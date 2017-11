Airbus bygger nytt hybridelektrisk fly

Et solid steg i retning elektrisk framdrift i luftfarten.

Det er målet når Airbus sammen med partnerne Siemens og Rolls-Royce lanserer det hybridelektriske demonstrasjonsflyet E-Fan X.

Plattformen er kjent for mange, et BAe 146. Men her skal en av de fire, små gassturbinene erstattes med en to-megawatts elmotor. På sikt skal ytterligere en turbin byttes ut med en elmotor, så snart hybridsystemet har vist seg modent nok.

De tre selskapene lanserte det nye samarbeidet på Royal Aeronautical Society i London tirsdag.

Mer om pågående prosjekter: Luftfarten er i ferd med å bli elektrisk

100-seter

Det som finnes av elektriske fly i dag, har fortsatt begrenset nytteslastkapasitet og utholdenhet. Det er blant annet tilfellet med det som blir Norges første elfly, som Avinor opplyste at det hadde bestilt før helga.

Dette prosjektet går altså via hybridteknologi som en metode å elektrifisere en 100-seter som BAe 146.

– Dette er et viktig skritt for å virkeliggjøre ambisjonen om elektrisk luftfart i nær framtid. Det vi har lært gjennom en rekke elektriske demonstrasjonsfly, fra Cri-Cri, e-Genius, E-Star og nylig med E-Fan 1.2, samt gjennom samarbeidet med Siemens, vil bidra til at vi kan konstruere et hybrid, smalbruksfly som er trygt, effektivt og kostnadseffektivt, sier teknologisjef Paul Eremenko i Airbus i pressemeldingen.

Dette følger i grunn skjemaet som Airbus og Siemens la fram våren 2016 i forbindelse med at de startet i ferd med å bygge det såkalte «E-Aircraft System House».

Da sa Airbus-sjef Tom Enders at framskrittene de har gjort på bare noen få år er så oppsiktsvekkende, at de mener det vil være mulig med hybriddrift på passasjerfly i størrelsen opp til 100 seter innen 2030.

Den første elflymotoren testes snart: Slik jobber Zunum for å elektrifisere luftfarten

I lufta i 2020

I første omgang skal E-Fan X gjennomgå grundig testing på bakken. Målet er at jomfruferden skal skje i 2020.

Deretter legges det opp til et ambisiøst flytestprogram der hybridteknologien skal modnes så raskt som mulig. Samtidig må det i denne typen nybrottsarbeid også brukes ressurser på å etablere sertifiseringskravene for kommende elektrisk drevne passasjerfly.

Ansvarsfordelingen mellom de tre selskapen.

Airbus har det overordnede ansvaret for integrasjon og styringssystemer for det hybridelektriske framdriftssystemet og batteriene, samt å forbinde dette med flykontrollsystemene.

Rolls-Royce har ansvaret for turboshaftmotoren, to-megawattgenerator og i samarbeid med Airbus å tilpasse den nye, innkapslede vifta på eksisterende nacelle. Siemens leverer elmotorene og deres tilhørende kraftelektronikk og -distribusjonsssystem.