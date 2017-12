Volkswagen lanserer elektrisk minibuss

Volkswagen har presentert en elminibuss. Den er utviklet for bruk i en samkjøringstjeneste i Hamburg, og skal settes i trafikk neste år.

Tjenesten, kalt Moia, leveres av et oppstartselskap i Volkswagen-gruppen. Den har som mål å tilby et nytt mobilitetskonsept som skal redusere behovet for privatbil.

Altså er ikke dette en bil som det vil være mulig å kjøpe på vanlig måte. I alle fall ikke i den formen den presenteres nå.

Minibussen, som kalles «Moia car», har plass til seks passasjerer. Disse skal kunne bestille plass og betale for turen ved hjelp av en app.

En algoritme sørger for at den beste kombinasjonen av passasjerer plasseres i samme bil, slik at kjøreturen blir så kort som mulig og omveier unngås. Dette skal også sørge for at plassen i bilen utnyttes maksimalt.

God plass

Passasjerene skal ha god plass. Bilde: Volkswagen

De seks passasjerene skal ha god plass, tilgang til høyhastighets internett, leselys og USB-uttak. De seks setene er enkeltseter.

Tanken er at de passasjerene som ønsker å være i fred skal slippe å måtte forholde seg til de andre i minibussen.

Dette høres kanskje ut som en selvkjørende bil, men her skal det være en sjåfør som er ansatt av Moia.

Bilen skal ha en rekkevidde på 300 kilometer etter den nye WLTP-kjøresyklusen, og skal kunne hurtiglades til 80 prosent på en halvtime. Bilen er basert på Volkswagen T6 Multivan.

Ønsker å bli blant de største

Volkswagen har som mål at Moia skal være blant de tre største mobilitetsleverandørene i verden innen få år. Ifølge Bloomberg er målet å ha en inntekt på noen milliarder euro i året om kort tid.

De håper at tjenesten vil kunne erstatte én million personbiler verden over innen 2025. I første omgang settes 200 biler i trafikk i Hamburg neste år.

– Vi ønsker å skape en løsning for de typiske transportproblemene byer har, som trafikk, luft- og lydforurensing, og plassmangel, samtidig som som vi hjelper dem med å nå sine bærekraftsmål, sier Moia-direktør Ole Harms i en pressemelding.

Planen er at tjenesten lanseres mot slutten av 2018 i Hamburg, og at den deretter lanseres i flere byer etterhvert.

Volkswagens sjefsstrateg Thomas Sedran sier ifølge Bloomberg at de ser at tjenesten kan komme til å kannibalisere noe av selskapets eksisterende forretningsmodell, altså å selge biler. Men han sier at om Volkswagen ikke gjør dette, kommer andre til å gjøre det.