opp i Nissan-systemet at vi kom skuffende ut på dette området, understreker Marcussen.

I tråd med offisielle tall

Under kjøring var kupétemperaturen på samtlige biler satt til 20 grader auto på klimaanlegget. Noen lesere mener dette kan ha ført til at varmepumpa på Leaf ikke ble aktivert. Dette avviser imidlertid Marcussen.

Bilene ble satt i normalt kjøreprogram, og det vil garantert være mulig å redusere forbruket ved å bruke økoinnstilling. Dette vil selvsagt også gjelde for de andre bilene, uten at vi har grunnlag for å si om det vil slå ut mer for noen modeller enn andre.

Nissan Leaf ladet bra på hurtigladestasjonene. Her er det derimot hjemmelading over natta. Foto: Per Erlien Dalløkken

Nissan Norge oppgir faktisk kjørelengde til 200 km på vinterstid (ti grader minus) som er i tråd med det vi målte i forrige uke. Det rimer også med WLTP-tallene som Nissan selv oppgir av forbruk på blandet kjøring, nemlig 19,4-20,6 kWh/100 km.

Mens vi i gjennomsnitt brukte 19,5 kWh/100 km på de 300 kilometerne opp til nærmere tusen meters høyde i Valdres, loggførte vi 18,1 kWh/100 km ned Hallingdal dagen etter. På andre områder i testen, som ladeeffekt og hvordan vi ellers opplevde bilen på vinterføre, kom Leaf derimot bra ut.

Over sju tusen solgte

Da leveransene til de første kundene startet tidligere denne måneden, hadde Nissan allerede solgt hele 6.500 biler siden september. Nå er det passert 7.000 solgte Leaf, og det ser ut som at Nissan vil være i stand til å levere disse bilene uten altfor lang ventetid.

Det er den mest utstyrte modellvarianten, Tekna, som er mest etterspurt. Den koster cirka 300.000 kroner. Den som bestiller en slik i dag, kan forvente å få den i august/september.

– Cirka seks måneders leveringstid er vi fornøyd med, sett opp mot hva konkurrentene våre kan tilby, sier Marcussen.

Informasjonssjef Knut Arne Marcussen (t.v) deler ut blomster til den første Leaf-eieren i Norge, Jens Kristian Kirkebø, i mai i fjor i forbindelse med markeringen av at Leaf nummer 30.000 var registrert i Norge. Kirkebøs hvite Leaf hadde på dette tidspunktet gått 46.000 km siden 30. oktober 2011. Bilde: Eirik Helland Urke

Ifølge ham jobber hele organisasjonen på høygir. I Norge har Nissan også fått tak i et ekstra parti av modellvariantene Accenta og N-connecta, og enkelte forhandlere har igjen biler som kan leveres i løpet av få uker.

Leveringsproblemene med Opel Ampera-e har lenge vært kjent. I slutten av januar fortalte BilNorge at også Volkswagen sliter med å dekke etterspørselen etter sin e-Golf. Der skal leveringstida nå være opp mot et år.

– Det er store endringer i bilmarkedet om dagen, med kunder som er raske til å hive seg rundt. Flere av dem som har kommet til oss og bestilt Leaf, har tidligere stått i kø for andre konkurrenter, men har opplevd at de har blitt ytterligere forsinket, forteller Marcussen.