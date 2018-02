Slik blir Hyundais neste elbil

Det er lenge siden det ble kjent at Hyundai har en elbilversjon av modellen Kona på vei. I dag tok bilen et nytt steg mot markedet.

Hyundai viste for første gang frem bilen under en internettseanse, hvor også noen flere detaljer ble gjort kjent. Bilen kommer imidlertid ikke til å rulles ut i full offentligheten før neste uke, da den skal vises frem under bilmessen i Geneve.

Og antakeligvis er det først da Hyundai er klare til å si noe om prisen. For inntil videre er denne ikke kjent. Det er ventet at Kona vil ligge på rundt 300.000 kroner i Norge.

Opp til 470 mer realistiske kilometer

Hyundai bekreftet at bilen vil komme i to utgaver; en med 39,2 kilowattimer batteri og 99 kilowatt motor, og en med 64 kilowattimer batteri og 150 kilowatt motor.

Hyundai Kona. Foto: Thomas von Salomon/Hyundai

Rekkevidden oppgis til henholdsvis 300 og 470 kilometer etter den nye WLTP-syklusen. WLTP skal kort sagt gi mer realistiske tall enn den gamle NEDC-syklusen.

Begge utgavene får støtte for hurtiglading med inntil 100 kilowatt, som skal kunne lade batteriet til 80 prosent på 54 minutter. Bilen har 7,2 kilowatt enfase ombordlader.

Bilen kan utstyres med automatisk start- og stopp-system med fartsholder, slik at du i kø bare trenger å styre, mens bilen gjør resten. Det forutsetter at bilen ikke står i ro mer enn tre sekunder.

Tar taklast

Den kommer også med fotgjengeridentifisering, kollisjonsvarslig og autobrems, filholderassistent, automatiske fjernlys og det meste man ellers kan vente seg av assistenter og funksjoner på en moderne bil.

Kona har ikke tilhengerfeste, men har mulighet for taklast. Dermed kan man ta med seg en sykkel etter en takboks, om man har behov for det. Maksimal taklast oppgis ikke.

Bagaserommmet tar inntil 373 liter, dersom man legger ladekabelen fra seg hjemme.

Bilen ligger an til å bli den andre nye elbilen ut på det norske markedet i år, etter at nye Nissan Leaf har blitt levert til kunder nå i vinter.

Kortere enn Leaf

Selv om Kona omtales som en SUV, er den ikke utstyrt med firehjulsstrekk. Den er heller ikke særlig stor med en lengde på 4,16 meter og bredde på 1,8 meter.

Hyundai Kona Foto: Hyundai

Det gjør den faktisk kortere enn Nissan Leaf, som er 4,49 meter lang. Og bare marginalt bredere, ettersom Leaf er 1,78 meter bred. Kona er fire centimeter høyere enn Leaf.

Nøyaktig når bilen kommer i salg er ikke kjent, men Hyundai har latt kundene få reservere en plass i køen siden i høst. Da bilen ble presentert første gang i oktober i fjor, sa Hyundai til Teknisk Ukeblad at bilen trolig kommer i salg til sommeren.