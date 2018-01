Nissan vil overvåke hjernen din mens du kjører

I fremtiden kan bilen din tolke signaler fra hjernen for å gjøre bilkjøring tryggere. Det er i alle fall det Nissan påstår i en pressemelding.

De har utviklet teknologi de kaller «Brain-to-Vehicle», eller B2V. Teknologien lover å «øke reaksjonstiden for sjåfører». Vi antar de egentlig mener det motsatte.

Teknologien skal gjøre at mennesker i fremtidens selvkjørende biler har større kontroll over kjøretøyet. Både når maskinen kjører, og når du selv kjører.

Teknologien – i dag innebærer den å bruke en hette med elektroder – dekoder hjernebølger, og tanken er at den skal kunne forutse hva du har tenkt til å gjøre når du kjører.

Slik ser Nissan for seg at et hodesett som måler hjerneaktivitet vil se ut. Bilde: Nissan

Reagerer før du rekker det

Den vil sørge for å svinge, bremse og gasse i det du tenker tanken. I stedet for å vente på at armer eller bein fysisk gjennomfører det, setter bilen i gang før du klarer det selv.

Det gjør at handlingene gjennomføres 0,2 til 0,5 sekunder raskere. På et halvt sekund forflytter en bil seg 11,1 meter, så om teknologien fungerer optimalt kan det i realiteten gi kortere bremsestrekning.

Effekten skal imidlertid være umulig å oppfatte for føreren, hevder Lucian Gheorge, en forsker i Nissan som leder prosjektet.

Kan gjøre manuell kjøring relevant i fremtiden

Dette skal bidra til å gjøre at manuell kjøring fremdeles er relevant i fremtiden. For alle er ikke like begeistret over tanken på å overlate all kontroll til datamaskiner. Å kjøre kan i seg selv være en glede.

Teknologien kan gjøre at bilen oppleves som mer sportslig, eller at du selv føler deg som en bedre fører. Gheorge bruker ifølge Bloomberg teknologien selv hver gang han kjører til jobb.

– Når folk flest tenker på autonom kjøring, har de en veldig upersonlig forestilling om fremtiden, hvor mennesker ikke lenger har kontroll over maskinene. Men B2V-teknologien gjør det motsatte. Ved å bruke signaler fra sin egen hjerne for å gjøre selve kjøringen enda mer spennende og underholdende, sier konserndirektør Daniele Schillaci i Nissan i pressemeldingen.

Oppdager ubehag

Fra testing av teknologien i en simulator. Foto: Nissan

Under autonom kjøring kan bilen ved hjelp av B2V-teknologien oppdage om du føler ubehag, og dermed endre kjøremodus eller kjørestil. Bilen kan også gjøre justeringer i kupémiljøet på ulike måter, for å gjøre opplevelsen mer avslappende.

Teknologien er den første i sitt slag i verden, hevder Nissan. De ser for seg at den kan komme på markedet om mellom fem og ti år.

Nissan demonstrerer teknologien under CES-messen i Las Vegas neste uke.