- En selvkjørende bil er per definisjon et våpen

Sjefen for den kinesiske teknologigiganten Baidu oppfordrer folk til å reflektere rundt at selvkjørende biler kan gjøres om til dødelige våpen.

Baidu satser selv tungt på teknologien, men i forbindelse med elektronikkmessen CES i Las Vegas forrige uke sa selskapets administrerende direktør Lu Qi at sikkerhetsutfordringer kan bli et problem for bilprodusentene.

Han mener frykten for at bilene kan brukes som våpen kan få myndigheter i flere land til å utestenge selvkjørende biler som styres av utenlandske selskaper, ifølge Financial Times.

– Det har ikke noe å gjøre med myndighetene i et spesielt land – det har å gjøre med selve naturen til selvkjørende biler. Du har et objekt som kan bevege seg på egen hånd. Per definisjon er det et våpen, sa Lu.

- Kan begrense dødsfall

Lu, som tidligere har vært visedirektør i Microsoft, gjorde det samtidig klart at selvkjørende biler kan begrense antall dødsfall – både når det gjelder ulykker og terrorangrep.

– I framtiden vil ikke disse bilene bevege seg hvis de ser at en person står foran dem. Det spiller ingen rolle hvem som kontrollerer bilen, sa han.