Nissans elbilsjef: - Hvis produsentene hadde klart å levere hva de lover, ville det vært flere elbiler på veiene

Ingen bilmarkeder er som Norge. På elbiler er vi flere år foran resten av Europa, og det ser ikke ut til å roe seg ned med det første.

Nå kommer det omsider et større utvalg biler på markedet, som til nå har vært dominert av noen få bilmodeller i stort sett to segmenter; småbil og luksusbil.

Nye Nissan Leaf faller definitivt inn under den første kategorien. Så hvor blir det av Nissan-modeller i andre segmenter?

Nissans europeiske elbildirektør Gareth Dunsmore sier til Teknisk Ukeblad at slike biler åpenbart kommer, men at det er for tidlig å begynne å gå inn på detaljene om fremtidige modeller.

Noen snakker om fremtiden...

– For i motsetning til de fleste bilmerker har vi elektriske biler i dag. Vi har kunder å ta oss av i dag, sier han.

Der ligger nemlig den store forskjellen på Nissan og en rekke andre bilmerker. Noen har planer om å begynne å selge elbiler de kommende årene – Nissan har lansert en ny modellgenerasjon av Leaf.

Dunsmore sier de andre ikke kan annet enn å snakke om fremtidens modeller, siden de ikke har noe i dag. Nissan prøver på sin side å holde en dialog gående med elbilkundene de allerede har.

Ikke at han vil rakke ned på konkurrentene:

Gareth Dunsmore. Foto: Nissan

– Vi ønsker konkurranse velkommen. Jo mer konkurranse det er i det europeiske markedet, desto mer stabilt blir elbilsegmentet. Jeg tror vi er bra posisjonert i dette til å lede, sier han.

Hvorvidt de ønsker å bevege seg inn på premiumsegmentet som i dag i praksis bare er Tesla, sier han at de har fokus på å demokratisere teknologi, og gjøre den tilgjengelig for så mange mennesker som mulig.

Lengre rekkevidde kommer

Han peker på at en Leaf med lengre rekkevidde vil komme senere. Den vil være dyrere, men tilby et steg fremover i rekkevidde og effekt. Det er viktig at folk vet om, mener han, og viser til at det med de eldre modellene og de to nye, i tillegg til eNV200, sørger for et bredt utvalg elbiler fra Nissan.

– Vi ser alltid på ulike segmenter. Vi har bilmerkene Nissan og Infiniti i vår fremtid, og de to merkene vil dekke hver sine segmenter og markeder, sier han.

Infiniti er Nissan-konsernets bilmerke for dyrere modeller, og tolker vi Dunsmore rett vil de konkurrere mot Tesla og Audi med dette merket. Han tror det finnes en lys fremtid i den delen av markedet.

– Men jeg skulle ønske de andre faktisk lanserte de produktene de har lovet, men enda ikke levert, sier han uten å nevne noen spesifikke bilmerker.

Mener markedet holdes igjen av leveringskapasitet

– Heier dere frem konkurrentenes elbilsatsinger?

– Om du ser på Norge, så har 2017 vært et gjennombruddsår. Det kunne ha gått enda lengre om flere bilmerker hadde levert det de sa de skulle levere. Markedsveksten ble holdt igjen av produksjonen. Jeg synes personlig at det er ille, for om vi hadde hatt et stabilt marked og folk kunne vært trygge på hvilke produkter som kom, kunne myndigheter, ladeoperatører og nettverksoperatører planlagt og bygget forretning bak dette, sier han.

Utover Norge er situasjonen den samme, men kanskje to til tre år bak oss. Der begynner markedet nå på den første fasen i elbilveksten. Men også her holdes markedet tilbake av produksjonsnivået, mener han.

Han peker på at Nissan selv har hatt litt svak levering, men det skyldes at de har lansert en ny generasjon Leaf og en ny utgave av eNV200. I slike situasjoner vil det naturlig være en periode hvor det ikke leveres biler.

– Men det var ikke situasjonen for de andre. Produktet var bare ikke der, sier han.

Har tro på 2018

Bortkastet potensial: Opel Ampera-e ble levert i relativt lite antall i 2017. Bilde: Adam Opel AG

Han håper at 2018 i så måte blir et bedre år for elbilmarkedet generelt, og at produktene Nissan tilbyr på elbilmarkedet vil bidra til å trekke det i riktig retning.

– Og så samarbeider vi med våre konkurrenter på ladeinfrastruktur, for å prøve å legge forholdene til rette for elektrisk mobilitet. Vi har investert mer enn noen andre, og vil fortsette å gjøre det, sier han, og viser til at nettverket av ladere på bensinstasjoner i Storbritannia i stor grad er finansiert av Nissan, Renault, BMW og EU.

– Vi samarbeider med alle, fra Tesla til Volkswagen for å sikre at nettverkene er bygget de riktige stedene og under de riktige forholdene, sier han.

Han er trygg på at det vil være en fordel for alle, også for Nissan og deres kunder.

Dunsmore er uansett ikke redd for det bredere utvalget elbiler som er ventet å komme i løpet av 2018. Han viser til hva som skjedde med crossover-modeller da de lanserte modellen Qashqai.

Da bilen kom på markedet var det mange som lo av den, og syns den var sær. Men salget viste at folk gjerne ville ha slike biler, noe andre bilprodusenter merket seg, og begynte å lage lignende crossovermodeller selv.

Større konkurranse ga større marked, og de gikk fra å selge opp mot 150.000 slike biler i året, til 250.000 i året nå.

- Flere elbiler er bedre for alle

Han tror det samme skjer med andre segmenter. Jo mer folk blir oppmerksomme på elbiler og andre biltyper, jo mer vil folk bli oppmerksomme på dem, og jo flere vil ønske seg slike.

– Forskjellen på ladbare hybrider og elbiler er viktig å få frem. Ikke fordi jeg sier at en teknologi er bedre enn en annen, men jeg tror det må komme bedre frem. Akkurat som bensin og diesel har ulike fordeler, er det forskjell på ladbare hybrider, elbiler og vanlige hybrider. Kundene må kunne ta et informert valg, sier han.

Nissan Leaf er en gammel traver. Bilde: Stein Jarle Olsen

– I øyeblikket er det kanskje ikke nok informasjon der ute fra oss og andre bilmerker. Vi må fortsette å kommunisere med folk for å gjøre dem oppmerksomme på hva som finnes, og at de kan teste ut de ulike mulighetene, sier han.

Han sier at Nissan Leaf har vært den perfekte bilen for mange mennesker i flere år, og med lengre rekkevidde blir den det for enda flere mennesker.

Ærlighet om rekkevidde

Rekkevidde har lenge vært det kanskje største ankepunktet mot elbiler, og ideen om rekkeviddeangst er fremdeles i live. Jo større batteri, jo mindre blir denne angsten man forestiller seg.

– Det er en stor rekkeviddeoppfatning der ute, som lengre rekkevidde hjelper til med å bekjempe. Men det trengs i tillegg større ærlighet rundt rekkevidde, sier Dunsmore.

Han viser til bruken av kjøresyklusen NEDC, som i mange år har presentert helt urealistiske tall for rekkevidde. Nissan er blant de første som nå tar i bruk tall fra WLTP-kjøresyklusen når de oppgir rekkevidden, som gir mer realistiske resultater.

Han tror det er viktigere å ha et utvalg i rekkevidde i stedet for å ha bare lang rekkevidde. Det gjør at kundene kan kjøpe bil med den rekkevidden de faktisk har behov for.

– Vi må bryte ned denne oppfatningen om hva en elbil kan og ikke kan gjøre. Den beste måten å gjøre dette på er å la folk få prøve selv, sier han.

– Om du ser på den gjennomsnittlige kjørelengden til de fleste europeiske bilister, har nye Leaf rekkevidde nok til at den bare trengs å lades en gang i uken. Det er selvsagt ikke slik du bruker en elbil, du lader opp på jobb eller hjemme, men en full lading en gang i uken vil gi hele behovet for den gjennomsnittlige europeiske forbrukeren. Det er et stort steg forover, sier han.

Den elektriske stasjonsvognen med hengerfeste

Da Dunsmore var i Oslo under lanseringen av Leaf i fjor høst spurte alle de norske journalistene om når stasjonsvogn og hengerfeste kommer. Og han er ikke klar til å gi noe svar når Teknisk Ukeblad spør denne gangen heller.

Elbilen Hyundai Ioniq. Foto: Hyundai

Men han peker på at de har mulighet for takgrind, og at han tar med seg alle tilbakemeldingene om andre ønsker tilbake til forsknings- og utviklingsavdelingen.

Hengerfestet er ikke bare noe nordmenn ønsker seg. Også nederlenderne spør om dette, sier han. Men bare i disse to landene.

– Journalister fra begge land har vært ganske harde på akkurat det, og det er fair. Vi må jobbe hardere og se hva vi kan få til på det området, sier han.

Foruten Norge og Nederland, begynner elbilmarkedet å røre på seg i andre land i Europa også.

De siste to årene har det blitt solgt mer Leaf i Storbritannia enn i Norge. Det har vært en stor suksess for Nissan å vokse i landet, mener Dunsmore. Men med lanseringen av nye Nissan Leaf, er det Norge som i all hovedsak er fokuset.

Deretter kommer Nederland, hvor det er bestilt rundt 2000 biler. Frankrike er også et sterkt marked for Leaf, mens Østerrike har begynt å komme seg takket være insentiver. Men Norge er et viktig marked å bygge videre på, forklarer han.

– Bra lanseringstidspunkt

Det er et bra tidspunkt å lansere ny Leaf og eNV200 på, mener han. Ikke bare fordi kunder som fra før av kjører Leaf og eNV200 kan ta steget over til nye modeller, men også fordi nye kunder kommer til Nissan.

– Vi har fått over 13.000 bestillinger på nye Leaf, og 1200 bestiller på eNV200 så langt i et svært begrenset antall land, sier han.

– Når det gjelder nye produkter ønsker vi selvsagt ikke å hvile på laurbærene. Vi jobber hardt, og bruker kraften i alliansen for å sørge for at vi i fremtiden ikke bare er konkurransedyktig på pris, men også tar et bredere utvalg elbiler til markedet, sier han.

Dunsmore påpeker at alliansen, bestående av Nissan, Renault og Mitsubishi, skal komme med åtte nye elbiler innen 2022. Det kommer til å sette dem i en god posisjon.

Når Nissans neste elbil kommer er ukjent, men de har lansert crossoverkonseptet IMx.

Dunsmore er en av foredragsholderne under Nordic EV Summit denne uken.