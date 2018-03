Slik ser Porsche for seg sin helelektriske framtid 

En mer høyreist versjon av sin første elbil Mission E er blant det Porsche har tatt med seg til årets Genève-messe.

Mission E Cross Turismo er en såkalt «cross utility vehicle» (CUV).

Mission E Cross Turismo. Foto: Porsche

– Dette er et uttrykk for hvordan vi ser for oss den helelektriske framtida. Mission E Cross Turismo er sportslig og praktisk, rask å kjøre og rask å lade. Våre biler vil dessuten være i stand til å yte maksimalt gang etter gang, sier Porsche-sjef Oliver Blume i ei pressemelding.

Konkurransen hardner

Det siste er et åpenbart spark til Tesla, noe Porsche har holdt på med ei stund, der de for eksempel har hevdet at Teslas drivlinje ikke er stand til å holde topphastighet på autobahn like lenge som deres Mission E vil klare, og at Teslas såkalte ludicrous-akselerasjon ikke går fullt så fort på tredje eller fjerde forsøk på rad.

I pressemeldinga skriver den tyske sportsbilprodusenten at deres elbiler vil være i stand til gjentatte akselerasjoner i rask rekkefølge uten tap av ytelse.

Med to elmotorer som til sammen yter 440 kW, skal Mission E Cross Turismo-konseptet kunne akselerere til 100 kilometer i timen på under 3,5 sekunder og til 200 kilometer i timen på under 12 sekunder.

Mission E Cross Turismo. Foto: Porsche

Til sammenligning har Tesla Model X P100D, som finnes hos forhandler i dag, en oppgitt akselerasjonstid fra 0-100 kilometer i timen på 3,1 sekunder.

Samtidig kan det se ut som at Porsche må fortsette å strekke seg etter sin amerikanske konkurrent: I november lanserte Tesla overraskende sin nye Roadster som ikke bare har en toppfart på 400 kilometer i timen og ha en rekkevidde på 1000 kilometer – den produserer også et dreiemoment på 10.000 newtonmeter, og skal kunne akselerere fra 0 til 96 kilometer i timen (60 miles i timen) på 1,9 sekunder.

Oliver Blume presenterte Mission E Cross Turismo i Genève. Bilde: Porsche Nærmer seg den fysiske grensen: Men Teslas ekstreme akselerasjon er mulig

Porshce Mission E er en firedørs, fireseters helelektrisk sportsbil. Bilde: Porsche

800 volt

Selv om dette er en såkalte konseptstudie, er bilen ifølge Porsche klar for veien. Den 4,95 meter lange crossoveren baserer seg på Mission E som første gang ble vist fram i Frankfurt høsten 2015 og har det samme 800-voltssystemet sparer vekt og plass - og ikke minst ladetid.

Den serieproduserte versjonen av denne kommer i 2019. Samtidig starter utbygging av et ladenettverk med 350 kilowatt-ladere, og den første bilen det er bekreftet at kan lade så raskt blir Porsche Mission E.