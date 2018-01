Dette er bilnyhetene fra en av årets største teknologimesser

Teknologimessen CES i Las Vegas har alltid handlet om ny teknologi, og tradisjonelt har det dreid seg om forbrukerteknologi.

CES står tross alt for Consumer Electronics Show, og det er forbrukerelektronikk som har vært dominerende.

I 1970 ble verdens første hjemmevideoopptaker lansert på CES. I 1982 ble Commodore 64 lansert på CES. Det har handlet om store TV-er, smarttelefoner og hjemmeunderholdning.

Så kom 2016, og bilprodusentene stjal stadig mer av rampelyset. General Motors avduket for første gang sin Chevrolet Bolt under CES.

I fjor ble Faraday Future FF91 presentert her. Renault-Nissan-sjef Carlos Ghosn var hovedtaler. Chrysler viste frem en ny hybridbil.

Fra stereo til auto

Det som tidligere var en arena for lansering av ny teknologi innen lyd- og bildeprodukter, blir i stadig større grad en arena hvor bilprodusentene kommer for å vise seg frem.

Konseptet e-Palette skal kunne tilbys alle som har behov for selvkjørende kjøretøy i sin virksomhet. Illustrasjon: Toyota

Biler har alltid vært personlig, og har blitt mer og mer elektronikk. Nå er de i ferd med å bli datamaskiner, som kan hente oss på kommando og kjøre oss dit vi vil.

Derfor blir selvkjørende biler en stadig viktigere del av CES. Toyota er en av bilprodusentene som har presentert nyheter om dette i år.

De har utviklet en plattform og en forretningsallianse for selvkjørende kjøretøy, som skal sette bedrifter i mange ulike segmenter i stand til å gå til anskaffelse av dem.

Tanken er at man kjøper kjøretøyet, og innreder det etter ønske. Da kan de være alt fra shuttlebusser til restauranter eller hoteller.

Intel, som nylig kjøpte bilautonomiselskapet Mobileye, la frem planer for hvordan de skal bruke dyp læring i autonomiplattformen sin til å sette bilen i stand til å ta egne avgjørelser, slik at hver eneste situasjon må være evaluert på forhånd.

I stedet skal systemet bare gis et mål: Å komme frem til destinasjonen. Underveis dit vekter systemet hvor mye ulike handlinger vil gjøre at målet nås raskere.

Selvkjørende konsepter

Nvidia og Volkswagen har annonsert at de inngår samarbeid om systemer for kunstig intelligens til selvkjørende biler. Den første bilen som skal ha denne funksjonaliteten er VW ID Buzz. Den skal være i stand til å se om du kommer med bæreposer, og dermed automatisk åpne bagasjerommet for deg, blant annet.

Daimler viser frem sin rattløse minidoning Vision EQ fortwo Concept under CES. Denne bilen gir et gløtt inn i fremtiden, hvor bilen er en tjeneste, og ikke en stor personlig investering. Du bestiller transport, og bilen kommer og plukker deg opp.

Ford og Domino's tester ut selvkjørende pizzabiler. Foto: Ford

Ford har vist frem sin autonome pizzabil, som på sikt kan gjøre det mulig for restauranter å sende ut bestillinger uten å hyre inn pizzabud. Utviklingen skjer i samarbeid med pizzakjeden Domino's.

Hjerneavlesing

Sjåføren ser imidlertid ikke ut til å bli en saga blott. Ifølge Nissan kan nemlig fremtidens biler lese av hjernebølger, og tolke hva du har til hensikt å gjøre. Det kan gjøre deg til en tryggere sjåfør, ved at du får mye kortere reaksjonstid.

Teknologien, bestående av et hodesett med elektroder, blir demonstrert under CES.

Nissan Brain-to-Vehicle technology Foto: Nissan

Kia har også presentert strategier for sine selvkjørende biler her. De annonserte at de planlegger å kommersialisere kjøretøy på nivå 4, altså at de kan kjøre seg helt selv, i 2021.

Lenger frem, i 2030, er planen at alle modellene fra Kia skal være koblet mot skyen.

Konseptbilen Kia Niro EV gir en smakebit av den kommende elbilen fra Kia. Foto: Kia

Nye biler

Produsenten snakket også om elektrifisering. Alle bilene deres er elektrifiserte i 2025, er planen. Og i samme slengen lanserte de elbilen Kia Niro EV.

Eller – en konseptbil, strengt tatt. Men en nedtonet produksjonsutgave av bilen kommer på markedet i år.

Alene om billanseringer på CES er de ikke. For eksempel lanserte den kinesiske bilprodusenten Byton en heleltrisk SUV med rekkevidde på 520 kilometer, og en pris på 363.000 dollar. Planen er at bilen skal lanseres i USA i 2020.

Bytons elektriske SUV-konsept. Foto: Byton

Byton er en av stadig flere kinesiske elbiloppstarter inspirert av Tesla. Flere av disse har ambisjoner om å nå et internasjonalt marked, og teknologimessen CES er derfor en ettertraktet arena å lansere på.

Bytons konseptbil har et batter på 95 kilowattimer, firehjusltrekk, 350 kilowatt samlet effekt, og en mengde futuristiske grensensitt mot føreren.

Mindre, mer nisjerettede bilprodusenter har også vist seg frem, blant annet amerikanske Vanderhall, med sin Edison2 – en trehjulsbil med rekkevidde på 320 kilometer og en akselerasjon fra null til 100 kilometer i timen på 4 sekunder.

Fisker viste kortene

Fisker EMotion har såkalte sommerfugldører som er hengslet foran og bak. Foto: Fisker Inc.

Så skal vi ikke glemme Fisker Emotion, som ble vist frem på messa. Dette er en helelektrisk luksusbil, som byr på en rekkevidde på minst 640 kilometer takket være et batteri på 143 kilowattimer.

Alt handler ikke om batterier. Hyundai har lansert en ny hydrogenbrenselcellebil på CES. Nexo, som bilen heter, er en SUV som skal kunne kjøre opp mot 600 kilometer på en tank, etter amerikansk standard.

Hyundai Nexo. Foto: Hyundai

Vel, teknisk sett tre tanker, ettersom Hyundai har gått for tre mindre tanker i stedet for en stor.

Bilen skal komme i salg i California i år, og kan nok tenkes å dukke opp i Norge neste år.

Bilene får mer underholdning

Og foruten selvkjøring og elektrisk mobilitet – vi har ikke nevnt alt her – handlet det selvsagt også mye om «infotainment» i bilene.

Google har vist frem nye funksjoner i stemmeassistenten Google Assistant, som skal gjøre det mulig å prate til bilen din om den er utstyrt med Android Auto. Panasonic er blant elektronikkprodusentene som vil ta dette i bruk.

Men de er ikke gift med Google. De bygger de også inn støtte for Amazons stemmeassistent Alexa.

Alexa kommer for øvrig til flere. Toyota skal tilby Alexa i sine biler fra og med i år. Det har flere bilprodusenter allerede annonsert.

I dag er ingen teknologimesse er komplett uten at 5G nevnes. Ford og Qualcomm har annonsert at deres biler skal utstyres med 5G-tilkobling, slik at informasjon om for eksempel kjøreforhold og status på trafikklys kan formidles.

Når teknologien kommer i Fords biler, vil den imidlertid ta i bruk 4G. Det finnes tross alt ikke 5G-nettverk enda. Men Ford er klare den dagen nettverkene begynner å dukke opp, skriver CNET.