GM lanserer selvkjørende drosjer innen to år

Innen to år skal General Motors sette selvkjørende drosjer i kommersiell trafikk. De skal kjøre i større byer, og vil generere store inntekter for bilprodusenten.

Det er i alle fall planen, som General Motors' konsernsjef Dan Ammann presenterte for investorer på torsdag.

Ifølge Autonews sa Ammann at flåter av selvkjørende biler kommer til å generere milliarder av dollar i inntekter kort tid etter at de er lansert.

Inntil videre er det ikke kjent hvor GM skal rulle ut bilene først, men det er kjent at produsenten allerede tester selvkjørende Chevrolet Bolt i blant annet San Francisco, og neste år skal begynne testing i New York.

GM ser dermed ut til å være tidligere ute med selvkjørende flåter enn de fleste av sine konkurrenter, men Uber, Daimler og Renault har lignende planer.

Vil øke fortjenesten

De er imidlertid blant de første som legger frem planer for hvordan forretningsmodellen ser ut.

Ammann sier ifølge Autonews at de forventer å kunne tilby tjenesten til en kostnad på under en dollar per mile innen 2025, altså rett over fem kroner per kilometer. Dette er viktig for å gjøre en autonom drosjetjeneste lønnsom.

Til sammenligning koster det rundt 13 kroner per kilometer å bruke tjenester som Lyft og Uber i USA i dag. Mesteparten av disse pengene går til sjåføren. Når sjåføren kan tas ut av regnestykket blir prisen langt lavere.

Samtidig forventer de å ha en fortjenestemargin på 20 til 30 prosent på disse bilene. Til sammenligning har GM hatt en gjennomsnittlig total fortjenestemargin på 3,85 prosent de siste fem årene.

De håper med andre ord å tjene gode penger på disse bilene.

Tjener penger hele bilens levetid

Ammann sa at de kan komme til å tjene hundretusener av dollar på hver enkelt selvkjørende bil.

Elbilen Chevrolet Bolt. Bilde: GM

Det i kontrast til dagens forretningsmodell, hvor de i snitt tjener 30.000 dollar for hver bil de lager. Inntekten kommer hovedsakelig fra selve salget.

De ser dermed for seg at disse bilene kan bli en gullgruve for selskapet.

Enkelte, som Stanford-økonom Tony Seba, mener at bilprodusentene står overfor en stor omveltning i forretningsmodellen. De vil gå fra å selge biler til å selge kilometer, på samme måte som musikkindustrien har gått fra å selge fysiske kopier til å selge avspillinger.

Dette vil gi langt høyere utnyttelse av hver bil, og Seba spår at det for de fleste vil være billigere å bruke autonome drosjer enn å eie egen bil.

Kjøpte seg til lederrolle

At GM nå ser ut til å være helt i front på utvikling av selvkjørende biler er i seg selv en utvikling som for ikke lenge siden ville virket usannsynlig. For tre år siden kunne ikke GM engang slippe sine selvkjørende biler ut av sine egne testanlegg, skriver Bloomberg.

Det så ut som om Google, Apple og Tesla ville være først ute med teknologi. Det kunne potensielt bety at store bilprodusenter som GM måtte kjøpe teknologien fra slike selskaper.

Så kjøpte GM opp autonomiteknologiselskapet Cruise Automation i fjor. Det kostet dem 581 millioner dollar (4,8 mrd. kroner), men ga dem ingeniørkunnskapene de trengte.

De har også kjøpt et selskap som utvikler lidarteknologi, som gir dem sensorer nødvendige for å tolke omgivelsene.

De er nå i stand til å holde følge med utviklingen til Googles søsterselskap Waymo, som av mange anses som lederen innen teknologi for selvkjørende biler.

Vil gjøre alt selv

Til forskjell fra andre aktører, og da særlig de som samarbeider om selvkjørende biler slik Waymo og Fiat Chrysler gjør, har GM mulighet til å sitte med alle inntektene selv.

Og det er planen. All utviklingen skal gjøres internt i GM.

Produsenten har tidligere sagt at de planlegger å lansere hele 20 elbiler og brenselcellebiler innen 2023. Slike biler blir helt sentrale i de kommende selvkjørende flåtene til GM.