2017-statistikk: Over 1,2 millioner ladbare biler ble solgt

I fjor ble det solgt over 1,2 millioner ladbare biler, og andelen ladbare biler passerte for første gang en prosent, ifølge EV-volumes.

De har samlet 95 prosent av alle salgsdata for ladbare biler i verden frem til og med desember 2017, og har publisert en foreløpig analyse av det globale markedet for ladbare biler i fjor.

Tallene viser at Kina fortsetter å dundre på som verdens ubestridte leder innen ladbare biler. 602.000 slike biler ble solgt der i 2017, en økning på 72 prosent sammenelinget med 2016.

Europa nummer to

I Europa ble det til sammenligning solgt 307.000 slike biler i 2017, som ga en økning på 38 prosent sammenlinget med 2016.

I rene tall var veksten størst i Tyskland, hvor salget økte 108 prosent.

Største økning i prosent har imidlertid Japan, som ved å gå fra 22.000 solgte i 2016 til 56.000 solgte i fjor, økte salget av ladbare biler med 149 prosent.

I USA økte salget 27 prosent, fra 157.00 i 2016 til 200.000 i 2017.

Alle piler peker oppover

Som i tidligere år har salget av ladbare biler økt utover året. Tallene viser at andelen i januar 2017 var nærmere en halv prosent, mens den i desember samme år endte på nær to prosent.

Det er 67 prosent høyere enn desember 2016.

Særlig fra august i fjor tok salget seg opp, ifølge EV-volumes. Om veksten fortsetter, regner de med at andelen ladbare biler blir nærmere to prosent i hele 2018.

Hvis samme vekst hadde holdt frem, ville den globale andelen ifølge analysen bli 33 prosent i 2025.

Ladbare biler flest er elbiler

Ladbare biler kan være både ladbare hybrider med ulike batteristørrelser, og rene batterielektriske biler. Av de to kategoriene er det de rene batterielektriske bilene som selger mest.

Elbiler sto for 60 prosent av salget i 2015, 63 prosent i 2016, og 66 prosent i fjor. EV-volumes tror andelen ender på 72 prosent i 2018.

Det er spesielt det kinesiske markedet som sørger for at det globalt er færrest ladbare biler med forbrenningsmotor. Her er nemlig over 80 prosent av de ladbare bilene rene elbiler.

For Europa ser bildet annerledes ut. Her er andelen omtrent 50-50.

Analytikerne forventer videre at Tesla Model 3 kommer til å fortsette å sørge for at ladbare hybrider får mindre andel av nybilsalget. De understreker imidlertid at dette ikke betyr at markedet for ladbare hybrider krymper, bare at elbilmarkedet vokser.

På verdensbasis var det ifølge analysen totalt 2,23 millioner ladbare biler på veiene i 2017. Dette tallet er ventet å øke med 1,9 millioner til 5,1 millioner i 2018.