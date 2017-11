Denne selvkjørende bilen unngår hindringer like bra som et menneske

I den grad man kan kalle noen biler på veiene i dag selvkjørende, er unnamanøvreringen de byr på stort sett begrenset til oppbremsing.

Fremtidens selvkjørende biler må imidlertid være i stand til å ta styringen mer aktivt. Nå har Renault demonstrert det første systemet de hevder er like godt til å foreta unnamanøvre som en profesjonell testsjåfør.

Systemet er utviklet på en bil som kalles Callie. Dette er en prototype av en autonom Renault Zoe.

Systemet skal gi bilen menneskelignende ferdigheter.

For selv om den menneskelige sjåføren ryktes å være skyld i mange ulykker, påpeker lederen for Renault Open Innovation Lab i Silicon Valley i USA, Simon Hougard, at dødsulykkefrekvensen er mindre enn én pr 100 millioner kilometer i de fleste utviklede land.

– Å nå og overgå denne referansen er essensielt for å forbedre og realisere våre drømmer om autonome biler, skriver Hougard på Medium.com.

Tester mot profesjonelle sjåfører

I dag er menneskesjåfører fremdeles bedre enn maskinsjåfører i krevende situasjoner. Renault tester derfor systemene sine mot profesjonelle sjåfører. Målet er at maskinen skal bli bedre enn disse.

Allerede nå er Renaults maskin på samme nivå som sjåførene når det kommer til å unngå hindringer i veien, skriver Hougard.

Det betyr i praksis at bilen klarer å unngå hindringer i like store hastigheter som testsjåføren.

Men de har oppdaget at maskin og menneske løser utfordringen på ulike måter, uten at han utbroderer forskjellene.

Systemet er tenkt å supplere Renaults eksisterende avanserte førerstøttesystemer, uten at det gis noe tidsperspektiv. Men det nevnes at det er et viktig steg i arbeidet med å gjøre autonome kjøretøy sikrere.

Renault har som mål å være et av de første bilmerkene som i stor stil tilbyr teknologi som lar førerne ta fokus vekk fra kjøringen i vanlige biler.

Kommer med autonome biler innen 2020

De har også planer om å tilby flåter av helt autonome biler på sikt. Innen 2022 skal de tilby 15 Renault-modeller med ulike nivåer av autonomi. Andre biler i Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansen kan også komme til å utnytte teknologien.

Allerede innen 2020 har alliansen planer om å lansere ti selvkjørende biler.

Alliansens første delvise autonome kjøretøyer er allerede på veien. I fjor lanserte Nissan sitt system, kalt Propilot Assist. Dette blir tilgjengelig i den nye utgaven av Nissan Leaf.

Neste generasjon Nissan Propilot demonstrert på en Infiniti Q50 i Tokyo.

Under bilmessen i Tokyo nylig, viste Nissan frem elbilkonseptet IMx, som er utstyrt med en neste generasjon Propilot.

Mens dagens utgave fremstår som enklere enn for eksempel Teslas Autopilot, skal den kommende generasjonen gjøre det mulig for bilen å kjøre helt uten å holde i rattet. Denne skal komme på markedet i 2020, og skal være på autonominivå 4 av 5.

Dagens Propilot Assist er derimot «bare» adaptiv fartsholder kombinert med filholder. Senere skal Propilot utvides med mulighet for automatisk parkering.

Tror privatbilismen vil fortsette

Selv om Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansen jobber med selvkjørende biler, tror ikke alliansens leder Carlos Ghosn at privatbilismen er død.

Under en konferanse arrangert av Bloomberg, sier Ghosn at mange tror at tjenester som Uber og bildeling er en erstatning for personlig bilhold. Det er det ikke, mener han,

– Den tradisjonelle forretningen med å produsere biler, å selge biler og å eie biler kommer til å fortsette, sier han ifølge Bloomberg. Han tror de vil oppleve et økt salg av biler fordi folk vil ønske å eie en selvkjørende bil.

Alliansen forventer å selge 14 millioner biler i 2022 – et tidspunkt de forventer å kunne tilby flere selvkjørende biler.