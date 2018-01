Utvikler ny elbilplattform for superbiler

Porsche skal utvikle en ny plattform for elektriske sportsbiler og superbiler, skriver Automotive News. Plattformen kan tas i bruk av andre bilmerker i Volkswagen-gruppen, som Audi og Lamborghini.

Dette blir den andre elbilplattformen utviklet av Porsche, og den tredje i Volkswagen-konsernet.

Den kalles ifølge avisen SPE, og kan foruten å være grunnlaget for kommende elbiler fra Porsche også brukes til en ny utgave av Audi R8 e-tron.

Plattformen er utviklet for superbiler og todørs sportsbiler, ifølge avisens kilde, som skal være en person i Volkswagens ledergruppe med kjennskap til planene.

Tredje bølge

Den kommende SPE-plattformen ble nevnt i et Volkswagen-dokument med informasjon til investorer i november. Her kommer det frem at den skal tas i bruk i rundt 2025, og at den skal brukes i den tredje bølgen av elbiler fra konsernet.

Volkswagens første elbilplattform MEB skal brukes i en rekke kommende elbiler. Bilde: Volkswagen

Plattformen beskrives her som en dedikert arkitektur for sportssegmentet. Porsche har ikke offisielt presentert planene de har for plattformen.

En talsperson for Volkswagen-gruppen sier til Automotive News at de ikke ønsker å kommentere fremtidige prosjekter i detalj nå. En talsperson for Porsche sier at SPE ligger for langt inn i fremtiden til at de ønsker å kommentere den nå.

Dermed er det ukjent hvorvidt det er konkrete kjøretøy på planen, og om plattformen legger til rette for flere motorer, designes med tanke på kommende faststoffbatterier og annet.

Porsche stor pådriver

Men den kan bli den tredje rene elbilplattformen i konsernet. Porsche er en relativt liten del av konsernet i salgstall, men er aktive innen elektrifisering. De har som mål at halvparten av bilene de selger i 2025 skal ha elektrisk fremdrift.

Selv om Volkswagen-gruppen allerede selger elbiler, er ingen av disse bygget som elbiler fra bunnen av.

Porshce Mission E er en firedørs, fireseters helelektrisk sportsbil. Bilde: Porsche

Det endrer seg når Volkswagen lanserer sin første modell i ID-serien neste år. Denne er bygget på MEB-plattformen, som er utviklet utelukkende med tanke på elbiler med store batterier. ID-serien skal bygges på denne plattformen. Andre merker i gruppen, som Skoda og Audi, skal også bygge biler på denne plattformen.

Parallelt utvikles den såkalte J1-plattformen av Porsche. Denne brukes i den kommende elbilen Porsche Mission E.

Plattform for premiumbiler under arbeid

Volkswagen-elbilen I.D. er bygget på elbilplattformen MEB. Bilde: Volkswagen

Porsche og Audi samarbeider imidlertid også om en ny elbilplattform kalt PPE. Ifølge Automotive News sa Audis styremedlem for teknisk utvikling, Peter Mertens, at det er tre modellfamilier som utvikles med utgangspunkt i PPE.

To av disse modellfamiliene skal være fra Audi, men i et intervju med Automobil-produktion.de sier Audi-direktør Rupert Stadler at de første bilene på denne plattformen ikke vil lanseres før tidligst 2020.

Han beskriver PPE-plattformen (Premium Platform for Electromobility) som en variant av MEB-plattformen for større premiumbiler.