Dette blir Norges første elfly

Til sommeren får Norge sitt første elfly. Målet er ifølge Avinor at Norge skal bli det første markedet der elektriske fly tar en betydelig markedsandel.

Flyet – Alpha Electro G2 – er bestilt fra flyfabrikken Pipistrel i Slovenia og skal hovedsakelig brukes til demonstrasjon. Det har en rekkevidde på om lag 130 kilometer og kan være i luften rundt én time per lading. Ifølge kontrakten skal flyet være klart til levering i mai neste år.

Avinor har gått sammen med Norges Luftsportforbund om å kjøpe flyet. Ifølge Avinor er det grunn til å tro at de første kommersielle rutene med elfly kan etableres før 2030.

– Med elfly endres luftfartsbransjens miljøkonsekvenser betydelig. Det vil også kunne bli rimeligere å fly, fordi driftsutgiftene for flere flymodeller er betydelig lavere, noe som også vil merkes på billettprisene, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Avinor jobber for at Norge skal ta en ledende rolle i verden innen elfly, og har gått sammen med partnere i luftfartsbransjen om et utviklings- og innovasjonsprosjekt for elfly. Målet er at Norge skal bli det første markedet der elektriske fly tar en signifikant markedsandel.

– Med innførselen av Norges første elfly skal vi få demonstrert at dette ikke er fjern fremtidsvisjon, men en realitet innen få år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Marius Holm i miljøstiftelsen Zero mener innkjøpet av det første elflyet er en milepæl i transportsektoren.

– En barriere er brutt for hva som kan elektrifiseres. Utviklingen heretter kan gå fort, det er tross alt ikke mer enn ti år siden Buddy var den beste elbilen vi hadde. Norge må fortsette å gå foran for å ta i bruk utslippsfri teknologi og grønne løsninger, sier Holm.