Slakter Tesla Model 3: Som en Kia fra 90-tallet

Tesla Model 3 har blitt beskrevet som en folke-elbil. Men hvilken kvalitet skal den store folkemassen forvente seg?

Ikke mye, mener ingeniørbedriften Munro & Associates etter å ha gjennomgått modellen.

Satt sammen i hast

Da Tesla introduserte sin masseproduksjonsbil Model 3 for verden, skjedde det noe unikt. Til tross for at det ikke var et endelig produkt, samt at produksjonen fortsatt var årevis unna, gikk ordremottaket varmt.

På mindre enn 24 timer ble det forhåndsbestilt 200.000 biler, og depositumer ble innbetalt. Og i de påfølgende ukene fortsatte bestillingene å strømme inn.

Men ett problem for Tesla har vært hvordan man skal kunne produsere bilene.

Volumene for Model S og X er små i sammenligning, og disse har forbrukerne allerede kritisert for dårlig byggekvalitet.

Og bedriftens sterke mann, Elon Musk, var ærlig om at situasjonen rundt den nye bilen var et produksjonshelvete. Dette skjedde etter at man bare lyktes med å bygge 1550 Model 3 i det siste kvartalet i 2017. På slutten av januar kom ytterligere rapporter om problemer med modellen.

Men nå kommer det opplysninger om at den nye bilen ser ut til å settes sammen i all hast – noe som har medført mangler som man ikke bør forvente seg av en modell i denne prisklassen.

Det er ingeniørbedriften Monroe & Associates som har gjennomgått modellen, og blitt litt bekymret.

Det første de slår ned på er sikkerheten. Tesla har retningslinjer for hvordan redningstjenesten skal håndtere bilen etter en ulykke – men disse er ikke helt slik man skulle ønske, siden de er altfor komplekse.

Ett eksempel på dette er et redningstjenesten må ha en ekstern 12-voltskilde for å kunne åpne et havarert panser, siden dette ikke har noen mekanisk utløsning av låsen. I tillegg er det ulike prosedyrer for å åpne for- og bakdørene, hvor bare de foran kan åpnes mekanisk.

Svikt i byggekvaliteten for Model 3

Og toppen av kransekaka er at det virker som om Teslas forklaring om hvor redningstjenesten kan benytte seg av en hydraulisk avbiter svikter, og det er noe som de som sitter fastklemte i en bil neppe setter pris på.

Andre problemer som påpekes, er at byggekvaliteten ikke ser ut til å være helt på topp. Visse elementer ser ut til å ha blitt lagt til i ettertid, og det er liten konsekvens i konstruksjonen. I tillegg ser det ut som om alt har blitt lagd litt i raskeste laget.

I en gjennomgang som Sandy Munro – direktør for Munro & Assiociates – gjør med Autoline sier han blant annet: Glippene i panelene kan man se fra Mars. Han eksemplifiserer ved å si at han på venstre side ved baklyktene kan dytte inn en negl, men det på høyre side er nesten en tomme mellom panelene.

Munro sier at de kvalitetstoleransene som Tesla ser ut til å ha er utrolige, og noe man ikke har sett i bransjen på svært lang tid.

– Jeg vet ikke hvordan dette kan ha skjedd. Dette er slike mangler som man så på en Kia fra 90-tallet.

Teslas mål var at de allerede i fjor skulle ha en produksjonstakt på omkring 20.000 biler i måneden. Dette målet har blitt utsatt til en gang rundt andre kvartal 2018. Men om bilen som Munro har gått igjennom er et symptom på kvaliteten, bør nok prioriteringen være å ordne opp i alle manglene først.

– Jeg kan ikke forstå at de har sluppet ut disse produktene på markedet, sier Sandy Munro til Autoline.

Artikkelen er opprinnelig publisert på Nyteknik.se.