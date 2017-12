Denne skal fly travle mennesker over tett bytrafikk og ut til flyplasser

Siemens har bygget en prototype på en elektrisk flymotor som de mener har verdensrekorden i dreiemoment per kilo. Den 49 kilo tunge motoren presterer hele 30 Nm/kg.

Det er kanskje ikke så rart, siden både stator og rotor befinner seg helt i ytterkant av motoren som har en uvanlig stor radius. Slikt blir det momentarm av, og et moment på 1470 Nm. Maxytelsen er på 200 kW, mens driftsytelsen er på halvparten. Det er jo også respektabelt på noe så lett.

Motoren er den siste av flere like som Siemens utvikler for Airbus sin nye luftfarkost, CityAirbus. Om det skal kalles et helikopter eller en bemannet drone er sannelig ikke sikkert, men den minner mye om de militære farkostene som de slemme menneskene fløy rundt med i filmen Avatar.

På samme måte som et helikopter kan CityAirbus ta av og lande vertikalt. Flyhastigheten er på 120 km/t.

Momentsterk: Siemens viste frem sin spesielle elmotor SP200D i en glassmonter under sin Innovation Day nylig. Både rotor og stator er bygget i periferien av motoren som gir den et voldsomt dreiemoment. Bilde: ORV

Airbus' variant skal være betydelig snillere, men vil ha hele åtte innbygde vifter, av typen vi kjenner fra droner, som skal stå for løft og fremdrift.

Urban bruk

Det skal ikke mye fantasi til å tenke seg at med åtte motorer på 200 kW hver på full blås, vil selv et svært Tesla-batteri ikke rekke til mange minutters drift. Poenget er vel at man ikke trenger så mye motorkraft annet enn for å komme seg opp i høyde, og slike farkoster skal ikke veldig høyt opp.

CityAirbus er beregnet på å fly travle mennesker over den tette bytrafikken til flyplasser og andre knutepunkter. I starten vil farkosten ha en pilot, men målet er at denne «dødvekten» skal erstattes av autonomi.

Tekniske data Motortype: Permanentmagnet synkronmotor Virkningsgrad: 94 prosent Hastighet: 1300 o/min Dreiemoment: 1470 Nm Vekt: 49 kg Diameter: 650 mm Kjøling: Direkte oljekjøling Dreiemoment/vekt: 30 Nm/kg

Det skal mye testing til før passasjerer kan går om bord i CityAirbus, men planen er at farkosten skal ta av mot slutten av 2018. Siemens skal teste åtte motorer med vifter tilkoblet om ikke lenge.

Industrielt samarbeid

Siemens og Airbus undertegnet en avtale i april i fjor om utvikling av elektriske drivsystemer og hybride drivsystemer fra noen hundre kilowatt til 10 megawatt og mer, for bruk i fremtidens luftfart. Enten det er slike farkoster som CityAirbus, droner, eller fly under 100 seter.

Siemens tror dette kan utvikle seg til et viktig forretningsområde i fremtiden.

Verdens sterkeste

Selv om den den spesielle motoren har et enormt høyt dreiemoment til vektforhold, er den ikke sterkest per kilo:

For et par år siden utviklet de en mer konvensjonelt utseende elmotor for å drive vanlige flypropeller. Den veier 50 kilo og kan levere 260 kW kontinuerlige effekt.

Det var i hvert fall en verdensrekord i 2015. Vanlige industrimotorer har gjerne et vekt/effektforhold på 1, mens denne var bedre enn 5.