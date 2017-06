Rapport: Halvparten ville dumpet bilen til fordel for selvkjørende transport

Nesten halvparten av forbrukerne ville lagt privat bilhold på hylla om de kunne benytte selvkjørende drosjer, og allerede nå vurderer en av tre elbil som sin neste bil.

Dette er konklusjonene i en rapport (PDF) konsulentselskapet Roland Berger publiserte nylig, som tar for seg den globale endringsprosessen bilindustrien nå er inne i.

Ifølge rapporten er det nå tilsvarende 40.000 årsverk som jobber med selvkjørende biler og nye transporttjenester i industrien.

Det er ventet at de første helt førerløse bilene kommer på markedet innen 2021.

Dette gir ikke bare nye muligheter for industrien, men også noen store utfordringer.

Helt forandret om 10 til 15 år

Bilindustrien utfordres av aktører fra IT-industrien, som Alphabets datterselskap Waymo. Foto: Waymo

Hvordan aktørene investerer pengene sine i dag, kan ha stor innvirkning på hvordan de greier seg om bare noen få år. For mens industrien har fulgt en lineær utvikling de siste 130 årene, er store omveltninger ventet de neste 10 til 15 årene.

Bilindustrien kommer til å være helt forandret i løpet av de disse kommende årene, skriver forfatterne.

Et eksempel er Daimler, som nå er i en prosess hvor de skal gå vekk fra å være produsent av biler, til leverandør av mobilitetstjenester, ifølge Automobilwoche.de.

Den største utfordringen for bilindustrien blir å følge omveltingen og å tilpasse den eksisterende infrastrukturen de allerede sitter på, ifølge rapporten.

Deler av rapporten er basert på en spørreundersøkelse gjennomført i ti land: Kina, Frankrike, Tyskland, India, Japan, Nederland, Singapore, Sør-Korea, Storbritannia og USA.

46 prosent ville latt være å kjøpe ny bil

Denne viser at 46 prosent ikke ville kjøpt en ny bil igjen dersom de hadde tilgang til selvkjørende transporttjenester som var billigere enn privat bileierskap.

Det er særlig i Asia interessen for nye transportløsninger er størst. I Singapore og Kina svarer henholdsvis 84 og 83 prosent at de kjenner minst én person som ikke har tatt seg bryet med å kjøpe egen bil. De tilsvarende tallene for Japan og vestlige land er mellom 22 og 37 prosent.

Den israelske Mobileye-teknologien gjør denne bilen selvkjørende. Foto: Mathias Klingenberg

Ifølge rapporten vil selvkjørende transporttjenester sørge for at stadig færre eier bil, så lenge disse tjenestene er billigere.

Forbrukere i Nederland, Japan og Singapore er særlig positive til selvkjørende transporttjenester. Mellom 51 og 59 prosent av de spurte i disse landene ser for seg å stå over bileierskap om slike tjenester blir tilgjengelig.

Men selv om interessen er stor i Kina, svarer bare 27 prosent at de er åpne for å avstå fra å eie egen bil. Tilsvarende lave tall finner man i USA og India, med 35 og 33 prosent henholdsvis.

Generelt er interessen størst i land med høy befolkningstetthet, og minst i de landene hvor man i snitt kjører lengre avstander.

37 prosent vurderer elbil

Av alle spurte svarer 37 prosent at de allerede nå vurderer å kjøpe elbil neste gang de skal kjøpe bil. Kineserne er de som i størst grad er åpne for dette. 60 prosent vurderer elbil som sin neste bil.

Interessen er lavest i USA, hvor 20 prosent svarer at de vurderer å kjøpe elbil neste gang.

Daimler er blant bilprodusentene som satser tungt på elbil og selvkjøring. Foto: Daimler AG - Global Communicatio

I Europa og USA er det først og fremst prisen som står i veien for dem som ikke vurderer elbil. Det er ventet at batteriprisen skal falle til 120 euro per kilowattime innen 2020, som er en tredel av hva de kostet på de første elbilene i den nye generasjonen som kom på markedet dette tiåret.

Dette bidrar til å redusere prisen. Ifølge en analyse fra Bloomberg New Energy Finance (BNEF) vil elbiler bli billigere enn biler med forbrenningsmotor i 2025.

Rapporten rangerer de ti landene som har deltatt i undersøkelsen etter hvor langt de har kommet i omveltningen innen transport. Rangeringen er basert på 25 ulike faktorer, som inkluderer forbrukerinteresse, lovregulering, teknologi, infrastruktur og industriaktivitet.

Nederland lengst fremme

Best ut kommer Nederland, takket være betydelig salg av elektrifiserte biler, god ladeinfrastruktur, og stor interesse for autonome biler. Singapore ligger også godt an, blant annet fordi det er mye aktivitet rundt autonome kjøretøy.

Nest dårligst ut kommer USA, blant annet på grunn av svært dårlig ladeinfrastruktur, lavt elbilsalg, få delte kjøretøyer, og få restriksjoner for biler med forbrenningsmotor.

Japan ligger sist, blant annet fordi de har få veier hvor autonome biler kan testes, det selges få elbiler, og det er få restriksjoner for biler med forbrenningsmotor.

Mange tror på rask omvelting

Det er flere enn Roland Berger som spår en rask omveltning i bilindustrien. RethinkX publiserte nylig en rapport som spår at 96 prosent av all kjøringen kommer til å gjennomføres med selvkjørende biler i 2030.

Frem til da kommer antallet biler på veien i USA til å falle fra 247 til 44 millioner. Omveltningen transportsektoren står overfor vil bli en av de raskeste og mest omfattende i historien, ifølge rapporten.

Den viktigste driveren kommer til å være prisen, ifølge RethinkX-rapporten. Selvkjørende transporttjenester kan bli inntil ti ganger billigere enn å eie egen bil.

Men selv om de fleste tror det kommer til å skje store endringer, er ikke alle like aggressive i sine spådommer.

BNEF-analytiker Colin McKerracher sa nylig til Teknisk Ukeblad at det ikke er realistisk at folk flest kommer til å gi opp privat bilhold innen 2030.