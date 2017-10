Slik skal Nissan-elbilene synge

En ny elbillyd og et elektrisk suv-konsept.

Det var nyhetene fra Nissan på bilmessa i Tokyo som startet onsdag.

PR-apparatet i Nissan har i dagevis fristet med at de ville lansere noe nytt og elektrisk på Tokyo-messa onsdag, og profilen har indikert at det ville være en suv.

Spennende nytt, ettersom vi her snakker om en produsent som har vist seg kapabel til å masseprodusere elbiler, der andre generasjon Leaf ble lansert for halvannen måned siden, og dessuten har vist vilje og evne til å overføre denne drivlinja i andre modeller, e-NV200.

Slik sett er det kanskje noe skuffende at det «kun» er et konsept uten lanseringsdato som ble presentert i Japan onsdag.

Nissans elbil-cv begynner å bli imponerende. Foto: Nissan

– Dette er ikke ren fantasi, men et glimt inn i en realistisk framtida, understreket Nissan selv da de viste fram den såkalte crossover-suven IMx.

Jeg synger

Nissan forteller at de har tatt fram IMx både for å vise hvordan de ser for seg kommende elbilmodeller og ikke minst selvkjøringsteknologi gjennom det de kaller Nissan Intelligent Mobility som første gang ble lansert i mars 2016.

Nissan sier ikke noe om når IMx eller en versjon av denne kan forventes klar for markedet. Foto: Nissan

IMx er derfor utstyrt med en kommende versjon av Nissan Propilot som legger til rette for full autonomi. Ifølge Nissan er brukergrensesnittet ekstremt enkelt, der sjåføren kan velge mellom manuell (MD) og propilot (PD) med ett trykk, der sistnevnte kjøremodus får rattet til å forsvinne inn i dashbordet og alle setene til å automatisk kjøres bakover.

Når det gjelder drivlinja, sier Nissan at de har tatt fram et nytt batteri med større energitetthet og som i dette tilfellet vil gi IMx en rekkevidde på over 600 kilometer per lading. To elmotorer plassert på hver sin aksling yter samlet hele 320 kW/700 Nm.

Nissan sier at de har konstruert et nytt batteri til IMx. Foto: Nissan

En del av Nissans såkalte intelligente mobilitet handler om integrasjon med resten av samfunnet. De eksemplifiserer dette med at IMx kan transportere eierne til flyplassen for deretter å parkere seg selv på et sted der den kan koble seg på strømnettet og leie ut batterikapasiteten sin, før den returnerer til terminalen og frakter eierne hjem igjen.

En annen bit av samspillet med resten av samfunnet handler om hvordan bilen høres ut. Nissan lanserte det såkalte «Approaching Vehicle Sound for Pedestrians»-systemet allerede parallelt med første generasjon Leaf i 2010, og presenterte nå den nye elbillyden «Canto», som er latinsk for «jeg synger».

Hovedmålet er å øke sikkerheten for myke trafikkanter, og skal lage akkurat nok lyd for å varsle dem, uten å plage andre. Lyden, som forandrer seg avhengig av om bilen akselererer opp eller ned eller rygger, er påskrudd i hastigheter opp til 20-30 kilometer i timen.