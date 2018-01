Verdens største litiumion-batteri har tjent millioner på få dager

Store svingninger i strømprisene i Australia har på få dager gitt eieren en millioninntekt på det Tesla-produserte megabatteriet i delstaten Sør-Australia. En dansk nettoperatør tror at batterier også kan brukes i Danmark, men med litt lavere profitt.

I begynnelsen av desember måned ble The Hornsdale Power Reserve satt i drift i delstaten Sør-Australia. Det var litt av en teknologisk prestasjon, og en mediebegivenhet, for batteriet er levert av Tesla, som lovet at hvis ikke igangsettelsesdatoen ble nådd senest 100 dager etter at avtalen hadde blitt inngått, ville batteriet bli levert gratis og franko.

Tesla rakk altså å få det i drift innen fristen, og selv om de nye eierne altså måtte punge ut, kan det vise seg å være en særdeles god butikk.

Lange avstander og ekstremt vær

De harde dataene for batteriet er at det kan inneholde 129 MWh og er i stand til å opp- og utlade en mengde på 100 MW. Det private selskapet Neoen har råderett over 30 MW og 90 MWh, mens resten kontrolleres av delstatens nettselskap AEMO.

Men med 30 MW/90 MWh til rådighet, viste Neoen i forrige uke at et strømsystem med lange avstander og et ekstremt vær, er et glimrende marked å tjene penger i. Dette skriver det australske mediet RENeweconomy.

Prisene for å lagre og levere energi har i korte perioder ligget mellom 2000 $/MWh og hele 14 000 $/MWh. Det innebar at batteriet i dagene omkring 18. og 19. januar tjente omkring én million dollar, eller drøye seks millioner kroner.

Batteriet har tidligere vist at det også kan brukes til stabilisering av nettfrekvensen. Dette skjedde da et kulldrevet kraftverk ble slått av i midten av desember. Det ga store utsving i frekvensen, og selv om batteriet ligger cirka 1000 kilometer fra kullkraftverket, reagerte det med det samme på den fallende frekvensen og begynte å levere energi til nettet.

Svingninger i Norden også

Danske Ingeniøren har snakket med Danske Energinet. De vil gjerne ha batterier, men sannsynligvis ikke i australsk størrelse.

Prisen på batterier har falt drastisk i løpet av de siste 5-6 årene, og det får direktøren for elsystemansvar hos Energinet.dk, Søren Dupont Kristensen, til å ha forventninger om at også Danmark vil se store kommersielle batterier i strømnettet:

– Jeg tror ikke på at vi kommer til å se prissvingninger som er i nærheten av de australske. Men i takt med at vi får stadig mer fornybar energi i strømsystemet vårt, vil det kanskje komme svingninger i markedsprisene som kan gi inntekter til en aktør, sier han, og understreker at det ikke blir Energinet.dk som kommer til å eie denne typen batterier, men en tjeneste man vil kjøpe av en privat aktør.

Elbiler som batteri

Hos Energinet jobbes det med modeller for strømsystemet, som skal prøve å forutsi framtidens behov. Men når det gjelder de ekstreme utslagene som det australske strømnettet opplever nå, er det vanskelig å forutsi når de vil komme:

– Men nettopp fordi dette er batterier, vil det være langt enklere og raskere å installere dem, enn hvis en slik oppgave skal løses av et kraftverk, som det lett kan ta mange år å få godkjent og bygd, sier Søren Dupont Kristensen.

Derfor tror han også at framtidens batterisystemer i det danske og nordeuropeiske nettet sannsynligvis i høyere grad kommer til å bygge på en forretningsmodell hvor flere inntektsstrømmer bidrar til å gjøre dem rentable.

Det kan for eksempel være elbiler som stiller batteriene sine til rådighet for strømnettet når de ikke brukes:

– Eller slik vi ser det akkurat nå, med det testbatteriet som Radius har installert i bydelen Nordhavn i København, hvor batteriet – i tillegg til flere andre funksjoner – også kan bidra til å utsette oppgraderinger av strømnettet, sier Søren Dupont Kristensen.

