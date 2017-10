Ti ganger kraftigere enn Teslas datamaskin: Hevder denne skal gjøre selvkjørende biler til virkelighet

Fremtidens selvkjørende biler må ha nok regnekraft, og Nvidia hevder de har utviklet datamaskinen som gjør det mulig.

De lanserte plattformen Drive PX Pegasus i går. Denne har mer enn ti ganger mer regnekraft enn forrige generasjon, Nvidia Drive PX.

Drive PX 2 brukers av blant andre Tesla og Volvo i dag.

Den nye maskinvaren leverer 320 billioner dyplæringsoperasjoner per sekund, som skal være nok til å slippe biler uten ratt og pedal ut på veiene.

Slike biler har ifølge Nvidia 50 til 100 ganger så store regnebehov som dagens mest avanserte biler.

Fire prosessorer

Drive PX Pegasus tar i bruk to Xavier-systembrikker, som hver har en åttekjernet prosessor, Volta Tensorcore for maskinlæring, og Cuda GPU, i tillegg til en datasynaksellerator (CVA). Effektforbruker er inntil 20 watt pr brikke.

Hver av disse brikkene skal angivelig ha nok regnekraft til å erstatte forrige Drive PX-plattform. I tillegg har Drive PX Pegasus to GPU-er (grafikkprosessorer) som er spesielt utviklet for dyp læring og datasynalgoritmer. Den kombinerte minnebåndbredden er mer enn en terabyte i sekundet.

Autonominivåene SAE har utviklet standarden J3016, som klassifiserer fem nivåer av automasjon. Nivå 0 - Ingen automasjon: Føreren må ha all oversikt og treffe alle nødvendige tiltak. Nivå 1 - Føreassistanse: Føreren overvåker miljøet, mens systemet kan ta seg av noe styring, eller aksellerasjon og bremsing. Typisk adaptiv cruise control eller lignende. Nivå 2 - Delvis automatisering: Kontrollerer to primære kontroller, som hastighet og styring, mens føreren fremdeles har ansvaret for å overvåke omgivelsene, og må ta over kontroll dersom systemet ikke kan utføre oppgavene. Nivå 3 - Automasjon under visse omstendigheter: Er det første hvor systemet overvåker omgivelsene, tar avgjørelser om for eksempel når bilen skal foreta en forbikjøring, sette på blinklys og annet, og kan brukes i alle situasjoner. Biler på dette nivået kan utføre kjøringen på egen hånd, men det forventes at føreren skal kunne ta over kontrollen ved behov. Nivå 4 - Høy automasjon: Som nivå 3, med unntak av at systemet på egen hånd vil kunne treffe tiltak dersom føreren ikke reagerer. Det kan for eksempel være å stanse bilen. Nivå 5 - Full automasjon: Systemet tar seg av alle oppgaver, overvåker omgivelsene, og fungerer i alle situasjoner. Kan gjøre alle oppgaver en menneskelig fører normalt vil gjøre. Nivå 5-biler kan i praksis designes uten ratt og pedaler.

Den nye plattformen har også 16 dedikerte inntak for sensorer som kamera, lidar, radar og ultrasoniske sensorer, i tillegg til flere 10 gigabit ethernettilkoblinger.

Hele systemet er ifølge Nvidia mindre enn størrelsen av et nummerskilt, og skal dramatisk redusere energiforbruk og pris.

Retningslinjer for selvkjørende biler: Produsenten sitter med ansvaret ved ulykke

Egnet for nivå 5

Forgjengeren, Drive PX 2, skal ifølge Nvidia være egnet for selvkjørende egenskaper inntil nivå 3. Kunder som utvikler autonome biler på den plattformen vil kunne oppgradere til den nye når den er klar i andre halvår 2018.

Tesla er som nevnt en av kundene. De installerer Drive PX 2 i alle sine biler. Da de offentliggjorde dette i fjor høst, hevdet Tesla at dette skulle åpne for at alle bilene deres blir selvkjørende over tid.

Hvorvidt det betyr at de har tenkt til å stoppe på nivå 3, har tenkt til å bruke Drive PX 2 på høyere nivåer, eller bytte til Drive PX Pegasus, er ukjent. Teslas biler har i dag ikke evnen til å kjøre på egen hånd.

Norske veier må bli klar for de selvkjørende bilene: Dette er utfordringene

25 utvikler nivå 5 med Nvidia-maskinvare

Det er ifølge Nvidia 225 bedrifter som bruker Drive PX-plattformene, og av disse utvikler flere enn 25 helt selvkjørende drosjer.

De fleste som utvikler slike kjøretøy har bagasjerommet fullt av datamaskiner, men med denne nye plattformen kan det hele pakkes ned til en liten komponent som har relativt beskjedent strømforbruk.

Fullstendig selvkjørende biler på nivå 5 er fremdeles bare en teoretisk mulighet. Det finnes ingen biler på veien i dag som har slike evner.

Nvidia meldte for øvrig også at de har inngått et samarbeid med Deutsche Post DHL. Målet er bygge inn autonomi i deres leveringsbiler av typen Streetscooter.