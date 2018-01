Volkswagen samarbeider med Nvidia for å gjøre bilen smartere

Volkswagen og Nvidia melder at de har inngått et samarbeid om selvkjørende biler. Dette kom frem under en pressekonferanse i forkant av CES-messen i Las Vegas i går norsk tid.

Samarbeidet er oppsiktsvekkende, skriver Automobilwoche. Det er tross alt ikke hvem som helst Nvidia nå har fått i kundeporteføljen.

Foreløpige salgstall antyder at Volkswagen-gruppen var verdens største bilprodusent etter salgsvolum i fjor.

Volkswagen skal bruke Nvidias Drive IX-plattform i bilene som lanseres under merkenavnet Volkswagen ID. Dette er produsentens kommende elbiler, og den første kommer på markedet neste år.

Kunstig intelligens

Drive IX ble lansert i oktober, og er et programvareutviklingsverktøy som skal gjøre det mulig å utvikle funksjoner som bruker kunstig intelligens. Det skal gjøre at bilen nærmest blir en personlig assistent.

Ved hjelp av dette skal Volkswagens biler settes i stand til å kjenne igjen hvem som bruker bilen.

Bilen skal allerede før du setter deg inn kjenne deg igjen, og så gjøre ulike endringer basert på dine preferanser, som farge på kupelys og musikk som spilles.

Nvidia Pegasus er en maskinvareplattform som skal brukes i selvkjørende biler. Bilde: Nvidia

Nvidia-direktør Jen-Hsun Huang sier ifølge pressemeldingen at Volkswagens bruk av Drive IX vil gjøre ansiktsgjenkjenning, stemmegjenkjenning, og håndbevegelsegjenkjenning mulig. Dette skal være vanlig på bilen som kommer om få år, og skal gjøre bilene tryggere og mer trivelige å kjøre i.

Ikke bare når bilen kjøre på egen hånd, men også når en person har styringen. Da skal programvaren kunne følge med på hvor oppmerksom du er når du kjører, mens stemmekontroll skal la deg styre funksjoner i bilen uten å ta hendene av rattet.

Følger med på hva du gjør

Drive IX skal også sette bilen i stand til å hente data fra alle bilens sensorer, slik at den kunstige intelligensen kan fatte beslutninger basert på en rekke ulike faktorer.

For eksempel kan bilen se at du kommer med bæreposer, og dermed automatisk åpne bagasjerommet. Om den oppdager at du er distrahert mens du kjører, kan den påkalle oppmerksomheten din.

I tillegg skal bilen kunne avgjøre at det er eieren som kommer, og låse opp bilen uten at du trenger å bruke en nøkkel.

Kommer på el-folkevognbussen

Selv om den første ID-modellen kommer i salg i 2019, vil den første bilen som tar i bruk løsninger utviklet med Drive IX være den kommende minibussen ID Buzz. Denne bilen er forventet å komme i salg i 2022, ifølge Volkswagen.

Her skal systemet fungere slik at nye funksjoner kan lastes ned etter hvert som de blir tilgjengelige.

Omtrent som med Teslas biler, med andre ord.

Nvidia Drive PX2 er en plattform som allerede er i bruk i Teslas og Volvos biler. Bilde: Nvidia

Selv om detaljer om hvilken maskinvare Volkswagen skal bruke ikke er kjent, må det nødvendigvis være basert på Nvidias Drive-plattform. Det kan bety at ID Buzz får en kommende utgave av Nvidias Xavier-prosessor.

Xavier er ifølge Nvidia to år foran det konkurrentene kan levere i dag. De har akkurat begynt å levere denne prosessoren til kunder.

Bred portefølje

Nvidia meldte også at de har inngått et formelt samarbeid med over 320 bedrifter i bilindustrien. Blant disse finner vi Tesla og Volvo, som begge bruker Nvidia-maskinvare for å til en viss grad gjøre bilene sine selvkjørende i dag.

At de nå også har et samarbeid med Volkswagen er trolig en fjær i hatten for Nvidia. De meldte samtidig at de har inngått samarbeid med Uber og kinesiske Baidu om selvkjørende biler.

Uber har for så vidt allerede tatt i bruk Nvidia-teknologi, ettersom deres flåte av selvkjørende biler som testes i USA består av Volvo XC90, som har Nvidia Drive-maskinvare. Uber skal nå bruke Nvidia-teknologi for å implementere kunstig intelligens i sine biler, uten at detaljene om dette er kjent.

Samarbeidet mellom Uber og Nvidia skal ikke være eksklusivt, ifølge Techchrunch.

Det er neppe samarbeidet med Volkswagen heller. Forrige uke meldte tyskerne at de samarbeider med det amerikanske teknologioppstartsselskapet Aurora Innovation om å utvikle flåter av selvkjørende biler i større byer. Samarbeidet skal ha startet for et halvt år siden, skriver Autonews.com. Hyundai har også et samarbeid med Aurora.

Dette er imidlertid et litt annerledes prosjekt, ettersom Volkswagen ser for seg å ta teknologien som springer ut fra dette i bruk i selvkjørende shuttlebusser og vareleveringskjøretøy uten fører om bord.