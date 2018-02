Analytiker: - Teslas tilleggspakke til 65.000 kroner kan umulig gjøre bilene selvkjørende

Alle Teslaer produsert fra oktober 2016 skal ha mulighet for å kjøre helt selv, ifølge elbilselskapet. Ved å kjøpe to tilleggspakker til rundt 65.000 kroner når du bestiller bilen, får du maskinvare som er sterk nok til at bilen skal kunne overta styringen, hevder Tesla.

Funksjonen er kun avhengig av programvareoppdateringer, flerfoldige mil på hjul og myndighetsgodkjenninger.

Helt feil, mener analytiker.

– Tesla har kommet med mange lovnader om selvkjørende biler, men i realiteten er ikke maskinvaren kapabel til å gjøre bilen selvkjørende, sier Sam Abuelsamid, analytiker i Navigant Research, til TU.

Delt sisteplass

Abuelsamid er en av forfatterne bak Navigants nye rapport «Leaderboard: Automated Driving Vehicles», som rangerer de ulike aktørenes innsats innen utviklingen av selvkjørende biler.

Her kommer Tesla på delt sisteplass av de 19 aktørene (se lista lengre ned i saken).

En av hovedårsakene som trekkes frem er mangel på redundans i datasystemet, sensorene og strømforsyningen. Ifølge Abuelsamid er ikke Teslas biler utstyrt med doble, overlappende komponenter som gjør at bilen fortsatt fungerer dersom en av komponentene feiler.

– Tesla har ikke et såkalt «fail operational» system. Det vil si at man ikke har noe å falle tilbake på når systemet feiler. De har kun én datamaskin. Dersom den feiler, er det ingen som kan ta over. Andre aktører utstyrer sine selvkjørende biler med to datamaskiner som kryssjekker hverandre og kan ta over hverandres oppgaver. De utstyrer også bilene sine med to strømforsyninger. Det gjør ikke Tesla, sier Abuelsamid.

Kritiserer sensor-valg

Han kritiserer også fraværet av lidar, noe han mener gjør sensorpakka dårligere.

Lidar Lidarer (Light Detection and Ranging) er sensorer som bruker lys for å måle avstander til objekter rundt seg. Summen av disse målingene danner et høyoppløselig 3D-bilde av omgivelsene.

– Andre produsenter bruker både kameraer, radar og lidar. Kameraer er gode på objektgjenkjenning, men ikke på farts- avstandsberegning. Radar er god på å beregne fart og avstand, men kan ikke se hva objektet er. Lidar fungerer som en mellomting, ved at den gir et visuelt syn, samtidig som den regner fart og distanse. Det gir større redundans og gjør systemet mer robust, sier Abuelsamid.

Han peker også på at Tesla mangler funksjonalitet for å rense sensorene dersom de skulle bli skitne eller dekket til av noe.

I 2016 avsluttet Tesla samarbeidet med israelske Mobileye, som til da hadde levert deler av Teslas førerstøttesystem, Autopilot. Bruddet kom etter en mye omtalt dødsulykke hvor den forulykkede Tesla-føreren brukte Autopilot-systemet. Mobileye uttalte at systemet de leverte ikke er designet til å gjenkjenne den type situasjon som skapte ulykken.

Oppgraderte i fjor Tesla begynte å levere biler med en litt kraftigere datamaskin i august 2017. Roland understrekte da at Tesla tror alle biler produsert siden oktober 2016 kan bli selvkjørende, men sa samtidig at elbilprodusenten ville oppgradere bilene med svakere maskinvare kostnadsfritt dersom det skulle vise seg at disse bilene ikke kunne bli selvkjørende. Abuelsamid mener at heller ikke de oppgraderte bilene kan bli helt selvkjørende.

Siden den gang har Tesla utviklet Autopilot-systemet selv, drevet av en variant av superdatamaskinen Nvidia Drive PX2. Tesla bruker ifølge Electrek én slik enhet, som skal være svakere enn det Nvidia anbefaler for bruk i helt selvkjørende biler (level 5 selvkjørende).

Abuelsamid sier dagens Autopilot fortsatt ikke har de samme funksjonene som før bruddet med Mobileye. Liknende kritikk kom fra ulike kilder i en lengre Bloomberg-artikkel fra oktober i fjor.

– Teslas automatiserte kjøreegenskaper har stagnert de siste årene. Lovnadene deres er ikke til å stole på, sier Abuelsamid.

Redundans et sikkerhetsprinsipp

Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge, sier til TU at de ikke vil kommentere rapporten eller Abuelsamids bemerkninger. Han henviser til Teslas hjemmesider.



Det er dermed uklart hva Tesla mener om rapporten, og om de mener Tesla har bygget inn nødvendig redundans i bilen på andre måter.

Redundans omtales som et sikkerhetsprinsipp i Society of Automotive Engineers (SAE) definisjonsdokument for selvkjørende biler. Dokumentet definerer de seks mye omtalte nivåene av selvkjørende biler du kan lese mer om her. Spesifikt nevnes redundans-prinsippet i forbindelse med bruk av redundante databehandlingsmoduler for å oppnå en tilstand med minimal risiko.

Prinsippet nevnes ikke konkret i lovforslaget om selvkjørende biler Stortinget godkjente i høst.

Stein-Helge Mundal, sjefsingeniør i Statens Vegvesen, sier at det per i dag ikke finnes konkrete krav for redundans i helt selvkjørende biler, verken i Norge eller internasjonalt.

– FN ECE Working Party 29 ITS/AD-gruppe jobber med å harmonisere et internasjonalt regelverk for selvkjørende biler. Her vil redundans behandles. Arbeidet vil ta noen år. I den norske prøveordningen for selvkjørende biler vurderer vi bilenes sikkerhetsløsning individuelt. For eksempel kan vi kreve at det sitter en menneskelig fører i bilen til enhver tid dersom man ikke har tilstrekkelig redundans i systemet, sier Mundal.

Apple-gründer også kritisk

Abuelsamid er ikke den eneste som tviler på Tesla-sjef Elon Musks lovnader. Apple-medgründer Steve Wozniak fortalte på konferansen Nordic Business Forum i Stockholm nylig at han «ikke tror på noe Elon Musk eller Tesla sier, skriver Business Insider.

Wozniak begrunnet utsagnet med at Musk stadig utsetter lovnader om selvkjørende biler. Blant annet hadde Tesla et mål om at en selvkjørende bil skulle krysse USA på tvers innen utgangen av 2017. Tesla bekreftet ambisjonen overfor TU senest i august i år, men har senere utsatt turen.

Her må det nevnes at Apple-aksjeeier Wozniak kan ha økonomiske interesser av å snakke ned en konkurrent til Apples ryktede selvkjøringssatsing.

Apple har ikke offentliggjort noen planer om selvkjørende biler. I fjor fikk imidlertid tillatelse til å teste selvkjørende biler i California, og deres selvkjørende biler er observert i delstaten.

Navigant gir Apples selvkjøringssatsing samme poengsum som Tesla. Navigant fremhever Apples lange historie med hemmelighold om hva de utvikler, men skriver samtidig at Apple har spennende sensorteknologi som kan være aktuell i denne sammenheng. Analyseselskapet påpeker at Apple ikke har infrastruktur for å bygge selvkjørende biler. Abuelsamid ser ikke bort ifra at Apple kan kjøpe opp andre store selskaper for å bli med i utviklingen av selvkjørende biler.

– De har pengene til å gjøre hva enn de vil, inkludert å kjøpe Tesla for å bruke den plattformen til å få systemet på markedet, sier Abuelsamid.

GM på topp

General Motors (GM) topper rangeringen, mens Alphabet-eide (tidligere Google) Waymo følger på 2. plass.

Abuelsamid fremhever GMs lange historie for å utvikle selvkjørende biler. Den strekker seg helt tilbake til 1950-tallet, da GM demonstrerte Firebird-modellene som hadde et system hvor føreren kunne slappe av mens det elektriske systemet kjører på motorveien.

– Mellom 2004 og 2007 deltok GM i Darpha Grand Challenge (et løp for selvkjørende biler finansiert av det amerikanske forsvaret, journ. anm.) sammen med Carnegie Mellon-universitetet. Flere av de som jobbet med teknologien hos GM gikk senere til andre selskaper i bransjen, blant annet Waymo og Ford, sier Abuelsamid.

I 2016 kjøpte GM oppstartsselskapet Cruise Automation.

– Kjøpet ble gjort for å ferdigstille en produksjonsutgave av programvaren for selvkjørende biler. GMs selvkjørende biler ble vist frem i 2017. Jeg har prøvd dem og de funker ganske bra. De har doble bremsesystemer, styringssystemer, datasystemer og strømforsyninger og bruker lidar. Nå har de til og med vist frem en versjon av Bolt EV (den amerikanske versjonen av Opel Ampera-e) uten ratt og pedaler, sier Abuelsamid.

Se hele lista her:

Ford faller

Han mener Waymo og GM har kommet omtrent like langt når det gjelder teknologien for selvkjørende biler. Waymo har i likhet med GM god redundans i systemene sine, ifølge analytikeren. GM kommer likevel noe bedre ut ettersom deres evne til å få selvkjørende biler ut på markedet er bedre, ifølge Navigant.

– Waymo mangler en langtidsavtale for produksjon av biler. Nå kjøper de spesialtilpassede biler av Fiat Chrysler, men avtalen er av begrenset omfang. Jeg tror de vil lansere en større produksjonsavtale snart, sier Abuelsamid.

Ford faller noe tilbake på rangeringen sammenliknet med fjoråret. Abuelsamid sier det er fordi andre selskaper har hatt en mer aggressiv tilnærming til selvkjørende biler.

Kommersielle selvkjørende biler neste år?

Produsentene har ulike tidsangivelser for når selvkjørende biler er klare for ordinær kommersiell utnyttelse. GM har sagt de vil komme med sin første selvkjørende bil på markedet allerede neste år, mens andre produsenter nevner 2021 som lanseringsår.

Abuelsamid mener imidlertid at man de neste årene vil se relativt lave volum av selvkjørende biler på veiene. De vil først og fremst komme i form av mobilitetstjenester for mennesker og varer, ikke som privatbiler, sier han.

– Bilene må brukes mest mulig for å være økonomisk lønnsomme. Derfor går flere produsenter inn i partnerskap med leveringstjenester. På den måten kan de styre en flåte av biler og tjene penger på dem gjennom hele livsløpet, sier Abuelsamid.